Súlyos helikopterbaleset történt: 2 ember meghalt, 3 pedig megsérült

Egy helikopter kedden kényszerleszállást hajtott végre egy füves tisztáson a Fülöp-szigeteki fővárostól keletre fekvő falu közelében. A landolás két ember halálát, és a fedélzeten tartózkodó három másik személy sérülését okozta.

2 halálos áldozatot követelt a kényszerleszállás

A Fülöp-szigeteki Polgári Légiközlekedési Hatóság közlése szerint egyelőre nem világos, mi okozta a kényszerleszállást tiszta időben, körülbelül 50 méterre a Rizal tartománybeli Pililla város egyik falujának legközelebbi házcsoportjától.

A Bell 505-ös helikopter Manilából szállt fel, és Quezon tartományba tartott, több mint 400 kilométerre délkeletre a fővárostól, amikor kényszerleszállást hajtott végre. Egy személy a leszállás következtében azonnal meghalt, egy másik pedig kórházban vesztette életét. A másik három személyt, köztük a pilótát, sérülésekkel szállították kórházba.

John Masinsin, Pililla város polgármestere a részletekre nem kitérve elárulta, hogy a fedélzeten két személy külföldi állampolgár volt, köztük a két elhunyt egyike.

A túlélők még mindig sokkos állapotban vannak, ezért nem tudunk részleteket kiszedni belőlük. A felépülésüket helyezzük előtérbe

- mondta Masinsin az újságíróknak.

A hatóságok közölték, hogy az incidenst követően vizsgálat indult - írta az AP News.