Súlyos helikopterbaleset történt: 2 ember meghalt, 3 pedig megsérült

Egy helikopter kedden kényszerleszállást hajtott végre egy füves tisztáson a Fülöp-szigeteki fővárostól keletre fekvő falu közelében. A landolás két ember halálát, és a fedélzeten tartózkodó három másik személy sérülését okozta.
A Fülöp-szigeteki Polgári Légiközlekedési Hatóság közlése szerint egyelőre nem világos, mi okozta a kényszerleszállást tiszta időben, körülbelül 50 méterre a Rizal tartománybeli Pililla város egyik falujának legközelebbi házcsoportjától.
A Bell 505-ös helikopter Manilából szállt fel, és Quezon tartományba tartott, több mint 400 kilométerre délkeletre a fővárostól, amikor kényszerleszállást hajtott végre. Egy személy a leszállás következtében azonnal meghalt, egy másik pedig kórházban vesztette életét. A másik három személyt, köztük a pilótát, sérülésekkel szállították kórházba.
John Masinsin, Pililla város polgármestere a részletekre nem kitérve elárulta, hogy a fedélzeten két személy külföldi állampolgár volt, köztük a két elhunyt egyike.
A túlélők még mindig sokkos állapotban vannak, ezért nem tudunk részleteket kiszedni belőlük. A felépülésüket helyezzük előtérbe
- mondta Masinsin az újságíróknak.
A hatóságok közölték, hogy az incidenst követően vizsgálat indult - írta az AP News.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.