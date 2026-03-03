Késsel támadt három kiskorúra egy férfi Baracskán - emberölés kísérlete miatt indult ellene nyomozás

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 25 éves román állampolgárságú, baracskai lakossal szemben több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete miatt indított nyomozást. A gyanúsított három gyermekre támadt rá az éj leple alatt egy szúró eszközzel.
A férfi február 28-án délután baracskai ismerőseinél italozott, majd az esti órákban egy közeli vendéglátóhelyre ment, végül visszatért az ismerősökhöz. A nem zárt ajtón keresztül jutott be a házba, ahol minden előzmény nélkül támadott rá az alváshoz készülődő 16, 14 és 12 éves gyermekekre egy eddig nem azonosított szúró-vágó eszközzel. A 14 éves fiú kiabálására az elkövető elmenekült a helyszínről, de mindhárom gyermek megsérült az incidens során.
A sérülések száma, jellege, az érintett testtájak, valamint a körülmények alapján megalapozott a gyanú, hogy a férfi cselekményét több ember sérelmére, eshetőleges ölési szándékkal követte el
- közölték a rendőrség oldalán.
A férfit még az éjszaka alatt elkapták a rendőrök és őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Letartóztatását kezdeményezték.
