Ezek a hétköznapi ételek megmenthetik a szíved

A szív egészsége nagyban múlik azon, mit eszünk nap mint nap.

Nyolc könnyen beszerezhető alapanyag segítheti a szív- és érrendszer védelmét.

Tudatos étrenddel sokat tehetünk a szívünkért.

Az életmód, különösen a táplálkozás, közvetlen hatással van arra, milyen a szív egészsége. Ha a családban előfordult már szív- és érrendszeri betegség, magas vérnyomás, vagy magas koleszterinszint, akkor még fontosabb, hogy odafigyeljünk az étrendünkre.

A szív egészsége nagyban függ a táplálkozástól.

Fotó: nadianb

Mi a kapcsolat a szív egészsége és az étkezés között?

Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek vezető haláloknak számítanak, pedig a kockázat jelentős része csökkenthető lenne tudatos életmóddal. Több zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabona és egészséges zsiradék beépítése az étrendbe érdemi lépés a szív egészége érdekében. Az oldható rostok segíthetnek a koleszterinszint mérséklésében, az omega–3 zsírsavak támogathatják a normál szívritmust, a káliumban gazdag élelmiszerek pedig hozzájárulhatnak a vérnyomás egyensúlyához. Ha a feldolgozott, sóban és telített zsírokban gazdag ételek helyett gyakrabban választunk friss alapanyagokat, már ezzel is sokat tehetünk a szívünkért.

Íme 8 olyan élelmiszer, amelyek segítenek megőrizni a szív- és érrendszer egészségét, ráadásul még finomak is:

Lazac

A lazac gazdag omega–3 zsírsavakban, amelyek segíthetnek csökkenteni a trigliceridszintet, mérsékelhetik a gyulladást, és hozzájárulhatnak a vérnyomás rendezéséhez. Hetente két adag zsíros hal már érdemi támogatást jelenthet a szív számára. Sütve, párolva vagy salátába keverve is könnyen beilleszthető az étrendbe.

Fekete bab

A fekete bab tele van rosttal, folsavval, magnéziummal és antioxidánsokkal. Ezek együtt támogatják a koleszterinszint és a vérnyomás szabályozását. A konzerv változatot érdemes leöblíteni, hogy csökkenjen a sótartalom. Levesekhez, salátákhoz és egytálételekhez is jól illik.

Alacsony zsírtartalmú joghurt

A joghurt a szív egészségének szempontjából kedvező választás. Magas kalcium- és káliumtartalma hozzájárulhat a vérnyomás egyensúlyához, ami fontos a szív- és érrendszer védelmében. Ha a tejtermékek mellett döntünk, érdemes az alacsony zsírtartalmúakat választani, így növelhetjük a kalciumbevitelt anélkül, hogy felesleges telített zsírokat vinnénk be a szervezetbe.