A biztosítóval küzd szülei leégett otthona miatt a Házasság első látásra sztárja!

A TV2 Házasság első látásra műsorából ismert Kovács Renáta számára közel sem indult egyszerűen az idei év. Korábban lapunknak elmesélte, hogy teljesen lakhatatlanná vált szülei háza és jelenleg egy önkormányzati lakásban élnek, ahol szörnyű állapotok uralkodnak. Reni most arról számolt be, hogy ismét padlóra kerültek, mivel a biztosító nem szeretne elegendő pénzt adni a családnak, ami miatt még egy ideig biztos maradni fog a jelenlegi helyzet.

A Házasság első látásra műsorából ismert Kovács Renáta szülei elképesztő körülmények között élnek a sajnálatos tűzeset óta (Fotó: Mediaworks Archív)

Szorult helyzetbe került a Házasság első látásra sztárja

Nagyon csalódottak vagyunk, mivel a biztosító nem úgy áll a helyzethez, mint ahogy kellene. A legszomorúbb az, hogy édesanyám kilenc éve van itt és mindig belement az áremelésekbe, amikor javasolták. Ennek ellenére, amikor kijött egy szakértő felmérni a ház négyzetméretét, akkor a biztosító képes belekötni abba, hogy a mértnél nagyobb a ház, ezért még levonnak, az amúgy is kevés összegből, még két és fél milliót

– mesélte lapunknak Kovács Reni.

A korábbi valóságshow szereplő lapunknak elárulta, hogy mekkora összegről is van szó. „50 millióra van biztosítva a ház. Csak a tetőszerkezet helyreállítása 15 millió, amiben még nincs benne a lakóterület rendbe tétele. A biztosító ennek ellenére 12 milliót szeretne fizetni, amiből még le is jön az előbb említett két és fél millió. Ez az összeg azokat az alapkárokat sem fedezi, amiket kellene. Nem fogom hagyni, hogy hülyének nézzenek minket” – jelentette ki a Házasság első látásra Renije.

Kovács Renáta nem alszik nyugodtan, amíg szülei nem élnek megfelelő környezetben (Fotó: TV2)

Nem érkezik elég segítség Kovács Reniékhez

Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármennyi összeggel is támogatott minket, de sajnos ez nyilván nem elég ahhoz, hogy egy új életet tudjanak kezdeni. Több helyen is jártam, és kértem a segítséget, illetve a közösségi oldalamon is kiírtam párszor, de valamiért, amikor egy nemes célt kellene szolgálni, akkor az emberek nem annyira bőkezűek

– mondta lapunknak a Házasság első látásra korábbi szereplője.

A szülők lakhatása már korábban megoldódott, mivel sikerült beköltözniük egy önkormányzati lakásba. Az ottani állapotok azonban közel sem megfelelőek. „Kellett helyreállítási munkafolyamatokat végezni, mivel konyha sem volt kialakítva és mosdási lehetőség sem volt. Ez egy lebontásra váró épület, szóval el lehet képzelni, hogy milyen körülmények között kell most nekik élniük. Illetve én sem szeretnék minden nap arra kelni, hogy édesanyám sírva hív fel, hogy hiányzik neki az otthona” – emelte ki Kovács Renáta.