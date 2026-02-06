Fogyást segítő csodamag: ennyi chia magot ehetünk naponta!

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 15:00
Orvosok szerint túlzott bevitele akár káros is lehet. Ennyi chia magot fogyaszthatunk egy nap.
Bors
A szerző cikkei

A chia mag sokak szerint hozzájárulhat egészségünk javításához, ugyanakkor szakértők arra figyelmeztetnek, hogy negatív hatásai is lehetnek

Mennyi chia magot együnk?
Mennyi chia magot együnk? Fotó: Stefania Pelfini la Waziya /  GettyImages

Sokan szórják a kis fekete magokat granolára, keverik zabkásába, sőt, egyesek citromos vízben áztatva fogyasztják.

A Salvia hispanica növényből származó apró magok tele vannak hasznos tápanyagokkal, például rostokkal, fehérjével és omega-3 zsírsavakkal. Gyakorlatilag minden olyan összetevőt tartalmaznak, amelyekről a táplálkozási szakértők rendszeresen beszélnek.

Népszerűségük növekedése azonban egyfajta divathoz vezetett, ami miatt egészségügyi szakértők figyelmeztetnek a helyes fogyasztás fontosságára, különben akár súlyos nyelőcső-záródás is kialakulhat.

A témával kapcsolatos tévhitek eloszlatása érdekében Dr. Saurabh Sethi gasztroenterológus egy videóban mutatta be, mire képes és mire nem, a chia mag.

Milyen előnyei vannak a chia mag fogyasztásának?

Dr. Sethi szerint a chia mag támogatja a bélrendszer egészségét, valamint segíthet a székrekedés enyhítésében. Rostban gazdag, és evőkanálanként körülbelül 5 gramm fehérjét tartalmaz, ami hozzájárulhat a fogyáshoz.

Az étrendbe beillesztett, vízben áztatott chia magok segíthetnek a hosszabb ideig tartó jóllakottságérzet elérésében. Emellett a hidratálást és az emésztést is támogatják, mivel akár eredeti súlyuk tizenkétszeresét is képesek felszívni vízből. Az omega–3 zsírsavak a vércukorszint szabályozásában is szerepet játszhatnak.

Naponta egy-két evőkanálnyi, elegendő mennyiségű vízben áztatva

- ez Dr. Sethi tanácsa az ajánlott mennyiséget illetően.

Bár számos pozitív hatása van, a szuperélelmiszernek tartott chia mag túlzott fogyasztása nem ajánlott - írja a LadBible.

 

