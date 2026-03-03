Hamarosan indul az invázió – Ezek a filléres trükkök a leghatékonyabbak a poloskák ellen

Nincs háztartás, amelyet ne lepnének el a bűzös rovarok. Elég egy apró rés, egy rövid szellőztetés, és már be is jutottak. Megszabadulni tőlük szinte lehetetlen, azonban néhány jól bevált praktikával megakadályozhatjuk, hogy beköltözzenek otthonunkba. Ha téged is kiráz a hideg még a bogarak gondolatától is, akkor bizony jó helyen jársz. Íme a legjobb trükkök a poloskák ellen!

Ezeket a filléres házi praktikákat vesd be a poloskák ellen! / Fotó: Desintegrator / shutterstock

A meleg időben a poloskák is előbújnak.

Nagyon nehéz tőlük megszabadulni.

Több hatékony házi praktikát is bevethetünk, hogy megfékezzük bejutásukat a lakásba.

A legjobb házi praktikák poloskák ellen

A cél, hogy kevésbé vonzóvá varázsold otthonodat a poloskák számára. A legjobb, ha a rovarok bejutásának megakadályozásával kezded a felkészülést. Kezeld a nyílászárókat valamilyen poloskariasztó keverékkel. Ezek közül többet is el tudsz otthon készíteni:

Szódabikarbónás–ecetes permet

Ez az egyik legegyszerűbb megoldás a poloskák ellen, és biztos, hogy a legtöbb háztartásban megvan hozzá minden alapanyag:

fél liter langyos víz

1 teáskanál szódabikarbóna

fél kávéskanál ecet

Keverd össze, majd ezzel fújd be a(z):

ablakkereteket

ajtóréseket

redőnytokot

balkonládákat

Ez egy általános riasztó réteget ad, amivel pár hetente érdemes újra átmenni a kritikus pontokon, így csökkentheted a betolakodó rovarok számát.

Fokhagymával a poloskák ellen

A fokhagymás permet már erősebb védelmet nyújt, de inkább csak a kertbe, erkélyekre ajánljuk, hiszen erős szaga van, amit nem túl kellemes a beltérben alkalmazni.

Így készítsd el a poloskariasztót:

Keverj össze fél liter vizet és 1 evőkanál fokhagymaport vagy 3 gerezd zúzott fokhagymát. A keveréket hagyd állni. Fújd a növényekre és az ablak külső részeire, párkányokra!

Illóolajok poloska ellen

Bentre az illóolajokkal jársz a legjobban, hiszen sokkal kellemesebb illatot árasztanak, mint a fokhagymás keverék vagy egy bolti vegyszer.

A poloska érzékeny néhány illatra, és ezt a gyengeségét érdemes kihasználni!

Leggyakrabban ezek az illóolajok válnak be a poloskainvázió ellen:

borsmenta

teafaolaj

Hígíts fel néhány cseppet egy kis vízzel, és permetezd be vele a lakást. Az illóolajos permet szuper választás, mert akár a textileket is kezelheted vele! / Fotó: sopf / Shutterstock

Házi poloskacsapda: Ha már bejutottak a büdösbogarak, könnyen összerakhatsz egy poloskacsapdát egy PET-palack és egy LED-teamécses segítségével. Vágd le a palack felső harmadát, majd tegyél az aljába egy bekapcsolt, elemes LED-teamécsest. A levágott felső részt kupak nélkül, fejjel lefelé helyezd vissza az üvegre (tölcsérként). Rögzítsd ragasztószalaggal, hogy stabil legyen, és a fény felül (a poloskákra váró bejáraton át) távozzon. A mécses fénye bevonzza a rovarokat a palackba, így könnyen megszabadulhatsz tőlük.

A poloska elleni védekezés nem könnyű feladat, ezért érdemes egyszerre akár több praktikát is bevetni, hogy bebiztosítsd magad a bűzös bogarak ellen.

A hatékonyabb védekezés érdekében próbáld ki az alábbi videóban látható rovarcsapdákat is: