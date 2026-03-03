Hamarosan indul az invázió – Ezek a filléres trükkök a leghatékonyabbak a poloskák ellen

Nincs háztartás, amelyet ne lepnének el a bűzös rovarok. Elég egy apró rés, egy rövid szellőztetés, és már be is jutottak. Megszabadulni tőlük szinte lehetetlen, azonban néhány jól bevált praktikával megakadályozhatjuk, hogy beköltözzenek otthonunkba. Ha téged is kiráz a hideg még a bogarak gondolatától is, akkor bizony jó helyen jársz. Íme a legjobb trükkök a poloskák ellen!
A cél, hogy kevésbé vonzóvá varázsold otthonodat a poloskák számára. A legjobb, ha a rovarok bejutásának megakadályozásával kezded a felkészülést. Kezeld a nyílászárókat valamilyen poloskariasztó keverékkel. Ezek közül többet is el tudsz otthon készíteni:
Ez az egyik legegyszerűbb megoldás a poloskák ellen, és biztos, hogy a legtöbb háztartásban megvan hozzá minden alapanyag:
Keverd össze, majd ezzel fújd be a(z):
Ez egy általános riasztó réteget ad, amivel pár hetente érdemes újra átmenni a kritikus pontokon, így csökkentheted a betolakodó rovarok számát.
A fokhagymás permet már erősebb védelmet nyújt, de inkább csak a kertbe, erkélyekre ajánljuk, hiszen erős szaga van, amit nem túl kellemes a beltérben alkalmazni.
Így készítsd el a poloskariasztót:
Bentre az illóolajokkal jársz a legjobban, hiszen sokkal kellemesebb illatot árasztanak, mint a fokhagymás keverék vagy egy bolti vegyszer.
A poloska érzékeny néhány illatra, és ezt a gyengeségét érdemes kihasználni!
Leggyakrabban ezek az illóolajok válnak be a poloskainvázió ellen:
Ha már bejutottak a büdösbogarak, könnyen összerakhatsz egy poloskacsapdát egy PET-palack és egy LED-teamécses segítségével.
A mécses fénye bevonzza a rovarokat a palackba, így könnyen megszabadulhatsz tőlük.
A poloska elleni védekezés nem könnyű feladat, ezért érdemes egyszerre akár több praktikát is bevetni, hogy bebiztosítsd magad a bűzös bogarak ellen.
A hatékonyabb védekezés érdekében próbáld ki az alábbi videóban látható rovarcsapdákat is:
