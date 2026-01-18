Ezek a sajtok súlyosan károsíthatják a szív egészségét – Te melyiket eszed rendszeresen?

Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás egyik alappillérét a tejtermékek adják, ugyanakkor néhányuk fogyasztásával könnyedén túlléphetünk az ajánlott mennyiségen. Ilyenek például a sajtok, melyek egyes fajtái szívkárosító hatással bírnak. Vajon te melyiket eszed közülük rendszeresen?

Szívkárosító hatásuk miatt ezeket a sajtokat ne fogyaszd rendszeresen!

Fotó: Shutterstock

A tejtermékek kulcsszerepet töltenek be a kiegyensúlyozott étrendben.

Egyes sajtokat azonban mértékkel kell fogyasztani a magas telített zsír- és nátriumtartalmuk miatt.

Ezek a tejtermékek magas vérnyomáshoz és koleszterinszinthez vezethetnek.

Ezek a sajtok szívkárosító hatásukról híresek

A sajt ínycsiklandó magában, a meleg szendvicsben, a pizzán vagy éppen a bolognai spagettin, viszont nem árt vele vigyázni. Egyes fajtái ugyanis nagy mennyiségben károsíthatják a szív egészségét, mivel sok telített zsírt, nátriumot és kalóriát tartalmaznak. Míg a túl sok telített zsír fogyasztása magas koleszterinszintet okozhat, a túlzott nátriumbevitel hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához. Azonban ha tisztában vagy azzal, hogy melyiket kell mértékkel fogyasztani, könnyebben elkerülheted az egészségügyi problémákat. Ezért most felfedjük, hogy mely sajtok károsíthatják a szív egészségét.

Lapkasajt (amerikai sajt)

A lapkasajt került fel elsőként a listára, hiszen az egyik legfeldolgozottabb mind közül, ezért rengeteg káros összetevőt tartalmaz, például adalékanyagokat és emulgeálószereket. Bár a lapkasajtot rengetegen fogyasztják hazánkban, próbálj arra törekedni, hogy minél ritkábban kerüljön a tányérodra. Amennyiben pedig magas vérnyomással vagy koleszterinszinttel küzdesz, jobb, ha ezt a magas nátrium- és zsírtartalmú fajtát azonnal lecseréled.

Krémsajt

A krémsajt is igen népszerű a magyarok körében, amit nemcsak a szendvicsre kenünk, hanem előszeretettel alkalmazunk főzésnél és sütésnél is. A termék azonban szintén sok telített zsírt és nátriumot tartalmaz, ami nagy mennyiségben károsíthatja a szív egészségét.

A brie sajtot is érdemes mértékkel fogyasztani.

Fotó: Shutterstock

Brie sajt

A brie sajt tökéletes vendégváró, egyedi ízvilága miatt pedig sokan szeretik. Azonban ezzel a tejtermékkel is vigyázni kell, mivel magas telített zsírtartalmú. Fogyaszd különleges alkalmakkor, de ne szerepeljen minden nap az étkezésedben.