Ezek a sajtok súlyosan károsíthatják a szív egészségét – Te melyiket eszed rendszeresen?

Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás egyik alappillérét a tejtermékek adják, ugyanakkor néhányuk fogyasztásával könnyedén túlléphetünk az ajánlott mennyiségen. Ilyenek például a sajtok, melyek egyes fajtái szívkárosító hatással bírnak. Vajon te melyiket eszed közülük rendszeresen?
A sajt ínycsiklandó magában, a meleg szendvicsben, a pizzán vagy éppen a bolognai spagettin, viszont nem árt vele vigyázni. Egyes fajtái ugyanis nagy mennyiségben károsíthatják a szív egészségét, mivel sok telített zsírt, nátriumot és kalóriát tartalmaznak. Míg a túl sok telített zsír fogyasztása magas koleszterinszintet okozhat, a túlzott nátriumbevitel hozzájárulhat a magas vérnyomás kialakulásához. Azonban ha tisztában vagy azzal, hogy melyiket kell mértékkel fogyasztani, könnyebben elkerülheted az egészségügyi problémákat. Ezért most felfedjük, hogy mely sajtok károsíthatják a szív egészségét.
A lapkasajt került fel elsőként a listára, hiszen az egyik legfeldolgozottabb mind közül, ezért rengeteg káros összetevőt tartalmaz, például adalékanyagokat és emulgeálószereket. Bár a lapkasajtot rengetegen fogyasztják hazánkban, próbálj arra törekedni, hogy minél ritkábban kerüljön a tányérodra. Amennyiben pedig magas vérnyomással vagy koleszterinszinttel küzdesz, jobb, ha ezt a magas nátrium- és zsírtartalmú fajtát azonnal lecseréled.
A krémsajt is igen népszerű a magyarok körében, amit nemcsak a szendvicsre kenünk, hanem előszeretettel alkalmazunk főzésnél és sütésnél is. A termék azonban szintén sok telített zsírt és nátriumot tartalmaz, ami nagy mennyiségben károsíthatja a szív egészségét.
A brie sajt tökéletes vendégváró, egyedi ízvilága miatt pedig sokan szeretik. Azonban ezzel a tejtermékkel is vigyázni kell, mivel magas telített zsírtartalmú. Fogyaszd különleges alkalmakkor, de ne szerepeljen minden nap az étkezésedben.
Ugye neked is az olaszok egyik kedvence, a tiramisu ugrott be először? Bár rengeteg sütemény alapját a mascarpone adja – gondolj csak a népszerű sajttortákra –, nem árt szem előtt tartanod, hogy rendszeres fogyasztása szintén nem tesz jót a szív egészségének.
Nálatok is minden filmnézés vagy mozizás alkalmával előkerül a nachos és a hozzá illő sajtszósz? Rengetegen imádják ezt a finomságot, ami általában egy ömlesztett sajt alapból készül, stabilizátorokkal, olajokkal és sóval kombinálva. Ezért, ha minden este előkerül nálatok, próbáld helyettesíteni egészségesebb alternatívákkal.
