Végre kiderült az igazság: jót tesz a szívnek az étcsokoládé, vagy csak hizlal?

Az étcsokoládét sokan egészségesebbnek tekintik, mint a tejcsokoládét, mivel magasabb a kakaó szárazanyag-tartalma. A kakaóban találhatók azok a flavanol nevű növényi vegyületek, amelyekről több kutatás is kimutatta, hogy támogathatják az érrendszer működését. Az étcsokoládé hatása részben ezeknek az anyagoknak köszönhető, mivel segíthetnek rugalmasabban tartani az ereket és enyhén csökkenthetik a vérnyomást. Ez eddig jól hangzik, de a valóság kicsit összetettebb.
Itt már Gombóc Artúr is megzavarodna, de vegyük sorra őket. A csokoládé a kakaófa terméséből származó babból készül. A babokat fermentálják, szárítják és pörkölik, majd pasztává őrlik. Ebből válik külön a kakaószárazanyag és a kakaóvaj, és ezek aránya határozza meg, milyen típusú csokoládé készül belőle.
Az étcsokoládé 35–90 százalék kakaószárazanyagot tartalmaz, emellett kakaóvaj és cukor kerül bele, ezért intenzívebb az íze. A tejcsokoládé kevesebb kakaószárazanyagot tartalmaz, viszont tejpor és több cukor kerül hozzá, így édesebb és lágyabb. A fehér csokoládé nem tartalmaz kakaószárazanyagot, csak kakaóvajat, cukrot és tejport, ezért hiányoznak belőle azok az összetevők is, amelyek az étcsokoládé hatása szempontjából érdekesek lehetnek.
Az étcsokoládé zsírja a kakaóvajból származik, amely nagyjából 50–60 százalékban telített zsírt tartalmaz. A 2025-ös vizsgálatok szerint a flavanolt tartalmazó élelmiszerek csökkenthetik a magas vérnyomást. Az étcsokoládé hatása a vérnyomásra főként a flavanolokhoz és a kakaóban található teobrominhoz köthető. A kedvező eredmények ugyanakkor többnyire koncentrált kakaókészítményekre vonatkoznak, nem az átlagos bolti csokoládéra. A táblás csokik flavanoltartalma nagyon eltérő lehet, és ezt a címkék nem jelzik.
A koleszterinszintnél árnyaltabb a helyzet. A túl sok telített zsír emelheti az LDL-koleszterin, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét, ezért általában javasolt telítetlen zsírokkal helyettesíteni. Az étcsokoládé egyik telített zsírsava, a sztearinsav, a kutatások szerint semleges hatású lehet a koleszterinszintre. Ugyanakkor palmitinsavat is tartalmaz, amely már emelheti az LDL-szintet. Vagyis az étcsokoládé hatása ebből a szempontból sem egyértelmű, és a mennyiség továbbra is számít.
Néhány megfigyeléses vizsgálat szerint a mértékkel fogyasztott étcsokoládé mellett ritkábban alakul ki 2-es típusú cukorbetegség, de ezt kontrollált klinikai vizsgálatok még nem igazolták.
Az étcsokoládé keserűbb íze miatt könnyebb megállni, hogy túl sokat együnk belőle, ez segíthet abban, hogy ne csússzunk túl a napi kalóriakereten. Ugyanakkor energiadús élelmiszerről van szó.
Két kisebb kocka, nagyjából 20 gramm étcsokoládé körülbelül:
Ha ez belefér a napi energiabevitelbe, nem jelent problémát. De ne feledd, hogy az étcsokoládé, a tej- és fehércsokoládéhoz hasonlóan, magas zsír-, cukor- és kalóriatartalmú, és ha túl sokat eszel belőle, súlygyarapodáshoz vezethet.
Az étcsokoládé több értékes növényi vegyületet tartalmaz, mint a tejcsokoládé és kis mennyiségben beleférhet egy kiegyensúlyozott étrendbe. De magas a kalóriatartalma és telített zsírt, valamint cukrot is tartalmaz. Érdemes tehát mértékkel fogyasztani. Ha a szívünkért szeretnénk tenni, inkább mozogjunk rendszeresen, válasszunk zöldségekben, gyümölcsökben gazdag étrendet, teljes értékű gabonákat és pihenjünk eleget.
Tekints az étcsokoládéra inkább csak alkalmi finomságként, ami kis mennyiségben beleférhet az egészséges étrendbe, de nem olyan étel, amiből sokat kellene enned az egészséged érdekében.
Egészséges a csoki? Nézd meg a videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.