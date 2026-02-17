Végre kiderült az igazság: jót tesz a szívnek az étcsokoládé, vagy csak hizlal?

Az étcsokoládé kedvező hatással lehet a szívre, de csak mértékkel.

A bolti csokoládék flavanoltartalma nagyon eltérő lehet.

A túl sok étcsokoládé hizlalhat és emelheti a koleszterinszintet.

Az étcsokoládét sokan egészségesebbnek tekintik, mint a tejcsokoládét, mivel magasabb a kakaó szárazanyag-tartalma. A kakaóban találhatók azok a flavanol nevű növényi vegyületek, amelyekről több kutatás is kimutatta, hogy támogathatják az érrendszer működését. Az étcsokoládé hatása részben ezeknek az anyagoknak köszönhető, mivel segíthetnek rugalmasabban tartani az ereket és enyhén csökkenthetik a vérnyomást. Ez eddig jól hangzik, de a valóság kicsit összetettebb.

Az étcsokoládé hatása kedvező lehet a szívre, de csak mértékkel érdemes fogyasztani belőle.

Fotó: sasirin pamai / Shutterstock

Étcsokoládé, tejcsokoládé, fehér csokoládé

Itt már Gombóc Artúr is megzavarodna, de vegyük sorra őket. A csokoládé a kakaófa terméséből származó babból készül. A babokat fermentálják, szárítják és pörkölik, majd pasztává őrlik. Ebből válik külön a kakaószárazanyag és a kakaóvaj, és ezek aránya határozza meg, milyen típusú csokoládé készül belőle.

Az étcsokoládé 35–90 százalék kakaószárazanyagot tartalmaz, emellett kakaóvaj és cukor kerül bele, ezért intenzívebb az íze. A tejcsokoládé kevesebb kakaószárazanyagot tartalmaz, viszont tejpor és több cukor kerül hozzá, így édesebb és lágyabb. A fehér csokoládé nem tartalmaz kakaószárazanyagot, csak kakaóvajat, cukrot és tejport, ezért hiányoznak belőle azok az összetevők is, amelyek az étcsokoládé hatása szempontjából érdekesek lehetnek.

Vérnyomás, koleszterin, vércukor

Az étcsokoládé zsírja a kakaóvajból származik, amely nagyjából 50–60 százalékban telített zsírt tartalmaz. A 2025-ös vizsgálatok szerint a flavanolt tartalmazó élelmiszerek csökkenthetik a magas vérnyomást. Az étcsokoládé hatása a vérnyomásra főként a flavanolokhoz és a kakaóban található teobrominhoz köthető. A kedvező eredmények ugyanakkor többnyire koncentrált kakaókészítményekre vonatkoznak, nem az átlagos bolti csokoládéra. A táblás csokik flavanoltartalma nagyon eltérő lehet, és ezt a címkék nem jelzik.

A koleszterinszintnél árnyaltabb a helyzet. A túl sok telített zsír emelheti az LDL-koleszterin, vagyis a „rossz” koleszterin szintjét, ezért általában javasolt telítetlen zsírokkal helyettesíteni. Az étcsokoládé egyik telített zsírsava, a sztearinsav, a kutatások szerint semleges hatású lehet a koleszterinszintre. Ugyanakkor palmitinsavat is tartalmaz, amely már emelheti az LDL-szintet. Vagyis az étcsokoládé hatása ebből a szempontból sem egyértelmű, és a mennyiség továbbra is számít.