Hajnalonként felriadsz? Az orvos szerint óriási bajt jelezhet

A hajnali ébredés gyakori jelenség, a stressz a leggyakoribb kiváltó oka.

A felriadások rendszeressége a cirkadián ritmus zavarát jelzi.

Tudatos esti rutinnal és szükség esetén orvosi kezeléssel megszüntethető a visszatérő hajnali ébredés.

Sokunkkal előfordul, hogy az éjszaka közepén, szinte mindig ugyanabban az időpontban felébredünk. Ha te is gyakran felriadsz hajnali 3 órakor, ne a számmisztikában keresd a magyarázatot. Az oka ennél sokkal hétköznapibb. Alább eláruljuk, mi lehet a hajnali ébredés oka.

A hajnali ébredés a szervezet jelzése lehet.

Miért éppen hajnalban ébredünk fel?

Testünk belső órája, a cirkadián ritmus szerint nagyjából hajnali 3 óra körül a mély, pihentető alvásból egy felszínesebb szakaszba érkezünk. A testhőmérsékletünk csökken, a vérnyomásunk alacsonyabb, és egy apró zavaró tényező is könnyen felébreszthet minket. Ez önmagában természetes folyamat, ám ha valamilyen stressz, egészségügyi probléma vagy negatív életmódbeli tényező is közrejátszik, sokkal nehezebb visszaaludni, a belső óránk ugyanis érzékenyen reagál a legkisebb változásra is.

A hajnali ébredés okai

Az egyik leggyakoribb ok, amiért hajnali 3-kor felébredsz, a stressz. Napközben gyakran elnyomjuk a problémáinkat, de éjszaka, amikor minden elcsendesedik, az elfojtott aggodalmas gondolatok ránk törnek, és még hatalmasabbnak érezzük azokat. A stresszhormonok szintje természetesen is emelkedik kora hajnalban, de ha alapból magas, még könnyebben felébredünk miattuk. Ha pedig már ébren vagyunk, a gondolataink csak pörögnek: határidők, elmaradt feladatok, családi problémák. Az agyunk ilyenkor túl aktív, hogy vissza tudjunk aludni. Ez hosszú távon kimerültséghez, hangulatingadozásokhoz és csökkent koncentrációhoz vezethet, ezért fontos lefekvés előtt tudatosan lecsendesíteni az elménk.

Mit mond a szakértő?

A Cleveland Klinika alvásszakértője, dr. Jessica Vensel Rundo szerint ha a hajnali ébredések gyakran ugyanabban az időpontban történnek, minden bizonnyal „a tested próbál figyelmeztetni valamire”. Lehet ez stressz, alvászavar vagy valamilyen lelki, fizikai probléma. Ezeket az okokat már csak azért is érdemes számításba venni, mert nemcsak az alvásunkra, hanem a nappalainkra is hatással lehetnek.