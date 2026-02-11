Lelepleződött a titok! Így segíthet a banán az elalvásban!

Egy alvásszakértő vallott róla, hogyan segíthet a banán az elalvásban. Mindössze annyi a teendő, hogy harminc perccel lefekvés előtt forró vízben megfőzzük a gyümölcsöt. Bármennyire is furcsának hangzik, Dr. Michael Breus elmagyarázta, hogy a forró banánvíz hasznos tápanyagokat tartalmaz, amelyeket érdemes szervezetünkbe juttatni lefekvés előtt.

A banánvíz fogyasztása hasznos elalvás előtt / Fotó: Forrás: Freepik.com

A banán fontos tápanyagforrás

A The Diary Of A CEO podcastben szerepelő klinikai pszichológus azt mondja, hogy a magnézium a legjobb, amelyet a szervezetedbe juttathatsz elalvás előtt.

A testünk önmagában nem termeli

- közölte. Hozzátette, hogy ha például rengeteg káposztát eszünk, akkor sem lesz elegendő magnézium a szervezetünkben, sok embernek kiegészítésre van szüksége. A doktor kifejlesztett egy "receptet", amelyet forró banánvíznek nevezett el, és abból áll, hogy a banánt félbevágják, majd öt percig vízben forralják.

„Ez csak egy átlagos banán. Szóval levágod a szárát, félbevágod, majd forrásban lévő vízbe teszed. És látod, hogy a banán megbarnult, ugye? Ázott a forrásban lévő vízben. Ez csak forró banánvíz” - idézi szavait a LadBible.

A banánban lévő fitoszteroid továbbá egyfajta táplálékkiegészítőként szolgál, amely segíti a magnézium felszívódását. Fontos megjegyezni, hogy nem szabad sokat fogyasztani belőle, mivel növelheti az éjszakai vizelési ingert, amely megszakítja a nyugodt alvás folyamatát. Ha nem ízlik a főzet, bármilyen gyümölcs adagolható hozzá. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a banánhéj a külső szennyeződések és a növényvédő szerek miatt alapos tisztítást igényel.