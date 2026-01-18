Pacemakerre vársz? Így zajlik a beavatkozás

A pacemaker egy kis méretű, bőr alá ültetett elektronikus eszköz, amely elektromos impulzusokkal segíti a szív szabályos működését. Alkalmazása ma már rutinszerű, és a technológiai fejlődésnek köszönhetően a készülékek egyre kisebbek, pontosabbak és hosszabb élettartamúak.
Pacemaker beültetésére akkor kerül sor, ha a szív saját ingerületképző rendszere nem képes megfelelő frekvenciával működni. Ez leggyakrabban túl lassú szívverés, úgynevezett bradikardia esetén fordul elő, amely szédülést, ájulást, fáradékonyságot és koncentrációs nehézséget okozhat.
Bizonyos ingerületvezetési zavarok, például teljes szívblokk esetén a pacemaker beültetés elengedhetetlen. Előfordulhat, hogy a panaszok kezdetben enyhék, de a szakértők szerint a hirtelen eszméletvesztéssel járó állapotok súlyos kockázatot jelentenek, ezért ilyenkor nem érdemes halogatni a beavatkozást.
A pacemaker szükségességét kardiológiai vizsgálatok, EKG, terheléses vizsgálat vagy 24 órás szívmonitorozás alapján állapítják meg. A döntés mindig egyéni mérlegelésen alapul.
A pacemaker beültetés általában helyi érzéstelenítésben történik, és a legtöbb esetben nem igényel altatást. A beavatkozás során a készüléket a kulcscsont alatti területre ültetik be, majd vékony vezetékeket juttatnak a vénákon keresztül a szív megfelelő üregeibe.
A műtét általában egy-két órát vesz igénybe. A beültetés után a készülék működését azonnal ellenőrzik, és beállítják az egyéni szükségletekhez igazodva. A kórházi tartózkodás többnyire rövid, komplikációmentes esetben akár néhány nap alatt hazaengedhető a beteg.
A szakértők szerint a beavatkozás kockázata alacsony, de ritkán előfordulhat fertőzés, vérömleny vagy a vezetékek elmozdulása. Ezek megelőzését szolgálja a műtét utáni rendszeres ellenőrzés és az orvosi utasítások betartása.
A pacemakerrel élők többsége teljes életet élhet, de bizonyos szabályokat be kell tartaniuk. A pacemaker működését ritkán befolyásolhatják erős elektromágneses terek, ezért egyes ipari berendezések vagy speciális orvosi vizsgálatok előtt mindig jelezni kell a készülék jelenlétét.
A kontrollvizsgálatok rendszeresek, mivel ezek során ellenőrzik az elem állapotát és a pacemaker működését. A készülék élettartama általában 7–10 év, ezt követően cserére lehet szükség, amely egyszerűbb beavatkozásnak számít, mint az első beültetés.
Mindennapi mozgás, mérsékelt sport és megfelelő táplálkozás mellett a szakértők szerint a pacemaker nem korlátozza, hanem biztonságosabbá teszi a mindennapokat azok számára, akiknél indokolt a használata.
A lényeg röviden
A pacemaker beültetés ma már bevált és biztonságos megoldás a súlyos szívritmuszavarok kezelésére. A megfelelő indikáció, a gondos beültetés és a rendszeres ellenőrzés mellett a készülék jelentősen javítja az életminőséget és csökkenti a szövődmények kialakulásának kockázatát. A pacemakerrel élők többsége panaszmentesen, aktív életet élhet hosszú távon is.
