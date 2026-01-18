Pacemakerre vársz? Így zajlik a beavatkozás

A pacemaker egy kis méretű, bőr alá ültetett elektronikus eszköz, amely elektromos impulzusokkal segíti a szív szabályos működését. Alkalmazása ma már rutinszerű, és a technológiai fejlődésnek köszönhetően a készülékek egyre kisebbek, pontosabbak és hosszabb élettartamúak.

A pacemaker beültetése 1-2 órás ambuláns műtéttel, helyi érzéstelenítéssel történik.

Fotó: maradek / Shutterstock

Mikor indokolt a pacemaker beültetés?

Pacemaker beültetésére akkor kerül sor, ha a szív saját ingerületképző rendszere nem képes megfelelő frekvenciával működni. Ez leggyakrabban túl lassú szívverés, úgynevezett bradikardia esetén fordul elő, amely szédülést, ájulást, fáradékonyságot és koncentrációs nehézséget okozhat.

Bizonyos ingerületvezetési zavarok, például teljes szívblokk esetén a pacemaker beültetés elengedhetetlen. Előfordulhat, hogy a panaszok kezdetben enyhék, de a szakértők szerint a hirtelen eszméletvesztéssel járó állapotok súlyos kockázatot jelentenek, ezért ilyenkor nem érdemes halogatni a beavatkozást.

A pacemaker szükségességét kardiológiai vizsgálatok, EKG, terheléses vizsgálat vagy 24 órás szívmonitorozás alapján állapítják meg. A döntés mindig egyéni mérlegelésen alapul.

Hogyan történik a pacemaker beültetése?

A pacemaker beültetés általában helyi érzéstelenítésben történik, és a legtöbb esetben nem igényel altatást. A beavatkozás során a készüléket a kulcscsont alatti területre ültetik be, majd vékony vezetékeket juttatnak a vénákon keresztül a szív megfelelő üregeibe.

A műtét általában egy-két órát vesz igénybe. A beültetés után a készülék működését azonnal ellenőrzik, és beállítják az egyéni szükségletekhez igazodva. A kórházi tartózkodás többnyire rövid, komplikációmentes esetben akár néhány nap alatt hazaengedhető a beteg.

A szakértők szerint a beavatkozás kockázata alacsony, de ritkán előfordulhat fertőzés, vérömleny vagy a vezetékek elmozdulása. Ezek megelőzését szolgálja a műtét utáni rendszeres ellenőrzés és az orvosi utasítások betartása.

Mire kell figyelni pacemakerrel élve?

A pacemakerrel élők többsége teljes életet élhet, de bizonyos szabályokat be kell tartaniuk. A pacemaker működését ritkán befolyásolhatják erős elektromágneses terek, ezért egyes ipari berendezések vagy speciális orvosi vizsgálatok előtt mindig jelezni kell a készülék jelenlétét.