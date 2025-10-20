5 gyógynövénytea, ami megmentheti a szíved

Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 07:15
Egy fáradt délután, amikor csak kortyolgatsz egy csésze teát, nem is sejted, hogy közben a szívedért is teszel valamit. Ha rendszeresen beiktatod a gyógynövényteákat a mindennapokba, segíthetnek megőrizni a szíved egészségét.
Az utóbbi évek kutatásai egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy bizonyos teák kedvezően hatnak a szívre és a vérnyomásra. Nem helyettesítik az orvosi kezelést, de a kiegyensúlyozott életmód részeként nagyon is hasznos szövetségeseid lehetnek.

Gyógynövényteák a szív egészségéért
Gyógynövényteák a szíved egészségéért. Fotó: Avocado_studio /  Shutterstock 

1. Hibiszkusz 

Kutatások szerint napi két csésze hibiszkusz tea képes érezhetően csökkenteni a vérnyomást – különösen azoknál, akiknél enyhébb magasvérnyomás-probléma áll fenn. A virágban lévő antioxidánsok segítenek megóvni az ereket a káros folyamatoktól, miközben támogatják a koleszterinszint egyensúlyát is.

Hibiszkusz tea
Hibiszkusz tea / Fotó: Esin Deniz /  Shutterstock 

2. Kamilla 

Sokan a kamillát megfázás vagy hasfájás ellen választják, pedig a szívednek is jót tesz. A kamillatea nyugtató hatása régóta ismert, segíti az elalvást, csökkenti a szorongást és a belső feszültséget; és közben a vérnyomást is képes mérsékelni.

Kamilla tea
Kamilla tea / Fotó: New Africa /  Shutterstock 

3. Zöld tea

A zöld tea tele van flavonoidokkal, amelyek hatékonyan támogatják a szív- és érrendszert. Számos kutatás kimutatta, hogy a rendszeres zöld tea fogyasztás hozzájárul a vérnyomás csökkentéséhez és a szívbetegségek kockázatának mérsékléséhez. A zöld tea hatása hosszú távon érvényesül: aki hónapokon át, napi 1–2 csészével issza, annak nagyobb eséllyel lesz rugalmasabb az érfala, és jobb a keringése. 

Zöld tea
Zöld tea / Fotó: New Africa /  Shutterstock 

4. Fekete tea

Sokan úgy gondolják, a fekete tea túl erős, pedig mértékkel fogyasztva kifejezetten jótékony. A benne található polifenolok segítik az erek ellazulását, ezáltal kis mértékben csökkenthetik a vérnyomást. Egy hosszabb, fél éves vizsgálatban napi három csésze fekete tea már érezhető eredményt hozott a résztvevők vérnyomásértékeiben. 

Fekete tea
Fekete tea / Fotó: Nungning20 /  Shutterstock 

5. Galagonya 

A galagonya talán a legismertebb szíverősítő növény, nem véletlenül hívják a gyógynövények között a szív barátjának. Virágos ágvégéből és bogyóiból is készül tea, amely segíti a szívizom munkáját, javítja a keringést, és enyhítheti a szorongást is.

Egyes vizsgálatok szerint a galagonya rendszeres fogyasztása képes csökkenteni a vérnyomást, különösen enyhe hipertónia esetén. A növény hatóanyagai – flavonoidok és proantocianidinek – támogatják az erek tágulását, így javul az oxigénellátás és a véráramlás.

Galagonya tea
Galagonya tea / Fotó: Chatham172 /  Shutterstock 

Így hozd ki a legtöbbet a gyógyteákból a szíved védelméért

A teák jótékony hatását nem egyik napról a másikra fogod megtapasztalni. Általában néhány hét, akár hónapok is kellenek ahhoz, hogy érezhető változás történjen. A legjobb, ha:

  • mindennap iszol legalább egy csésze teát lehetőleg ugyanabban az időpontban;
  • nem cukrozod agyon az italt, a cukor ugyanis pont az ellenkezőjét teszi, mint amit szeretnél;
  • figyelsz a gyógyszereidre, egyes gyógynövények ugyanis kölcsönhatásba léphetnek a vérnyomáscsökkentőkkel, így ha rendszeresen szedsz valamit, érdemes orvossal egyeztetni.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

