5 gyógynövénytea, ami megmentheti a szíved

Az utóbbi évek kutatásai egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy bizonyos teák kedvezően hatnak a szívre és a vérnyomásra. Nem helyettesítik az orvosi kezelést, de a kiegyensúlyozott életmód részeként nagyon is hasznos szövetségeseid lehetnek.

1. Hibiszkusz

Kutatások szerint napi két csésze hibiszkusz tea képes érezhetően csökkenteni a vérnyomást – különösen azoknál, akiknél enyhébb magasvérnyomás-probléma áll fenn. A virágban lévő antioxidánsok segítenek megóvni az ereket a káros folyamatoktól, miközben támogatják a koleszterinszint egyensúlyát is.

2. Kamilla

Sokan a kamillát megfázás vagy hasfájás ellen választják, pedig a szívednek is jót tesz. A kamillatea nyugtató hatása régóta ismert, segíti az elalvást, csökkenti a szorongást és a belső feszültséget; és közben a vérnyomást is képes mérsékelni.

3. Zöld tea

A zöld tea tele van flavonoidokkal, amelyek hatékonyan támogatják a szív- és érrendszert. Számos kutatás kimutatta, hogy a rendszeres zöld tea fogyasztás hozzájárul a vérnyomás csökkentéséhez és a szívbetegségek kockázatának mérsékléséhez. A zöld tea hatása hosszú távon érvényesül: aki hónapokon át, napi 1–2 csészével issza, annak nagyobb eséllyel lesz rugalmasabb az érfala, és jobb a keringése.

4. Fekete tea

Sokan úgy gondolják, a fekete tea túl erős, pedig mértékkel fogyasztva kifejezetten jótékony. A benne található polifenolok segítik az erek ellazulását, ezáltal kis mértékben csökkenthetik a vérnyomást. Egy hosszabb, fél éves vizsgálatban napi három csésze fekete tea már érezhető eredményt hozott a résztvevők vérnyomásértékeiben.

5. Galagonya

A galagonya talán a legismertebb szíverősítő növény, nem véletlenül hívják a gyógynövények között a szív barátjának. Virágos ágvégéből és bogyóiból is készül tea, amely segíti a szívizom munkáját, javítja a keringést, és enyhítheti a szorongást is.

Egyes vizsgálatok szerint a galagonya rendszeres fogyasztása képes csökkenteni a vérnyomást, különösen enyhe hipertónia esetén. A növény hatóanyagai – flavonoidok és proantocianidinek – támogatják az erek tágulását, így javul az oxigénellátás és a véráramlás.