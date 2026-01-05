A szakértő árulta el: ezekre a jelekre figyelj, kiderül, van-e szívbetegséged

A szívbetegségeknek számos árulkodó tünete van, amik azonban sokszor csak az utolsó pillanatban jelentkeznek. Egy szívsebész most megosztott három olyan fontos tünetet, amik árulkodók lehetnek az esetleges szívbetegségeknél.
Egy 25 éves tapasztalattal rendelkező szív- és érrendszeri sebész három jelet árult el, amelyekre otthon is felfigyelhetünk, és amelyek arra utalhatnak, hogy szívbetegségben szenvedünk. Dr. Jeremy London, amerikai szív- és érrendszeri orvos, három évvel ezelőtt maga is szívrohamot kapott, noha a szívroham tüneteinek felismerésére specializálódott. Mint mondta, korábban figyelmen kívül hagyta az életveszélyes tüneteket, most azonban megosztja, mi az, amire feltétlenül oda kell figyelni.
A koszorúér-betegség (CHD) a szívroham leggyakoribb oka és világszerte férfiak és nők legnagyobb gyilkosának számít. A TikTok-oldalán Dr. London három egyszerű tesztet mutatott be, amelyeket otthon is elvégezhetünk, hogy megállapítsuk, kockázatnak vagyunk-e kitéve a szívbetegségek tekintetében.
Első: a derék-magasság arány nagyobb, mint 0,5. Ez egyértelműen jelzi, hogy fokozott kockázatnak vagy kitéve a koszorúér- és szívbetegségek tekintetében. Tulajdonképpen a hasi vagy zsigeri zsírtartalom méréséről van szó, ami ismert kockázati tényező a szívbetegségek kialakulásában
– mondta el az orvos az egyik videójában.
A derék-testmagasság arány egy hasznos mutató az elhízás mértékének, valamint a szívbetegség, cukorbetegség, stroke és magas vérnyomás kockázatának becslésére. Az értéket úgy kapjuk meg, hogy a derékbőséget elosztjuk a testmagassággal.
Dr. London arra is figyelmeztetett, hogy a lábak alsó részén, a sípcsonton vagy a vádli hátsó részén jelentkező szőrhullás szívproblémára utalhat.
Ez a végtagok vérellátásának hiányát jelezheti. Ha a lábakban vannak elzáródások, akkor nem ritka, hogy a szívben is találunk elzáródásokat
– magyarázta el.
A harmadik jel mindkét láb duzzanata, ami arra utalhat, hogy a szív pumpálása nem a megszokott módon működik, vagyis legyengült.
Más szavakkal, szívelégtelenség esetén a folyadék felhalmozódik és olyan helyeken gyűlik össze, mint az alsó végtagok
- mondta el Dr. London.
A szakértő azonban kiemelte, az, hogy nem jelentkezik ez a három tünet, még nem jelenti azt, hogy valaki nincs kitéve a szívbetegségek kockázatának. Dr. London szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat a tényezőket sem, mint a dohányzás, a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a túlzott alkoholfogyasztás. Amennyiben viszont ezen a három tünet bármelyike megjelenik, érdemes minél előbb felkeresni egy orvost - olvasható a LADbible cikkében.
