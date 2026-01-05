A szakértő árulta el: ezekre a jelekre figyelj, kiderül, van-e szívbetegséged

A szívbetegségeknek számos árulkodó tünete van, amik azonban sokszor csak az utolsó pillanatban jelentkeznek. Egy szívsebész most megosztott három olyan fontos tünetet, amik árulkodók lehetnek az esetleges szívbetegségeknél.

A szívbetegségeknek jellegzetes tüneteik vannak / Fotó: 123RF

A szívbetegség három árulkodó jele

Egy 25 éves tapasztalattal rendelkező szív- és érrendszeri sebész három jelet árult el, amelyekre otthon is felfigyelhetünk, és amelyek arra utalhatnak, hogy szívbetegségben szenvedünk. Dr. Jeremy London, amerikai szív- és érrendszeri orvos, három évvel ezelőtt maga is szívrohamot kapott, noha a szívroham tüneteinek felismerésére specializálódott. Mint mondta, korábban figyelmen kívül hagyta az életveszélyes tüneteket, most azonban megosztja, mi az, amire feltétlenül oda kell figyelni.

A koszorúér-betegség (CHD) a szívroham leggyakoribb oka és világszerte férfiak és nők legnagyobb gyilkosának számít. A TikTok-oldalán Dr. London három egyszerű tesztet mutatott be, amelyeket otthon is elvégezhetünk, hogy megállapítsuk, kockázatnak vagyunk-e kitéve a szívbetegségek tekintetében.

Derék-magasság arány

Első: a derék-magasság arány nagyobb, mint 0,5. Ez egyértelműen jelzi, hogy fokozott kockázatnak vagy kitéve a koszorúér- és szívbetegségek tekintetében. Tulajdonképpen a hasi vagy zsigeri zsírtartalom méréséről van szó, ami ismert kockázati tényező a szívbetegségek kialakulásában

– mondta el az orvos az egyik videójában.

A derék-testmagasság arány egy hasznos mutató az elhízás mértékének, valamint a szívbetegség, cukorbetegség, stroke és magas vérnyomás kockázatának becslésére. Az értéket úgy kapjuk meg, hogy a derékbőséget elosztjuk a testmagassággal.

Szőrhullás az alsó testrészen

Dr. London arra is figyelmeztetett, hogy a lábak alsó részén, a sípcsonton vagy a vádli hátsó részén jelentkező szőrhullás szívproblémára utalhat.

Ez a végtagok vérellátásának hiányát jelezheti. Ha a lábakban vannak elzáródások, akkor nem ritka, hogy a szívben is találunk elzáródásokat

– magyarázta el.

Mindkét láb duzzanata

A harmadik jel mindkét láb duzzanata, ami arra utalhat, hogy a szív pumpálása nem a megszokott módon működik, vagyis legyengült.

Más szavakkal, szívelégtelenség esetén a folyadék felhalmozódik és olyan helyeken gyűlik össze, mint az alsó végtagok

- mondta el Dr. London.