Kakaskukorékolás vagy ébresztőóra? Így indulhat jobban a reggeled

Neked is simerős, hogy reggel megszólal az ébresztő, de még benyomod párszor a szundi gombot? Majd mire kikecmeregsz az ágyból, annyira fáradt vagy, hogy alig állsz a lábadon? Nem mindegy, hogy indul az ébredés, mert az egész napot meghatározza.

Az ébredés során az idegrendszer fokozatosan aktiválódik

A hirtelen zaj stresszreakciót válthat ki

A természetes fény segíti a hormonális átállást

Az alvási ciklus megszakítása fáradtságot okozhat

A reggeli hangulat nagyban függ az ébredés módjától

A rossz ébredés egész napos kimerültséget eredményezhet

Az ébredés általában nem könnyű, ha nem magunktól kelünk fel, ez pedig rossz hatással van a biológiai ritmusunkra / Fotó: AYO Production / Shutterstock

Mit csinál a test természetes ébredéskor?

Az ébredés ideális esetben az alvási ciklus végén történik, amikor a szervezet már közelebb van az ébrenléti állapothoz. Ilyenkor a kortizolszint fokozatosan emelkedik, a melatonin csökken, és az idegrendszer finoman „bekapcsol”.

A természetes hangok, mint a madárcsicsergés vagy a kakaskukorékolás, nem váltanak ki hirtelen stresszreakciót. A testnek van ideje alkalmazkodni, ezért az ébredés kevésbé jár szívdobogással, megemelkedett vérnyomással vagy hirtelen feszültséggel.

A szakértők szerint az ilyen reggelek után az emberek éberebbnek, kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat, még akkor is, ha nem aludtak tökéletesen.

Mi történik a testünkben, amikor megszólal az ébresztőóra?

Az ébredés ébresztőórára sokaknál sokkszerű élmény. A hirtelen, éles hang azonnal aktiválja a stresszrendszert, ami megemeli az adrenalinszintet és a pulzust. Ez különösen akkor megterhelő, ha az ébresztés mély alvási fázisban történik.

Ilyenkor jelentkezik az úgynevezett alvási inercia: kábultság, lassú gondolkodás, ingerlékenység. Hiába aludtunk eleget, az agy „lemaradva” indul el. A szakértők szerint ez az állapot akár 30–60 percig is eltarthat.

A probléma nem az ébresztőóra létezése, hanem az, hogy gyakran nem a biológiai ritmushoz igazodik, hanem egy merev időponthoz.

Hogyan tehetjük az ébredést kíméletesebbé?

Az ébredés minősége javítható akkor is, ha nem engedhetjük meg magunknak a természetes felkelést. Fokozatosan erősödő fény, halkabb, természetes hangzású ébresztők vagy okosórák segíthetnek abban, hogy a test ne riadóként élje meg a reggelt.