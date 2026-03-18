Szempillaspirál 9 évesen – hová tűnik a gyerekkor?

Nem egyszer láttam már, ahogy egy kislány – talán még alsós – áll a tükör előtt szempillaspirállal, szájfénnyel vagy erősebb sminkkel az arcán. A mozdulatai határozottak, mintha pontosan tudná, mit csinál. A kép mégis furcsa: egyszerre látunk egy gyereket és egy miniatűr felnőttet. A gyereksmink nem új jelenség. Régen is előfordult, hogy egy-egy ünnepi alkalomra, versenyre egy kis szájfényt vagy körömlakkot kapott egy kislány. Ami azonban sok szülőt ma elgondolkodtat, az a tempó: egyre korábban jelennek meg a sminktermékek a gyerekek életében, és egyre inkább a mindennapok részévé válnak. Elég csak a drogériák kínálatára gondolnunk, már külön kapható minden is, gyerekverzióban. Színes körömlakkok, rúzskészlet, szemhéjpúder, csak egy kicsit más köntösbe csomagolva, cuki színes feliratokkal. A kérdés nem feltétlenül az, hogy szabad-e sminkelni. Inkább az: mikor és milyen üzenettel történik mindez?

Amikor a játékból szépségelvárás lesz

A gyerekek mindig szeretnek utánozni. Ha azt látják, hogy anya sminkel, természetes, hogy ők is kipróbálnák. A gyereksmink sokáig inkább játék volt: jelmez, szerepjáték, „nagyok utánzása”. A különbség ott kezdődik, amikor a sminkelés már nem a játék része, hanem az elvárásoké.

A közösségi média világában a gyerekek sokkal korábban találkoznak felnőttes szépségideálokkal. Videók, influenszerek, filterek és tökéletesre szerkesztett arcok jelennek meg előttük nap mint nap. A smink pedig ebben a világban már korántsem nem játék, hanem eszköz: arra szolgál, hogy valaki „szebb”, „nőiesebb” vagy „tökéletesebb” legyen. Egy kisgyerek azonban még éppen tanulja, mit jelent önmagának lenni.

Az önkép alakulása gyerekkorban

A pszichológusok szerint a gyerekek önképe fokozatosan alakul ki. A kisiskolás években még nagyon erősen hat rájuk a környezet visszajelzése: a szülők, a tanárok, a barátok véleménye. Ha egy gyerek azt tanulja meg, hogy az értéke nagyrészt a külsejéhez kapcsolódik, az könnyen torzíthatja az önképét. A túl korai, erősen felnőttes gyerek smink ezért sok szakember szerint problémás lehet – nem a smink miatt, hanem az üzenet miatt, amit közvetít. Mintha azt mondanánk: az arcodat „javítani kell”. Pedig egy gyereknek éppen arra lenne szüksége, hogy megtapasztalja: ő úgy is rendben van, ahogy van.