"Mit keresett ott Streisand?" – Oscar-balhé! Jane Fonda háborog Robert Redford miatt

Jane Fonda nem finomkodott a véleményével az Oscar-gálán. Henry Fonda lánya az Entertainment Tonight riporterének fakadt ki Robert Redford megemlékezésével kapcsolatban.

Jane Fonda saját magát sokkal alkalmasabbnak találta volna a pozícióra (Fotó: Jeffrey Mayer)

Jane Fonda nem kertelt

A 2026-os Oscar-gála a hagyományhoz híven megemlékezett a 2025-ben elveszített nagy mozis csillagokról. Claudia Cardinale, Diane Ladd, Udo Kier, a lista sajnos meglehetősen hosszúra sikerült idén. A díjátadó keretein belül két legendáról kiemelt módon is megemlékeztek. Billy Crystal mondott szívszorító beszédet a tragikus körülmények között elhunyt Rob Reiner és felesége, Michelle Reiner emlékére. Rob Reiner és Billy Crystal nemcsak kollégák, hanem közeli barátok voltak. A színész a Harry és Sally című rendezésében alakította Harry szerepét Meg Ryan mellett. A beszédet követően a Sallyt alakító Ryan is megjelent a színpadon, továbbá a Rob Reiner filmjeiben szereplők közül Demi Moore az Egy becsületbeli ügyből, John Cusack a Tuti dologból és Kathy Bates a Tortúrából mind az elhunyt rendező emléke előtt tisztelegtek.

Rob Reiner és felesége után a szeptemberben elhunyt Robert Redfordra emlékeztek az Oscar-gála színpadán. Barbra Streisand lépett a mikrofonhoz, akivel az Ilyenek voltunk című filmben nyújtottak felejthetetlen alakítást. Streisand felidézte Robert Redford legnagyobb erényeit, nosztalgiázott a kapcsolatukról és a filmről, majd a beszéd után elénekelte a film híres betétdalát, a The Way We Were-t. Mint utólag kiderült, ez igencsak csípte Jane Fonda szemét. Az Entertainment Tonight riportere a vörös szőnyegen kapta el Fondát az Oscar-gála után és az estéről faggatta a színésznőt, aki nem rejtette véka alá a véleményét Robert Redford megemlékezésével kapcsolatban.

Nem értem Streisand mit keresett a színpadon Redforddal kapcsolatban. Egyetlen filmet csinált vele, én viszont négyet is. Nekem több mondanivalóm van!

Jane Fonda és Robert Redford filmjei

Jane Fonda és Robert Redford az Üldözők című thrillerben játszottak együtt először. Fonda és Redford egy házaspárt alakítanak, bár a Redford által megformált Bubber Reeves éppen a börtönből szökik a bonyodalmak kezdetén, felesége, a Jane Fonda alakította Anna pedig a helyi olajmágnás fiával folytat viszonyt. A helyi seriff szerepét nem más alakítja, mint Marlon Brando, akinek feltett szándéka kézre keríteni a szökött fegyencet, de közben az olajmágnás maffiahálózatával és a korrupció minden formájával is meg kell küzdenie.