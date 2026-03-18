Egyirányú repülőjeggyel indultak el – Fél éve sodródnak kalandról kalandra Ázsiában Gergőék

Egy ázsiai utazás sokak számára egy életre szóló kaland, amely Ignácz Gergő számára most valósággá is vált. A félig belga, félig magyar származású fiatalember a barátnőjével, Maxine-el együtt döntött úgy, hogy fél évre kiszakadnak a hétköznapokból, és hátizsákkal bejárják Délkelet-Ázsiát. Az útjuk nem szigorú terv alapján halad: csupán egy egyirányú repülőjeggyel indultak útnak, a többit menet közben alakítják.

Ignácz Gergő és barátnője, Maxine Wissels egy ázsiai utazás keretében fedezik fel a világ túlsó felét, többek között a kambodzsai Angkor Watot is.

Fél évre indultak útnak egyetlen egyirányú repülőjeggyel

Robogóval fedezik fel a kevésbé ismert helyeket Délkelet-Ázsiában

Hajós expedíció, street food túra és kultúrsokk a világ túlsó felén

Milyen egy spontán hátizsákos ázsiai utazás?

Gergő (vagy ahogy otthon nevezik, Gerge) szerint az utazás egyik legnagyobb előnye a spontaneitás: sokszor éppen azok a helyek válnak a legemlékezetesebbé, amelyekről korábban alig tudtak valamit. A fél éves kaland még korántsem ért véget, de már most rengeteg történetet és tapasztalatot gyűjtöttek.

Miért éppen Ázsiát választottátok, és mely országok szerepeltek a „kötelezően látni kell” listán? Most éppen hol vagytok?

Jelenleg Laoszban, Vang Vieng városában vagyunk. Az utazásunkat nagyjából fél évre terveztük, most tartunk a felénél. Eddig a Fülöp-szigeteken, Hongkongban, Makaóban, Dél-Kínában, Dél-Vietnámban, Kambodzsában és Laoszban jártunk. Az induláskor csak egy egyirányú repülőjegyet vettünk, mert nem tudtuk pontosan, mikor térünk haza. Szerettük volna megőrizni azt a szabadságot, hogy út közben alakítsuk a terveket. Az egyetlen korlát az volt, hogy én a munkám miatt legfeljebb hét hónapig lehetek úton.

Gergő és Maxine féléves útjukon egészen különleges kalandokat éltek meg már eddig is, és még messze nincs vége. (Moalboal, Fülöp-szigetek)

Ázsiát több ok miatt is választottuk. A legfontosabb a költségvetés volt: nemrég végeztünk az egyetemen és most kezdtünk dolgozni, Ázsiában pedig viszonylag olcsó utazni. Napi 90 eurós (kb. 34 ezer Ft) kerettel számolunk kettőnknek, és sokszor még ezt sem költjük el. Az is vonzó volt, hogy az utazás viszonylag egyszerű: a legtöbb helyen jó az infrastruktúra, a hátizsákos utazók számára jól kiépített útvonalakkal. Emellett nagyon szeretjük az itteni gasztronómiát – otthon is gyakran eszünk rizses, csípős ételeket.