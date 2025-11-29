Így teszi tönkre az alvásod a lefekvés előtti telefonozás

A lefekvés előtti telefonozással kapcsolatban már több kutatás kimutatta, hogy jelentősen rontja az alvásminőséget, ha az alvást megelőzően a mobilt nyomkodjuk. Hogy pontosan milyen folyamatok játszódnak le ilyenkor az agyban és miért olyan káros az okostelefon-használat alvás előtt, cikkünkből megtudhatod.

Fotó: VGstockstudio / Shutterstock

Ezért káros az alvás előtti telefonozás

Az embereknél szinte a nap 24 órájában ott van a mobiltelefon, az mostanra lényegében teljesen hozzánk nőtt. Szokássá vált az is, hogy lefekvés előtt még görgetjük a TikTokot, vagy olvassuk a különböző közösségimédia-oldalakat, hírportálokat. A pihentető éjszakák érdekében azonban a legjobban az javítja az alvásminőséget, ha néhány órával lefekvés előtt már egyáltalán nem használjuk az okoseszközeinket.

Kutatások kimutatták, hogy azok, akik gyakran használják a telefonjukat, különösen lefekvés előtt, nagyobb valószínűséggel számolnak be rossz minőségű alvásélményekről, mint azok, akik nem telefonoznak alvás előtt. Sokáig az okostelefonok által kibocsátott kék fényt okolták, azonban szakértők szerint nem is a fény színe, hanem az erőssége, ami kifejezetten káros.

Nem a fény színe a fő probléma, hanem inkább a fényerősség, valamint az, hogy mennyi ideig vagyunk kitéve a fényhatásnak

– nyilatkozta korábban Stuart Peirson, az Oxfordi Egyetem cirkadián ritmussal foglalkozó neurológus professzora a The Guardiannek.

Az alvási ciklust irányító hormon (melatonin) fontos szerepet játszik az alvásban: amikor a szintje megemelkedik, akkor egyre álmosabbak leszünk. A telefon által kibocsátott fény ugyanakkor gátolja a melatonintermelést, ezért éberebbek maradunk. Ha pedig a telefonunk végig mellettünk marad az ágyban, úgy késztetést érzünk rá, hogy újra és újra a kezünkbe vegyük, ami ördögi kört eredményez.

Nem mindegy a tartalom

A telefon fényerőssége mellett az sem mindegy a szakértők szerint, hogy milyen tartalmakat fogyasztunk a készüléken lefekvés előtt. Noha az agyunk rendkívül bonyolult szerkezet, abban a tekintetben roppant egyszerű, hogyha dolgozik, akkor nem tud pihenni. Márpedig a különböző rövid videók, illetve egyéb tartalmak folyamatosan dolgoztatják ezt a szervünket, így pedig a szervezetünk képtelen nyugovóra térni.