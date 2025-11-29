Így teszi tönkre az alvásod a lefekvés előtti telefonozás

A lefekvés előtti telefonozással kapcsolatban már több kutatás kimutatta, hogy jelentősen rontja az alvásminőséget, ha az alvást megelőzően a mobilt nyomkodjuk. Hogy pontosan milyen folyamatok játszódnak le ilyenkor az agyban és miért olyan káros az okostelefon-használat alvás előtt, cikkünkből megtudhatod.
Az embereknél szinte a nap 24 órájában ott van a mobiltelefon, az mostanra lényegében teljesen hozzánk nőtt. Szokássá vált az is, hogy lefekvés előtt még görgetjük a TikTokot, vagy olvassuk a különböző közösségimédia-oldalakat, hírportálokat. A pihentető éjszakák érdekében azonban a legjobban az javítja az alvásminőséget, ha néhány órával lefekvés előtt már egyáltalán nem használjuk az okoseszközeinket.
Kutatások kimutatták, hogy azok, akik gyakran használják a telefonjukat, különösen lefekvés előtt, nagyobb valószínűséggel számolnak be rossz minőségű alvásélményekről, mint azok, akik nem telefonoznak alvás előtt. Sokáig az okostelefonok által kibocsátott kék fényt okolták, azonban szakértők szerint nem is a fény színe, hanem az erőssége, ami kifejezetten káros.
Nem a fény színe a fő probléma, hanem inkább a fényerősség, valamint az, hogy mennyi ideig vagyunk kitéve a fényhatásnak
– nyilatkozta korábban Stuart Peirson, az Oxfordi Egyetem cirkadián ritmussal foglalkozó neurológus professzora a The Guardiannek.
Az alvási ciklust irányító hormon (melatonin) fontos szerepet játszik az alvásban: amikor a szintje megemelkedik, akkor egyre álmosabbak leszünk. A telefon által kibocsátott fény ugyanakkor gátolja a melatonintermelést, ezért éberebbek maradunk. Ha pedig a telefonunk végig mellettünk marad az ágyban, úgy késztetést érzünk rá, hogy újra és újra a kezünkbe vegyük, ami ördögi kört eredményez.
A telefon fényerőssége mellett az sem mindegy a szakértők szerint, hogy milyen tartalmakat fogyasztunk a készüléken lefekvés előtt. Noha az agyunk rendkívül bonyolult szerkezet, abban a tekintetben roppant egyszerű, hogyha dolgozik, akkor nem tud pihenni. Márpedig a különböző rövid videók, illetve egyéb tartalmak folyamatosan dolgoztatják ezt a szervünket, így pedig a szervezetünk képtelen nyugovóra térni.
Ha pihentető és nyugodt alvásra vágysz, akkor mindenképpen hagyd el az esti telefonozást! Ebben ma már a segítségedre lehetnek olyan alkalmazások, illetve beállítások, amelyek korlátozzák a napi képernyőidődet, így könnyen elkerülheted, hogy olyan időszakokban is telefonozz, amikor az az egészségedre káros hatással lenne.
Íme egy videó, amelyben valaki kipróbálta, hogy mi történik, ha hosszabb ideig nem telefonozik este alvás előtt:
