Leállt a repülőtér: több száz járatot töröltek

Teljesen leállt a légi utasforgalom szerdán Berlinben, a Brandenburg repülőtéren (BER) a Verdi szakszervezet egész napos figyelmeztető sztrájkot hirdetett a folyamatban lévő bérvita miatt. A reptér üzemeltetetőjének vezérigazgatója, Aletta von Massenbach aránytalannak nevezte a sztrájkot, különösen "az iráni háború miatti amúgy is feszült helyzetben".

Megbénult a Berlini repülőtér

Sztrájkolnak a repülőtéri dolgozók

Aletta von Massenbach jelezte, a következő tárgyalási fordulót március 25-re tűzték ki, és bízik a megállapodásban. A munkabeszüntetés reggel 6 órakor kezdődött és éjfélig tart.

A repülőtér üzemeltetője, a Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) közlése szerint szerdán valamennyi induló és érkező járatot törölték. Összesen mintegy 445 járatot érint az intézkedés és körülbelül 57 ezer utast. A légitársaságok többsége előzetesen értesítette az utasokat, akik így nagyrészt meg sem jelentek a terminálokon; a csarnokok szinte üresen maradtak.

Az utasokat arra kérték, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal az átfoglalási lehetőségek és alternatív utazási megoldások egyeztetése érdekében.

A sztrájkban mintegy 2000-2200, az FBB-nél dolgozó alkalmazott vesz részt, köztük a tűzoltóság, a forgalomirányítás és a terminálüzemeltetés munkatársai. Bár egyes szolgáltatásokat - például a biztonsági ellenőrzéseket vagy a földi kiszolgálást - nem érint a munkabeszüntetés, a kulcsfontosságú területek leállása miatt a repülőtér működtetése nem biztosítható. (MTI)

