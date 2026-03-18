Megbénult a közlekedés – villamos és autó ütközött a IX. kerületben

Villamos és személyautó bénította meg a közlekedést a IX. kerületben.

Villamos és autó ütközött Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Villamos helyett buszok járnak

A két jármű a Haller utcában ment egymásnak, jelenleg a helyszínen a hivatásos tűzoltók végzik a dolgukat - a személygépkocsit már áramtalanították.

Az útszakaszon rendőr irányítja a forgalmat, a villamos helyett ideiglenesen pótlóbuszok járnak - írja a Katasztrófavédelem.