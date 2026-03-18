Három gyermekorvos is fertőzést diagnosztizált a babánál: nagyobbat nem is tévedhettek volna

Egy, ma már hároméves kisfiúnál ritka agydaganatot diagnosztizáltak, miután három gyermekorvosi vizsgálat során is fertőzésnek tulajdonították a tüneteit.

Fertőzésnek gondolták: valójában ritka agydaganata volt a babának

Napról napra romlott a kisfiú állapota

A 30 éves, essexi édesanya, Emily Cable fia, Frank 2024 áprilisában kezdett kimerülté és ingerlékennyé válni. Az akkor egyéves babának nem sokkal később már légzési problémái is támadtak, ezért az édesanyja elvitte őt egy magán gyermekorvoshoz, ahol mellkasi fertőzés diagnosztizálása után ötnapos antibiotikum-kezelést írtak elő.

Frank állapota azonban napokon belül romlani kezdett: hányt, és letargikussá vált. Emily és a férje, Josh ezért kétszer is elvitték őt a helyi gyermekorvoshoz: mindkét alkalommal vírusfertőzést állapítottak meg nála. 24 órával az utolsó, orvosnál tett látogatás után viszont drasztikus fordulat következett be, a szülőknek pedig rohanniuk kellett a kórházba a kisfiukkal, miután Frank rohamot kapott. Az orvosok ekkor CT-vizsgálatot és röntgent rendeltek el. Az ezt követő diagnózis teljesen lesokkolta a szülőket.

Leültettek minket, és azt mondták, hogy egy hatalmas daganat van Frank fejének hátsó részén, valamint nagy mennyiségű folyadék is felhalmozódott

- emlékezett vissza az édesanya.

Hatalmas daganatot távolítottak el a kisfiú agyáról

Franket ezt követően mesterséges kómába helyezték, annak érdekében, hogy a folyadék ne idézzen elő nála további rohamokat, esetleg sztrókot, majd átszállították egy londoni kórházba. Egy életmentő műtét után a szülők lesújtva nézték végig, ahogy a gyermekük több géphez kötve fekszik a kórházi ágyán. Kevesebb mint egy héttel később Frankre egy újabb, 11 órás műtét várt, melynek során eltávolították a daganatot, mialatt a nővérei, a kilencéves Olivia és a hétéves Sofia a szüleikkel együtt várta a fejleményeket.

Az orvosoknak végül sikerült teljesen eltávolítani a tumort anélkül, hogy bármilyen hosszú távú károsodást okoztak volna a kisfiúnál, majd a biopszia után ependimómát diagnosztizáltak nála, egy ritka ráktípust, amely az agyat és a gerincvelőt érinti. Frank 2024 júniusában kezdte el a protonterápiát, egy célzott sugárterápiát, amely rendkívül megviselte őt - írja a Mirror.