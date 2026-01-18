A borsikafű és kolbásztök szerteágazó egészségügyi hatásai

A kolbásztök értékes zöldség, amit érdemes rendszeresen fogyasztani

A borsikafű egy olyan fűszernövény, ami különleges ízt ad a fogásoknak

A népi világban és gyógyászatban szinte minden zöldség és gyümölcs, valamint fűszer- és gyógynövény rendelkezik különös elnevezésekkel. Ezek gyakran az adott termés kinézetére utalnak, és olykor egészen mulatságos titulusokat eredményeztek. Most a hurkafű, más néven a borsikafű és a kolbásztök meglepő egészségügyi hatásairól értekezünk.

A borsikafű értékes gyógy-és fűszernövény, amivel még a puffadással is szembeszállhatunk.

Mit érdemes tudni a borsikafűről?

A borsikafű mulatságos népi elnevezése a hurkafű, ami az árvacsalánfélék családjába tartozó fűszernövény. Őseink számtalan nevet adtak még neki, a teljesség igénye nélkül ezek a borsfű, bécsi rozmaring, kerti méhfű, csombor vagy éppen pereszlén.

A borsikafű felhasználása

Az erdélyi konyhában egy kifejezetten elterjedt és közkedvelt fűszer, amit már a 16. század óta ismernek és használnak az ételek ízesítésére, emellett frissen gyógynövényként is. Az illata és íze a borsra hasonlít, enyhén csípős, főként morzsolt és szárított formában kapható, de zölden is felhasználható. Ha ételízesítésre használjuk, jobb, ha figyelünk, mennyit adunk az ételekhez, ugyanis magas illóolaj tartalma és erős aromája keserűvé teheti a fogásokat. Tanácsos ezért a főzések vége felé az ételbe tenni. A diétás étrendet követők számára akár a fekete bors helyettesítőjeként is használható.

A borsikafű hatása a szervezetre

Ha az egészségügyi előnyeit nézzük, az elsődleges gyógyhatások között szerepel a gázképződés csökkentése, emiatt sokan használják puffadást okozó ételek, főleg a bab elkészítése során. Ezen kívül a hurkafű pozitívan hat a gyomorra: erősíti az emésztőszervet, és étvágygerjesztő hatással is bír, így betegségek után segíthet abban, hogy visszaállítsuk a megszokott érkezési rendet. Kiváló görcsoldó, a belőle készült teát pedig alacsony vérnyomás, de köhögés és bélhurut, vagyis a vékonybél gyulladásos megbetegedése esetén is szokták alkalmazni kiegészítő kezelésként. Rendelkezik enyhe antibakteriális és antiszeptikus tulajdonsággal is. Utóbbi a szervezetben lévő kórokozó baktériumok pusztító, vagy elterjedést gátló, fertőtlenítő hatást jelenti. Emiatt bélféregirtóként is számon tartják ezt a gyógynövényt.