A borsikafű és kolbásztök szerteágazó egészségügyi hatásai

A népi világban és gyógyászatban szinte minden zöldség és gyümölcs, valamint fűszer- és gyógynövény rendelkezik különös elnevezésekkel. Ezek gyakran az adott termés kinézetére utalnak, és olykor egészen mulatságos titulusokat eredményeztek. Most a hurkafű, más néven a borsikafű és a kolbásztök meglepő egészségügyi hatásairól értekezünk.
A borsikafű mulatságos népi elnevezése a hurkafű, ami az árvacsalánfélék családjába tartozó fűszernövény. Őseink számtalan nevet adtak még neki, a teljesség igénye nélkül ezek a borsfű, bécsi rozmaring, kerti méhfű, csombor vagy éppen pereszlén.
Az erdélyi konyhában egy kifejezetten elterjedt és közkedvelt fűszer, amit már a 16. század óta ismernek és használnak az ételek ízesítésére, emellett frissen gyógynövényként is. Az illata és íze a borsra hasonlít, enyhén csípős, főként morzsolt és szárított formában kapható, de zölden is felhasználható. Ha ételízesítésre használjuk, jobb, ha figyelünk, mennyit adunk az ételekhez, ugyanis magas illóolaj tartalma és erős aromája keserűvé teheti a fogásokat. Tanácsos ezért a főzések vége felé az ételbe tenni. A diétás étrendet követők számára akár a fekete bors helyettesítőjeként is használható.
Ha az egészségügyi előnyeit nézzük, az elsődleges gyógyhatások között szerepel a gázképződés csökkentése, emiatt sokan használják puffadást okozó ételek, főleg a bab elkészítése során. Ezen kívül a hurkafű pozitívan hat a gyomorra: erősíti az emésztőszervet, és étvágygerjesztő hatással is bír, így betegségek után segíthet abban, hogy visszaállítsuk a megszokott érkezési rendet. Kiváló görcsoldó, a belőle készült teát pedig alacsony vérnyomás, de köhögés és bélhurut, vagyis a vékonybél gyulladásos megbetegedése esetén is szokták alkalmazni kiegészítő kezelésként. Rendelkezik enyhe antibakteriális és antiszeptikus tulajdonsággal is. Utóbbi a szervezetben lévő kórokozó baktériumok pusztító, vagy elterjedést gátló, fertőtlenítő hatást jelenti. Emiatt bélféregirtóként is számon tartják ezt a gyógynövényt.
Leszámol a kiütésekkel
Ha eldörzsöljük a borsikafüvet, még rovarcsípések ellen is bevethetjük a növényt, amiből krémet is készítenek kiütések és horzsolások kezelésére.
A kolbásztök vagy más néven kígyótök valójában a lopótökök rokona. A különféle jelzők nem véletlenek: a magasra felfutó indákon termő népszerű tökféle hosszúkás alakjára utalnak. Elsősorban Ázsiában, azon belül is Indiában, Kínában és mediterrán tájakon termesztik, egyes példányok akár 1-2 méteresre is megnőhetnek.
A kolbásztök egy kifejezetten zsenge zöldség, megfőzve és párolva is előszeretettel fogyasztják a világ különféle tájain, főleg, hogy elkészítése nagyon egyszerű és hasonlít más tökfélék feldolgozásához, például a cukkiniéhez.
A kolbásztököt azonban nemcsak ezért ajánlott előre venni a konyhai összetevők listáján, a zöldség rendszeres fogyasztása ugyanis egészségügyi előnyökkel is jár. Amit elsőként érdemes kiemelni, hogy alacsony a kalóriatartalma, ezért könnyen beilleszthető a diétás étrendbe, és azoknak is jó alapanyag lehet, akik szeretnének vigyázni az alakjukra. Mint sok más tökfélének, ennek is magas a víztartalma, ezért a megfelelő anyagcsere-folyamatokban és a hidratálásban is segítségünkre lehet. Fontos szót ejteni a benne található olyan értékes szerves vegyületekről, mint a C- és A-vitamin, melyek kulcsfontosságúak az immunrendszerünk megfelelő működése szempontjából. Ezen kívül sok káliumot, viszont kevés nátriumot tartalmaz, ami miatt jó vérnyomás-szabályozó, feltéve, hogy rendszeresen fogyasztjuk valamilyen formában.
A leve is hasznos
A távol-keleti gyógyászatban a kolbásztök levét mindig is előszeretettel használták fel emésztési problémák enyhítésére. Mivel sok vizet tartalmaz a zöldség, székrekedésre különösen jó megoldás.
