Erre a filléres gyógynövényre esküsznek a szakértők: megvéd a ráktól és csökkenti a vérnyomást

Néha a legegyszerűbb dolgokban rejlenek a legnagyobb csodák, mint ahogy bazsalikomban, amit eddig talán csak akkor vettél elő, ha éppen főztél valamit. Hiszen nagy valószínűséggel nem is sejtetted, hogy a gyógynövény ennél jóval többre hivatott, ugyanis tele van olyan hatóanyaggal, ami támogatja a szíved egészségét, helyrehozza a vérnyomásodat és csökkenti bizonyos betegségek kialakulásának kockázatát is.

Manapság sokan küzdenek magas vérnyomással.

Fotó: Fiordaliso / GettyImages

A bazsalikom elsöprő ereje, ami véd a rák ellen és csökkenti a vérnyomást

A bazsalikomot sokan csak fűszerként tartják számon, ám egyre több kutatás világít rá gyulladáscsökkentő, antibakteriális és antioxidáns tulajdonságaira, melyek miatt újra a figyelem középpontjába került.

Olyan tápanyagokat és vegyületeket tartalmaz, amelyek segíthetnek megelőzni a krónikus betegségeket, beleértve a rákot, a cukorbetegséget, a szívbetegségeket és az ízületi gyulladást

– magyarázta Gillian Culbertson dietetikus a Cleveland Clinic-nek és hozzátette, hogy a gyógynövény emellett támogatja a mentális egészséget.

Hozzájárul a vérnyomás szabályozásához

A tradicionális kínai gyógyításban évszázadok óta előszeretettel alkalmazzák bazsalikomot a szív- és érrendszeri betegségek ellen, sőt a szent bazsalikom eugenolt tartalmaz, egy olyan olajat, ami hozzájárul a vérnyomás csökkentéséhez.

A bazsalikom hozzájárul a vérnyomás csökkenéséhez és a vércukorszint kiegyensúlyozásához.

Fotó: SimpleImages / GettyImages

Segít csökkenteni a rák kialakulásának kockázatát

Egy 2016-os kutatás szerint az édes bazsalikom illóolaja meggátolhatja a vastagbélráksejtek növekedését, de a tudósok öt különböző bazsalikomfajtában is felfedeztek rákellenes tulajdonságokat.

Kiegyensúlyozza a vércukorszintet

A gyógynövénnyel kapcsolatban kimutatták, hogy a belőle származó kivonat segít a vércukorszint csökkenésében. Gillian emellett azt is hangsúlyozta, hogy a kutatások potenciális előnyöket mutattak ki a 2-es típusú cukorbetegség esetében is.

Megvéd a sejtkárosodásól

Mivel az ízletes növény rengeteg antioxidánst tartalmaz, ezek képesek semlegesíteni a sejtkárosító molekulákat, azaz a szabad gyököket.

A szervezet stresszre és gyulladásra válaszul termel szabad gyököket. A szabad gyökök a környezeti hatásokból is származnak, mint például a cigarettafüst és az ultraibolya (UV) sugárzás

– magyarázta a szakértő és hozzátette, hogy ezek a káros molekulák szürkehályoghoz, ízületi gyulladáshoz, szív- és érrendszeri betegségekhez, valamint rákhoz vezethetnek.