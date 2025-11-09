Te milyen gyakran fogyasztod? Aranyat ér a szervezetnek a lila káposzta

A szezon egyik jelképeként is tekinthetünk a lila zöldségre, ami nem véletlenül az év végi ünnepek és események ismert főszereplője. Az ilyenkor főleg párolt formában fogyasztott lila káposzta amellett, hogy kellemes ízű, jól kiegészíti a nehéz fogásokat, ennek ellenére mégis többnyire nyersen érdemes eszegetni. A fejes káposzta rokona ugyanis frissen tartalmazza a szervezetünk számára nélkülözhetetlen tápanyagokat.
A lila káposzta ereje egyszerre több dologban rejlik, éppen ettől annyira kimagasló élelmiszer. Amit először fontos kiemelni, hogy nagyon kevés kalóriát tartalmaz, miközben tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Ha szeretnénk a hizlaló nassolnivalókat leváltani, jusson eszünkbe a színes fejes zöldség, amit önmagában is rágcsálhatunk. Ezzel a szokással nagy mennyiségű C-vitamint, de A-, K- és B6-vitamint, kalciumot, káliumot, magnéziumot, folsavat, kisebb mennyiségű vasat és riboflavint, azaz B2-vitamint is juttathatunk a szervezetünkbe. Lényeges megemlíteni a lila káposzta antioxidáns tartalmát, amely fontos szereplő lehet abban, hogy megvédjük a szervezetünket a szabadgyökök sejtkárosító hatásától.
Gondoltad volna?
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy korábbi közleménye szerint a lila káposzta nyersen több C-vitamint tartalmaz, mint a narancs. A kalóriaszámláló oldalak információi alapján 100 grammnyi az ajánlott napi beviteli érték 71,3%-át tartalmazza, miközben kalóriából csupán 31, zsírból pedig 0,2 gramm található benne. Rostból 2,1, fehérjéből 1,4 gramm lelhető fel az említett adagban. Kihangsúlyozhatjuk továbbá a zöldség glikémiás indexét is, ami mindössze 10. Ez azt jelenti, hogy a lila káposzta a lassan felszívódó szénhidrátjainak köszönhetően hosszabb ideig biztosít teltségérzetet és kiegyensúlyozottabb vércukorszintet. Bátran fogyasztható ezért inzulinrezisztencia és cukorbetegség meglétével is.
Gazdag rostforrás, ezért rendszeres fogyasztásával az anyagcserét is felpörgethetjük. Ráadásul nemcsak oldható rostokat tartalmaz, melyek növelik a jótékony baktériumok számát a bélrendszerben, de oldhatatlanokat is, amik a mindennapos székletürítéshez járulhatnak hozzá. Minél többet eszünk belőle, annál egészségesebbé válhat a bélflóránk, ami az immunrendszer megfelelő működésének egyik nélkülözhetetlen alapja. A termés mindezek miatt, és mert hamar képes eltelíteni, a fogyókúrában is tökéletes társ. Azt azonban nem árt tudni, hogy mint a többi káposztaféle, ez is puffadást okoz.
Jó, ha tudjuk
Előnyeit elsősorban nyers fogyasztás mellett élvezhetjük, a különféle feldolgozási eljárások, főleg a hosszú főzés ugyanis jelentős mértékben tönkretehetik az értékes tápanyagokat.
A színes káposzta gyakori falatozását az egész szervezetünk meghálálja. A termés színét adó vegyületekről például vizsgálatok bizonyították, hogy csökkentik a különféle szívbetegségek kialakulási kockázatát. A zöldségben ezen kívül olyan összetevők is megtalálhatók – például a szulforafán és az indol-3-karbinol – melyek a daganatos megbetegedések ellen irányuló kutatásokban szintén jó eredményeket hoztak. Megállapították, hogy ezek a rosszindulatú folyamatok elleni védekezésben segíthetnek, azzal, hogy képesek meggátolni a tumorsejtek megjelenését. Az aminosavakban bővelkedő káposzta fogyasztása a különféle gyulladásos folyamatoknak is gátat szabhat, a K-vitamin pedig elemi résztvevő az Alzheimer-kór megelőzésben.
Ennek köszönhető karakteres színe
A leveles zöldség fő ismertetőjele a különleges árnyalata, melyért az antociánok, vagyis egy vízoldékony színanyagcsoport felel. Egy-egy káposzta színe azonban nagy mértékben függ a talaj pH-értékétől: savasabb földben lilásabb, lúgosban akár zöldes-sárgás is lehet. A párolás, főzés során gyakori, hogy bekékül, különösen, ha valamilyen lúgos összetevőt, például szódabikarbónát adunk hozzá. Megőrizhetjük az eredeti színt, ha ecetet adagolunk a készülő ételhez.
Elkészítenéd a tökéletes párolt lila káposztát? Lesd el a trükköket az alábbi videóból:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.