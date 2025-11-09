Te milyen gyakran fogyasztod? Aranyat ér a szervezetnek a lila káposzta

A szezon egyik jelképeként is tekinthetünk a lila zöldségre, ami nem véletlenül az év végi ünnepek és események ismert főszereplője. Az ilyenkor főleg párolt formában fogyasztott lila káposzta amellett, hogy kellemes ízű, jól kiegészíti a nehéz fogásokat, ennek ellenére mégis többnyire nyersen érdemes eszegetni. A fejes káposzta rokona ugyanis frissen tartalmazza a szervezetünk számára nélkülözhetetlen tápanyagokat.

A lila káposzta színe elkápráztató, minden tányért és étkezést feldob ez az egészséges zöldség.

Fotó: Pixel-Shot / shutterstock

Vitaminbomba és értékes forrás a lila káposzta

A lila káposzta ereje egyszerre több dologban rejlik, éppen ettől annyira kimagasló élelmiszer. Amit először fontos kiemelni, hogy nagyon kevés kalóriát tartalmaz, miközben tele van vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Ha szeretnénk a hizlaló nassolnivalókat leváltani, jusson eszünkbe a színes fejes zöldség, amit önmagában is rágcsálhatunk. Ezzel a szokással nagy mennyiségű C-vitamint, de A-, K- és B6-vitamint, kalciumot, káliumot, magnéziumot, folsavat, kisebb mennyiségű vasat és riboflavint, azaz B2-vitamint is juttathatunk a szervezetünkbe. Lényeges megemlíteni a lila káposzta antioxidáns tartalmát, amely fontos szereplő lehet abban, hogy megvédjük a szervezetünket a szabadgyökök sejtkárosító hatásától.

Gondoltad volna? A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy korábbi közleménye szerint a lila káposzta nyersen több C-vitamint tartalmaz, mint a narancs. A kalóriaszámláló oldalak információi alapján 100 grammnyi az ajánlott napi beviteli érték 71,3%-át tartalmazza, miközben kalóriából csupán 31, zsírból pedig 0,2 gramm található benne. Rostból 2,1, fehérjéből 1,4 gramm lelhető fel az említett adagban. Kihangsúlyozhatjuk továbbá a zöldség glikémiás indexét is, ami mindössze 10. Ez azt jelenti, hogy a lila káposzta a lassan felszívódó szénhidrátjainak köszönhetően hosszabb ideig biztosít teltségérzetet és kiegyensúlyozottabb vércukorszintet. Bátran fogyasztható ezért inzulinrezisztencia és cukorbetegség meglétével is.

Különleges árnyalatát a lila káposzta egy vegyületnek köszönheti.

Fotó: Oksana Karuna / shutterstock

A lila káposzta hatása az emésztésre

Gazdag rostforrás, ezért rendszeres fogyasztásával az anyagcserét is felpörgethetjük. Ráadásul nemcsak oldható rostokat tartalmaz, melyek növelik a jótékony baktériumok számát a bélrendszerben, de oldhatatlanokat is, amik a mindennapos székletürítéshez járulhatnak hozzá. Minél többet eszünk belőle, annál egészségesebbé válhat a bélflóránk, ami az immunrendszer megfelelő működésének egyik nélkülözhetetlen alapja. A termés mindezek miatt, és mert hamar képes eltelíteni, a fogyókúrában is tökéletes társ. Azt azonban nem árt tudni, hogy mint a többi káposztaféle, ez is puffadást okoz.

Jó, ha tudjuk Előnyeit elsősorban nyers fogyasztás mellett élvezhetjük, a különféle feldolgozási eljárások, főleg a hosszú főzés ugyanis jelentős mértékben tönkretehetik az értékes tápanyagokat.

Egészségtámogató a szervezet számára

A színes káposzta gyakori falatozását az egész szervezetünk meghálálja. A termés színét adó vegyületekről például vizsgálatok bizonyították, hogy csökkentik a különféle szívbetegségek kialakulási kockázatát. A zöldségben ezen kívül olyan összetevők is megtalálhatók – például a szulforafán és az indol-3-karbinol – melyek a daganatos megbetegedések ellen irányuló kutatásokban szintén jó eredményeket hoztak. Megállapították, hogy ezek a rosszindulatú folyamatok elleni védekezésben segíthetnek, azzal, hogy képesek meggátolni a tumorsejtek megjelenését. Az aminosavakban bővelkedő káposzta fogyasztása a különféle gyulladásos folyamatoknak is gátat szabhat, a K-vitamin pedig elemi résztvevő az Alzheimer-kór megelőzésben.

Ennek köszönhető karakteres színe A leveles zöldség fő ismertetőjele a különleges árnyalata, melyért az antociánok, vagyis egy vízoldékony színanyagcsoport felel. Egy-egy káposzta színe azonban nagy mértékben függ a talaj pH-értékétől: savasabb földben lilásabb, lúgosban akár zöldes-sárgás is lehet. A párolás, főzés során gyakori, hogy bekékül, különösen, ha valamilyen lúgos összetevőt, például szódabikarbónát adunk hozzá. Megőrizhetjük az eredeti színt, ha ecetet adagolunk a készülő ételhez.

Elkészítenéd a tökéletes párolt lila káposztát? Lesd el a trükköket az alábbi videóból:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: