Orbán Viktor: Az európai vezetők jelezzék Zelenszkijnek, hogy hagyja abba az olajblokádot!

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az utántöltés jól halad. Orbán Viktor kiemelte, hogy a jövő heti uniós csúcson az európai vezetők azzal járnak jól, ha jelzik Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarországgal szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket.
A miniszterelnök a Hír TV kérdésére válaszolva arról is beszélt, hogy meddig elegendőek az olajtartalékok és számít-e a kormány arra, hogy hozzá kell nyúlni a védett árazáshoz abban az esetben, ha a horvátok nem engedik át azt az olajat, amit megrendeltek a tengeren keresztül.
A tartalékokat felszabadítottuk, és folyamatosan utántöltünk. Tehát utántöltés van, a készleteket folyamatosan feltöltjük, tehát nem kiürülnek, hanem cserélődnek. Egyelőre az utántöltés jól halad, tehát én arra számítok, hogy ezt sokáig bírjuk
– mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktort a Hír TV riportere arról is kérdezte, számít-e arra, hogy a jövő heti uniós csúcson tárgyalják az uniós vezetők azt a kilencvenmilliárdos, Ukrajnának szánt hitelt, amit Magyarország jelenleg blokkol, és várható-e, hogy Brüsszel megpróbálja megkerülni a magyar vétót - írja a Magyar Nemzet.
Számítok rá, hogy megpróbálják megkerülni, nem is lehetetlen, de nagyon nehéz, költséges, ezért sokkal jobban járnak, egyszerűbb, hogyha szólnak Zelenszkijnek, hogy hagyja abba a Magyarország szembeni olajblokádot, és indítsa újra a Barátság kőolajvezetéket, mindenki jobban jár.
A kormányfő arra a felvetésre, miszerint egyes hírek szerint – a közel-keleti helyzet tükrében – az Egyesült Államok mérlegeli, hogy enyhít az orosz szankciókon, azért, hogy a megállítsa az üzemanyagárakat emelkedését, a miniszterelnök azt mondta: – Az amerikaiak jól gondolkodnak. Tehát ebben a helyzetben, amikor a Közel-Keleten háború van, kizárni az ellátásból bármilyen energiát, különösen olcsóbbat, mint a világpiaci ár, az marhaság vagy szamárság, butaság.
Hozzátette:
Az amerikaiak jól gondolkodnak, ebben a helyzetben szerintem vissza kell engedni az orosz energiát az európai energiapiacra is, ezzel kapcsolatban – mert én is erre jutottam, mint amire az amerikai elnök – írtam is egy levelet már az európai vezetőknek, hogy ezt tűzzük napirendre.
