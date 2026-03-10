Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Minden szem rá szegeződött: elképesztő dekoltázst villantott Elizabeth Hurley

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 21:00
A csinos színésznő nem sokat bízott a képzeletre... Elizabeth Hurley fotói felrobbantották az internetet.

Elizabeth Hurley előszeretettel oszt meg szexi fotókat a közösségi oldalán. Nemrégiben egy gepárdmintás bikiniben kápráztatta el a rajongókat.

Elizabeth Hurley
Elizabeth Hurley Fotó: PA / Northfoto

Elizabeth Hurley fotói felrobbantották az internetet

A csinos színésznő egy újabb fotósorozattal jelentkezett az Instagram-oldalán, amivel ezúttal sem okozott csalódást a követőinek. Elizabeth Hurley a képeken egy gyönyörű fekete estéjiben látható, ami alatt nem visel melltartót, így majd kibuggyan belőle a hatalmas keble.

India több, mint 20 éve az életem kulcsfontosságú része, és minden pillanatot becsben tartok ebben a csodálatos országban. Micsoda varázslatos első éjszaka újra a paradicsomban, újra találkozom néhány kedvenc emberemmel a bolygón. Egy Versace ruhát viselek, amely utoljára 27 éve volt rajtam az 1997-es Met Gálán 

- olvasható a színésznő posztjában.

A rajongók odáig vannak a fotók láttán, nem tudnak betelni a szépségével.

– Lenyűgöző - fogalmazott az egyik követő.

– Gyönyörű - jegyezte meg egy másik kommentelő.

– Elizabeth Hurley mindig gyönyörű - lelkendezett egy harmadik hozzászóló.

Mutatjuk a lélegzetelállító fotósorozatot a színésznőről:

 

