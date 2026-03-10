Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kiderült Brad Pitt titka? Ezért néz ki 60 felett ilyen fiatalnak

plasztika
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 20:45
Tori SpellingBrad Pittplasztikai sebészjózan
Hónapok óta megy a találgatás a 62 éves színész feltűnően fiatalos megjelenéséről. Az ismert plasztikai sebész most végre lerántja a leplet Brad Pitt titkáról.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Brad Pitt kinézete évek óta találgatások tárgya Hollywoodban. A rajongók és a szakértők egyaránt próbálják megfejteni, hogyan lehetséges, hogy a világsztár még hatvan felett is ennyire fiatalos. Most egy ismert plasztikai sebész szólalt meg a témában, és elárulta saját elméletét a színész fiatalos megjelenéséről. 

Brad Pitt plasztikai beavatkozásairól akkor indultak el a találgatások, amikor a 2024-es Velencei Filmfesztiválon feltűnően fiatalos külsővel jelent meg
Brad Pitt plasztikai beavatkozásairól akkor indultak el a találgatások, amikor a 2024-es Velencei Filmfesztiválon feltűnően fiatalos külsővel jelent meg
(Fotó: KGC-356/Northfoto)

Brad Pitt titka kiderült? Ezért néz ki ilyen fiatalnak

Brad Pitt neve rendszeresen felmerül, amikor Hollywood legfiatalosabb külsejű sztárjairól esik szó. A színész 62 felett is feltűnően jó formában van, ami miatt gyakran találgatják, vajon Brad Pitt plasztikai beavatkozások sora miatt néz-e ki ilyen fiatalosan. A témában most Dr. Terry Dubrow, a hírességek körében jól ismert plasztikai sebész is megszólalt. A sztárorvos Tori Spelling podcast műsorában elemezte a színész megjelenését, és elmondta, hogy Brad Pitt azon hollywoodi sztárok közé tartozik, akiken szinte egyáltalán nem látszik, hogy öregednek. Véleménye szerint ennek oka egyrészről a színész arcvonásaiban rejlik, másrészt pedig úgy véli, Brad Pitt arca eleve olyan arányokkal rendelkezik, amelyek segítik a fiatalos megjelenés megőrzését, és azt is lehetővé teszik, hogy az esetleges esztétikai beavatkozások természetesnek tűnjenek.

A plasztikai sebész szerint Brad Pitt arca a nőies szépségen alapul
A plasztikai sebész szerint Brad Pitt arca a nőies szépségen alapul
(Fotó: KPA Honorar und Belege/Northfoto)

Brad Pitt arca a nőies szépségen alapul

Dubrow ugyanis úgy véli, hogy a színész arca a női szépségen alapul és emiatt ha történt is arcplasztika Brad Pitt-nél, az sokkal esztétikusabban hat nála, mint azoknál a férfiaknál, akiknek nem női szépségen alapulnak a vonásaik.

Mert Brad Pitt kinézete a női szépségen alapul. Ha megnézzük őt a Szenvedélyek viharában című filmben, ő a legvonzóbb a filmben szereplő nők közül. Ő a legszebb... Éppen ezért is, ha férfias vonásai vannak valakinek, olyanok, amik nem a női szépségen alapulnak, akkor a nőies plasztikai műtétek nagyon furcsán fognak hatni az arcán.

Tori Spelling Brad Pitt új megjelenését egy közelmúltbeli 'életmódváltásnak' tulajdonítja
Tori Spelling Brad Pitt új megjelenését egy közelmúltbeli életmódváltásnak tulajdonítja
(Fotó: AD/Northfoto)

Tori Spelling szerint Brad Pitt józan életmódja is közrejátszhat

Tori Spelling azonban úgy gondolja nem plasztikai sebészet, hanem valami más okozhatta a változást. Véleménye szerint akkor lett rendkívül feltűnő ez a fiatalos külső, amikor Brad Pitt józan életmódba kezdett. A Beverly Hills 902010 egykori sztárja szerint ez az életmódbeli változtatás fontos szerepet játszott a színész külsejével kapcsolatban. A 62 éves sztár arca ugyanis különösen azóta változott ilyen pozitív irányba, amióta felhagyott az alkoholfogyasztással.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu