Kiderült Brad Pitt titka? Ezért néz ki 60 felett ilyen fiatalnak

Brad Pitt kinézete évek óta találgatások tárgya Hollywoodban. A rajongók és a szakértők egyaránt próbálják megfejteni, hogyan lehetséges, hogy a világsztár még hatvan felett is ennyire fiatalos. Most egy ismert plasztikai sebész szólalt meg a témában, és elárulta saját elméletét a színész fiatalos megjelenéséről.
Brad Pitt neve rendszeresen felmerül, amikor Hollywood legfiatalosabb külsejű sztárjairól esik szó. A színész 62 felett is feltűnően jó formában van, ami miatt gyakran találgatják, vajon Brad Pitt plasztikai beavatkozások sora miatt néz-e ki ilyen fiatalosan. A témában most Dr. Terry Dubrow, a hírességek körében jól ismert plasztikai sebész is megszólalt. A sztárorvos Tori Spelling podcast műsorában elemezte a színész megjelenését, és elmondta, hogy Brad Pitt azon hollywoodi sztárok közé tartozik, akiken szinte egyáltalán nem látszik, hogy öregednek. Véleménye szerint ennek oka egyrészről a színész arcvonásaiban rejlik, másrészt pedig úgy véli, Brad Pitt arca eleve olyan arányokkal rendelkezik, amelyek segítik a fiatalos megjelenés megőrzését, és azt is lehetővé teszik, hogy az esetleges esztétikai beavatkozások természetesnek tűnjenek.
Dubrow ugyanis úgy véli, hogy a színész arca a női szépségen alapul és emiatt ha történt is arcplasztika Brad Pitt-nél, az sokkal esztétikusabban hat nála, mint azoknál a férfiaknál, akiknek nem női szépségen alapulnak a vonásaik.
Mert Brad Pitt kinézete a női szépségen alapul. Ha megnézzük őt a Szenvedélyek viharában című filmben, ő a legvonzóbb a filmben szereplő nők közül. Ő a legszebb... Éppen ezért is, ha férfias vonásai vannak valakinek, olyanok, amik nem a női szépségen alapulnak, akkor a nőies plasztikai műtétek nagyon furcsán fognak hatni az arcán.
Tori Spelling azonban úgy gondolja nem plasztikai sebészet, hanem valami más okozhatta a változást. Véleménye szerint akkor lett rendkívül feltűnő ez a fiatalos külső, amikor Brad Pitt józan életmódba kezdett. A Beverly Hills 902010 egykori sztárja szerint ez az életmódbeli változtatás fontos szerepet játszott a színész külsejével kapcsolatban. A 62 éves sztár arca ugyanis különösen azóta változott ilyen pozitív irányba, amióta felhagyott az alkoholfogyasztással.
