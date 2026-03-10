Káosz Szoboszlai szöglete után, bajban a Liverpool a BL-ben

A törökök edzője bosszantotta a magyar drukkereket a Galatasaray-Liverpool meccs előtt. Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében sosem volt még egyszerre három magyar a pályán, a kezdésnél erre most is hiába vártunk. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik kezdett a Liverpoolban, Sallai Roland azonban a törököknél csak kispados volt. A hetedik percben egy szöglet után a Galata szerzett vezetést, Mario Lemina gólja után higgadtabb volt az isztambuli csapat, a Pool pedig nem talált magára a félidőig. A 33. percben Kerkez Milos buktatta Baris Yilmazt, amiért sárga lapot kapott.

Szoboszlai Dominik a Galatasaray-Liverpool meccsen is nagyot harcolt Fotó: Anadolu

Szünet után Szoboszlai Dominik érkezett két távol lövéssel, az elsőből könnyen születhetett volna gól is. Kerkez Milost a 60. percben Andy Robertson váltotta, ekkor Mohamed Szalaht is lekapta Arne Slot. A 62. percben szerencsétlenkedett a Pool védelme, Victor Osimhen be is talált, a bíró azonban les miatt nem adta meg a Galata második gólját. A 71. percben Szoboszlai Dominik szöglete okozott kisebb káoszt, Ibrahima Konaté gólját a bíró először megadta, majd a VAR kétperces elemzést követően kezezés miatt érvénytelenítette.

Galatasaray-Liverpool: újabb török siker

Sallai Roland a 77. percben a gólszerző Leminát váltotta, így - noha nem egy időben - de pályán volt 3 magyar egy BL-nyolcaddöntőn. Az utolsó percekben folyamatosan nyomott a Pool, de eredménytelenük. Az utolsó pillanatokban még Szoboszlai Dominik is kapott egy sárga lapot. Akárcsak szeptemberben, a Bajnokok Ligája alapszakaszában 1-0-ra nyert a Galatasaray. A visszavágót jövő szerdán az Anfielden rendezik.