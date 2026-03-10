Nagy bejelentést tett a NASA, elkerülhetetlen a zuhanás, órák vannak hátra

Egyre közeledik a pillanat, amikor lezuhan a NASA egyik műholdja, a 600 kilogrammos Van Allen Probe A, amelyet 2012 nyarán bocsátottak fel a Van Allen Probe B-vel együtt.

A NASA szerint nincs miért aggódni / Illusztráció: Unsplash

Az űreszközöket 2019-ben vonták ki a forgalomból, és a hírek szerin a Van Allen Probe A magyar idő szerint várhatóan március 11-én, hajnali 00:45-kor lép be a légkörbe, ahol nagyrészt elég, csupán néhány alkatrész maradhat épségben.

A Földön nincs miért aggódni - állítja a NASA

A NASA szerint nem kell félnünk, mert az esély arra, hogy bárkinek bántódása essen, rendkívül alacsony, körülbelül 1 a 4200-hoz. A lezuhanó alkatrészek vélhetően az óceánba esnek majd.

A misszió célja a Földet körülvevő sugárzási övek tanulmányozása volt, hogy kiderüljön, a naptevékenység miként befolyásolja a műholdakat, vagy például a kommunikációs, navigációs eszközöket. A kutatók számításai szerint a Van Allen Probe B 2030 előtt nem tér vissza a légkörbe - írja a space.com.