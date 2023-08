Van olyan élelmiszer, ami egy évvel azután is fogyasztható, hogy lejárt - mit jelent a lejárati idő?

Óriási mennyiségű élelmiszer landol a kukában, és több mint a felét a háztartásokban dobják ki. Pedig egy kis odafigyeléssel, tudatossággal és néhány egyszerű trükkel rengeteg ételt menthetnénk meg, ami nemcsak a környezet, de a pénztárcánk számára is hasznos. Íme néhány tipp az élelmiszer-pazarlás ellen!

Mennyi élelmiszerhulladék keletkezik a háztartásokban?

Becslések szerint egy átlagos magyarra 65,5 kilogramm kidobott élelmiszer jut fejenként, évente. Ez akkor is bődületesen sok, ha egyébként elmarad az európai átlagtól, ami a 70 kilót is eléri. Nálunk is több ételt dobnak ki például a németek, az osztrákok vagy a dánok. Ennek közel a fele megmenthető lenne.

Hogyan csökkenthető a kidobott élelmiszer mennyisége?

Kivétel nélkül minden háztartásban keletkezik valamilyen formában élelmiszerhulladék, például néhány zöldség héja, a magok, csontok emberi fogyasztásra alkalmatlanok. Vannak azonban olyan hulladékok, amelyeknek a keletkezését megakadályozhatjuk, például, ha a helyes tárolási módot alkalmazzuk a hűtőben vagy tisztában vagyunk a minőségi és a fogyaszthatósági idő közti különbséggel.

Ez a különbség a fogyasztható és a minőségét megőrzi között

Az élelmiszereinken kétféle lejárati dátumjelöléssel találkozhatunk: minőségmegőrzési idővel és fogyaszthatósági idővel. A fogyaszthatósági idő a romlékony áruk jelölésére szolgál, amiknél a lejárat utáni fogyasztás komoly egészségügyi kockázatot jelent. A minőségmegőrzési idő azonban mást jelent. Ez a hosszabb ideig eltartható élelmiszereken található és azt az időtartamot mutatja, ameddig elvárhatjuk a gyártó által garantált minőséget, például ízt, illatot, színt vagy állagot - olvasható a Nébih honlapján. Az adott dátum után veszíthetnek ezek a termékek a minőségükből, az élvezeti értékükből , de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy már nem fogyaszthatók el.

Ezeket a lejárt élelmiszereket nyugodtan megehetjük később is

A Nébih a következő ajánlást tette közzé, azzal a felhívással, hogy az ajánlott intervallumok a megfelelően tárolt élelmiszereknél irányadók, és fontos, hogy minden esetben egyéni mérlegessel lehet csak eldönteni, valóban fogyasztható-e a termék, vagyis meg kell kóstolni, szagolni, mielőtt elfogyasztjuk.

Olaj, zsír, tejpor, csipsz, sós ropogtatni valók: 2 hónappal a lejárat után is fogyasztható.

Aszalt gyümölcs, müzli, gabonapehely, fagyasztott termékek, keksz, cukorka, csoki: 3 hónappal a lejárat után is fogyasztható.

Üdítők, szörpök, gyümölcslevek, majonéz: 6 hónappal a lejárat után is fogyasztható.

UHT tej, tejszín, só, cukor, édesítőszerek, rizs, száraz hüvelyesek, pudingpor, instant kakaó és más instant termékek, fűszerek, száraztészta, szószok, ketchup, mustár, gabonafélék, mint a liszt, búzadara, kuszkusz: 9 hónappal a lejárat után is fogyasztható.

Konzervek, ásványvíz, méz, lekvár, kávé, tea, kakaópor: 12 hónappal a lejárat után is fogyasztható.

Mit tehetünk még az élelmiszer-pazarlás ellen?

Először is, ne menjünk éhesen vásárolni. Sokak szerint az éhes ember olyan élelmiszereket is megvásárol, amelyre egyáltalán nem volt szüksége. Csak azt vegyük le a boltok polcairól, amit minden bizonnyal el is fogunk fogyasztani! Ezen kívül tartsuk észben, hogy a nagy kiszerelésű termék nem mindig jobb! Előfordul, hogy a kedvezőbb áruk miatt ezeket részesítjük előnyben, viszont ezek egy kisebb háztartásban nem mindig fogynak el egyszerre, később pedig könnyedén megfeledkezünk róluk. Ilyen esetben pedig többet veszítünk, mintha a kisebb kiszerelésű terméket vásároltuk volna meg. Emellett

csak annyi ételt szedjünk a tányérra, amennyit meg is eszünk. Inkább többször szedjünk kevesebbet, hogy véletlenül se kelljen kidobni az ételt. Ezt az elvet az éttermekben is érdemes követni. Ha úgy érezzük, hogy egy fél adag is elegendő lesz, érdemes ezt választani, ha erre biztosít az étterem lehetőséget.

Fagyasszuk le, amit le lehet! A fagyasztás kitűnő tartósítási eljárás, ami sok élelmiszer, étel esetén alkalmazható. Egy frissen lefagyasztott péksütemény felengedtetés után is finom marad, de a készételek esetén is alkalmazható ez az eljárás. A tejszínből, a tojásból és a krumpliból készült ételeket viszont tilos lefagyasztani.

Állítsuk optimális hőmérsékletűre a hűtőszekrényt. Ennek hiányában ugyanis könnyen megromolhatnak az ételek. A helyes tárolási hőmérséklet 0–5 °C között van.

További tippek, információk olvashatók a témával kapcsolatban a Nébih által üzemeltetett maradeknelkul.hu-n.





