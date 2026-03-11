Friss hírek érkeztek a Fehérvár meccsén újraélesztett játékosról

Az altatásból való ébredési fázisban van Jordan Murray jégkorongozó, akit újra kellett éleszteni a Klagenfurt-Fehérvár mérkőzésen. Mint ismert, a 33 éves védő a találkozó 18. percében, a kispadon esett össze. Előbb az eszméletét vesztette el, majd az életjelei is megszűntek. A mérkőzésen jelen lévő orvosok és egészségügyi stáb, valamint a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést, amely több percen át tartott, és végül sikerrel járt.

Több percen át tartott, de végül sikerrel járt Jordan Murray újraélesztése (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Jordan Murray állapota stabil

A kanadai játékos állapotát stabilizálták, így kórházba szállíthatták, ahol a klagenfurti klinikán folytatódott a kezelése. Szerdán reggeli információk szerint Jordan Murray jelenleg az altatásból való ébredési fázisban van, állapota stabil

- számolt be róla a fehervarav19.hu.

A win2day ICE Hockey League közben megerősítette, hogy a március 12-re, csütörtökre Székesfehérvárra, valamint a március 14-re, szombatra Klagenfurtba tervezett mérkőzések nem az eredeti menetrend szerint kerülnek megrendezésre. A rájátszás lebonyolításának ideiglenes módosításaként a liga azt tervezi, hogy az EC-KAC és a Hydro Fehérvár AV19 közötti negyeddöntős párharcot a korábbi négy nyert mérkőzésig tartó rendszerről egy rövidített formátumra változtatja.