Friss hírek érkeztek a Fehérvár meccsén újraélesztett játékosról

Újraélesztés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:20
Fehérvárjégkorong
Több percen át tartott, de végül sikerrel járt az újraélesztés. Jordan Murray jégkorongozó állapota stabil.
Az altatásból való ébredési fázisban van Jordan Murray jégkorongozó, akit újra kellett éleszteni a Klagenfurt-Fehérvár mérkőzésen. Mint ismert, a 33 éves védő a találkozó 18. percében, a kispadon esett össze. Előbb az eszméletét vesztette el, majd az életjelei is megszűntek. A mérkőzésen jelen lévő orvosok és egészségügyi stáb, valamint a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést, amely több percen át tartott, és végül sikerrel járt.

Jordan Murray jégkorongozót újra kellett éleszteni
Több percen át tartott, de végül sikerrel járt Jordan Murray újraélesztése (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Jordan Murray állapota stabil

A kanadai játékos állapotát stabilizálták, így kórházba szállíthatták, ahol a klagenfurti klinikán folytatódott a kezelése. Szerdán reggeli információk szerint Jordan Murray jelenleg az altatásból való ébredési fázisban van, állapota stabil

- számolt be róla a fehervarav19.hu.

A win2day ICE Hockey League közben megerősítette, hogy a március 12-re, csütörtökre Székesfehérvárra, valamint a március 14-re, szombatra Klagenfurtba tervezett mérkőzések nem az eredeti menetrend szerint kerülnek megrendezésre. A rájátszás lebonyolításának ideiglenes módosításaként a liga azt tervezi, hogy az EC-KAC és a Hydro Fehérvár AV19 közötti negyeddöntős párharcot a korábbi négy nyert mérkőzésig tartó rendszerről egy rövidített formátumra változtatja.

A jelenlegi tervek szerint a párharc első mérkőzésére március 16-án, hétfőn Klagenfurtban kerülhet sor. A pontos menetrendről a liga további tájékoztatást ad, amint a részletek véglegessé válnak.

 

 

