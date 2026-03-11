Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ez már sok, megint Szoboszlait gyalázzák a törökök

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:10
LiverpoolGalatasarayBajnokok Ligája
Ez már aligha meglepő. Szoboszlai Dominik legfrissebb Instagram-bejegyzése alatt ismét megjelentek a török-fanatikusok, akik egyáltalán nem kímélik a magyar klasszist.
Ezúttal sem alakult jól a Galatasaray elleni mérkőzés Szoboszlai Dominik számára. A Liverpool kedd este 1-0-ás vereséget szenvedett a török rekordbajnok otthonában a BL-nyolcaddöntős párharcának első felvonásán. A magyar válogatott csapatkapitányát a török közönség köztudottan nem kedveli. Szoboszlai még a tavaly márciusi Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája mérkőzésen keveredett konfliktusba Arda Gülerrel, és azóta a fanatikusok időről-időre elárasztják a magyar középpályás Instagram-oldalát a Real Madrid játékosát ábrázoló képekkel. Így tettek a keddi odavágót követően is.

Szoboszlai Dominikre ismét rászálltak a törökök a Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-találkozó után
Szoboszlai Dominikre ismét rászálltak a törökök a Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-találkozó után Fotó: BSR Agency

Szoboszlait kipécézték a törökök

Már az őszi összecsapás után is – amelyen szintén kikapott a Pool – a rajongók támadásai céltáblájává vált a 25 éves középpályás: akkor a legfrissebb családi fotója alá érkeztek rosszindulatú üzenetek. A keddi mérkőzés után sem volt ez másként: újra feltűntek sértő megjegyzések, gyakran Arda Güler vagy a győzelmet ünneplő Galatasaray-játékosok képeivel párosítva.

Szoboszlai Dominik legfrissebb bejegyzését elárasztották a kárörvendő török-szurkolók
Szoboszlai Dominik legfrissebb bejegyzését elárasztották a kárörvendő török-szurkolók Fotó: Instagram

„Sokat futsz, de semmi eredménye” – írta az egyik török rajongó.

„A válogatottunk és a Galatasaray is megvert, menj haza sírni” – fogalmazott a másik.

Azonban az őszi mérkőzésével ellentétben Szoboszlainak most lehetősége nyílik a revansra: a párharc visszavágóját március 18-án, 21 órakor az Anfielden rendezik, viszont Galatasaray-szurkolók nélkül. Az UEFA szankciója miatt a török klub drukkerei nem utazhatnak, miután a Juventus elleni találkozón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, és pirotechnikai eszközöket használtak.

