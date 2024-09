Hiába járt le, még ehető – állítja a hatóság! Mutatjuk, mi és mennyi ideig jó még a lejárati idő után is!

Miért hasznos erről tudni?

A lakosság, a kereskedelmi szektor és a karitatív szervezetek számára egyaránt hasznos iránymutatást adhat a fenti lista a minőségmegőrzési idejű termékek lejárat utáni fogyaszthatóságáról. Nem csak pénzt lehet vele spórolni, de a környezetre is jó hatással van, ha nem pazaroljuk az élelmiszert! Ezért ne felejtsük: ha egy lejárt termék bontatlan, sértetlen csomagolású és a gyártó ajánlásának megfelelő körülmények között tároltuk, valamint kibontás után megfelelőnek ítéljük szín, szag, állag és íz alapján is, akkor akár még hetekkel, hónapokkal a lejárati időt követően is elfogyaszthatók!