Így tisztítsd hatékonyan a laminált padlót – Jól bevált házi praktikák

A laminált padló a közhiedelemmel ellentétben nem vízálló, a túl sok nedvesség komolyan kárt tehet benne. Ha nem figyelsz rá, a pára vagy a folyadék beszivároghat az illesztések közé, és idővel a padló púposodni, deformálódni kezd. Hogy ezt elkerüld, megosztjuk veled a laminált padló ápolásának aranyszabályait.
A legjobb, amit minden nap vagy majdnem minden nap megtehetsz, ha lesöpröd vagy szárazon feltörlöd a padlót. Egy puha seprű vagy mikroszálas száraz mop eltávolítja a port, hajszálakat és apró szennyeződéseket, amelyek különben karcolhatják a felületet.
Ha porszívózol, puha kefés vagy keménypadlóra való fejjel tedd — a durva, forgó kefe karcolásokat okozhat a felületen.
Nem kell minden nap vizes felmosás: elég időnként, amikor már látod, hogy koszosabb, egy enyhén nedves mikroszálas mop használata. Csavarj ki minden felesleges vizet, hiszen a laminált padló nem szereti a nedvességet.
Takarításkor használhatsz kifejezetten laminált padlóra való tisztítószert vagy pH-semleges, kíméletes szereket.
Kerüld a gőztisztítókat, a bő vízzel való felmosást, mert ezek a nedvesség miatt hosszú távon károsíthatják a felületet.
Laminált padlón nem jó ötlet ecetet használni, kerülni kell az erős háztartási vegyszereket, súrolószereket vagy polírozó/wax termékeket. Miért? Mert ezek elhalványíthatják a padló felső rétegét, és visszafordíthatatlanul mattá tehetik.
Tegyél lábtörlőt az ajtóba, hogy kevesebb koszt vigyetek be. Használj gumitappancsokat a bútorok alatt, így kevésbé karcolódik a felület.
Ha kiömlik valami, töröld fel azonnal, ezzel megelőzheted a foltosodást vagy a púposodást.
Bár a laminált padló karbantartása nem bonyolult, mégis az ügyes rutin és a kis odafigyelés az, ami hosszú évekig szép, fényes és sérülésmentes padlót eredményezhet. Ha ezt a rutint beépíted a takarításba, több időd marad a fontosabb dolgokra az otthonodban.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a laminált padlóról:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.