Így tisztítsd hatékonyan a laminált padlót – Jól bevált házi praktikák

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:15
takarítási tippektisztítás
Az egyik legkedveltebb burkolat: hangulatos, meleg hatású és viszonylag egyszerűen lerakható. De hogy hosszú távon is szép maradjon a laminált padló, nem elég csak letenni, ápolni is kell. Eláruljunk a laminált padló ápolásának leghatékonyabb módját, olvass tovább!
A laminált padló a közhiedelemmel ellentétben nem vízálló, a túl sok nedvesség komolyan kárt tehet benne. Ha nem figyelsz rá, a pára vagy a folyadék beszivároghat az illesztések közé, és idővel a padló púposodni, deformálódni kezd. Hogy ezt elkerüld, megosztjuk veled a laminált padló ápolásának aranyszabályait.

Egy nő épp a laminált padló ápolását végzi.
Laminált padló ápolása – Jól bevált házi praktikák
Fotó: 123RF
  • Megmutatjuk, a laminált padló tisztítás alapszabályait, hogy évek múlva is szép maradjon, felpúposodás és karcok nélkül. 
  • Kiderül, milyen tisztítási szokásokkal tehetsz a legtöbbet a padlóért. 
  • Olyan apró, mindennapi trükköket is kapsz, amelyekkel megelőzheted a sérüléseket és a kopást.

Laminált padló ápolása – trükkök, amikkel hosszú évekig szép maradhat a burkolat

1. Rendszeres száraz tisztítás = alap

A legjobb, amit minden nap vagy majdnem minden nap megtehetsz, ha lesöpröd vagy szárazon feltörlöd a padlót. Egy puha seprű vagy mikroszálas száraz mop eltávolítja a port, hajszálakat és apró szennyeződéseket, amelyek különben karcolhatják a felületet.  

Ha porszívózol, puha kefés vagy keménypadlóra való fejjel tedd — a durva, forgó kefe karcolásokat okozhat a felületen.

2. Nedves tisztítás – csak óvatosan

Nem kell minden nap vizes felmosás: elég időnként, amikor már látod, hogy koszosabb, egy enyhén nedves mikroszálas mop használata. Csavarj ki minden felesleges vizet, hiszen a laminált padló nem szereti a nedvességet.  

Takarításkor használhatsz kifejezetten laminált padlóra való tisztítószert vagy pH-semleges, kíméletes szereket.

Kerüld a gőztisztítókat, a bő vízzel való felmosást, mert ezek a nedvesség miatt hosszú távon károsíthatják a felületet.  

laminált padló ápolásának első lépése a gumitappancsok használata.
Most kiderül, milyen tisztítási szokásokkal tehetsz a legtöbbet a laminált padlóért. 
Fotó: Artem Stepanov /  Shutterstock 

3. Ne használj durva vagy agresszív szereket

Laminált padlón nem jó ötlet ecetet használni, kerülni kell az erős háztartási vegyszereket, súrolószereket vagy polírozó/wax termékeket. Miért? Mert ezek elhalványíthatják a padló felső rétegét, és visszafordíthatatlanul mattá tehetik.  

Apró trükkök, amik sokat számítanak

Tegyél lábtörlőt az ajtóba, hogy kevesebb koszt vigyetek be. Használj gumitappancsokat a bútorok alatt, így kevésbé karcolódik a felület.  
Ha kiömlik valami, töröld fel azonnal, ezzel megelőzheted a foltosodást vagy a púposodást.  

Bár a laminált padló karbantartása nem bonyolult, mégis az ügyes rutin és a kis odafigyelés az, ami hosszú évekig szép, fényes és sérülésmentes padlót eredményezhet. Ha ezt a rutint beépíted a takarításba, több időd marad a fontosabb dolgokra az otthonodban. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a laminált padlóról:

