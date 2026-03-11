Új digitális kapu nyílt a hazai startup-ökoszisztémához, ez mindent megváltoztat

Igazi innováció a hazai startup és vállalkozó szektorban: a Nemzeti Innovációs Ügynökség elindította a startupoknak kifejlesztett oldalát. A kezdeményezés Magyarország első átfogó startupplatformja lett.

Új digitális kapu nyílt a hazai startup-ökoszisztémához Fotó: unsplash.com

A sokak által már régóta várt, újonnan indult weboldal célja pedig nem mást, minthogy egy helyen, átlátható módon mutassa be a hazai startup-ökoszisztéma legfontosabb szereplőit. Továbbá programjait és lehetőségeit, valamint kapcsolódási pontot teremtsen a startupok, szakértők és támogató szervezetek között. Így tehát az oldal átfogó információs és kapcsolódási pontként szolgál a magyar startup-ökoszisztéma szereplői számára. Az új platform célja, hogy egy helyen, strukturáltan és közérthetően mutassa be a hazai startupvilág legfontosabb lehetőségeit, szereplőit és támogató eszközeit - írja cikkében a VG.

Mit találhatunk a startupoknak készült weboldalon?

A startup.niu.hu egy országos szintű, nyilvánosan elérhető digitális felület, amely:

• bemutatja a magyar startup-ökoszisztéma kulcsszereplőit,

• összegyűjti az induló és növekedési fázisban lévő vállalkozások számára releváns programokat, kezdeményezéseket, jogi segédleteket és támogatási lehetőségeket,

• eligazodási pontot kínál alapítóknak, befektetőknek, inkubátoroknak, akcelerátoroknak, egyetemeknek és vállalati partnereknek egyaránt.

Az oldal a Nemzeti Innovációs Ügynökség szakmai koordinációjával jött létre, illeszkedve a hazai innovációs és vállalkozásfejlesztési stratégiai célokhoz.

Miért hiánypótló a vállalkozás?

A startup-ökoszisztéma egyik legnagyobb kihívása az információk széttagoltsága. A startup.niu.hu erre ad választ azzal, hogy:

• egy központi belépési pontot biztosít a startupvilág iránt érdeklődőknek,

• csökkenti az információkeresés idejét és bizonytalanságát,

• átláthatóbbá teszi az ökoszisztéma működését mind hazai, mind nemzetközi szereplők számára.

Miért jó ez az ökoszisztéma szereplőinek?

A startupok és vállalkozók számára könnyebben böngészhetővé válnak a számukra releváns programok, mentorálási és finanszírozási lehetőségek.

• Átfogó képet kapnak a hazai ökoszisztémáról, így tudatosabban tervezhetik növekedési útjukat.