Új digitális kapu nyílt a hazai startup-ökoszisztémához, ez mindent megváltoztat

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 16:11
Stratégiai jelentőségű lépés történt a hazai startup szektorban: a Nemzeti Innovációs Ügynökség új digitális felületet indított, amely egy helyre gyűjti a magyar innovációs ökoszisztéma legfontosabb szereplőit, programjait és támogatási lehetőségeit. Ezzel új szintre lép a hazai startup világ.
Igazi innováció a hazai startup és vállalkozó szektorban: a Nemzeti Innovációs Ügynökség elindította a startupoknak kifejlesztett oldalát. A kezdeményezés Magyarország első átfogó startupplatformja lett.

Új digitális kapu nyílt a hazai startup-ökoszisztémához Fotó: unsplash.com

A sokak által már régóta várt, újonnan indult weboldal célja pedig nem mást, minthogy egy helyen, átlátható módon mutassa be a hazai startup-ökoszisztéma legfontosabb szereplőit. Továbbá programjait és lehetőségeit, valamint kapcsolódási pontot teremtsen a startupok, szakértők és támogató szervezetek között. Így tehát az oldal átfogó információs és kapcsolódási pontként szolgál a magyar startup-ökoszisztéma szereplői számára. Az új platform célja, hogy egy helyen, strukturáltan és közérthetően mutassa be a hazai startupvilág legfontosabb lehetőségeit, szereplőit és támogató eszközeit - írja cikkében a VG

Mit találhatunk a startupoknak készült weboldalon?

A startup.niu.hu egy országos szintű, nyilvánosan elérhető digitális felület, amely:
• bemutatja a magyar startup-ökoszisztéma kulcsszereplőit,
• összegyűjti az induló és növekedési fázisban lévő vállalkozások számára releváns programokat, kezdeményezéseket, jogi segédleteket és támogatási lehetőségeket,
• eligazodási pontot kínál alapítóknak, befektetőknek, inkubátoroknak, akcelerátoroknak, egyetemeknek és vállalati partnereknek egyaránt.
Az oldal a Nemzeti Innovációs Ügynökség szakmai koordinációjával jött létre, illeszkedve a hazai innovációs és vállalkozásfejlesztési stratégiai célokhoz.

Miért hiánypótló a vállalkozás?

A startup-ökoszisztéma egyik legnagyobb kihívása az információk széttagoltsága. A startup.niu.hu erre ad választ azzal, hogy:
• egy központi belépési pontot biztosít a startupvilág iránt érdeklődőknek,
• csökkenti az információkeresés idejét és bizonytalanságát,
• átláthatóbbá teszi az ökoszisztéma működését mind hazai, mind nemzetközi szereplők számára.

Miért jó ez az ökoszisztéma szereplőinek?

A startupok és vállalkozók számára könnyebben böngészhetővé válnak a számukra releváns programok, mentorálási és finanszírozási lehetőségek.
• Átfogó képet kapnak a hazai ökoszisztémáról, így tudatosabban tervezhetik növekedési útjukat. 

Befektetők, inkubátorok és akcelerátorok számára
• jobban láthatóvá válik a hazai startupkörnyezet struktúrája és dinamikája.
• Erősödik az együttműködés és a kapcsolódási lehetőségek száma.

Egyetemek, kutatóhelyek és vállalati partnerek számára
• egyszerűbbé válik az innovatív vállalkozásokkal való kapcsolatfelvétel.
• A platform hozzájárul a tudástranszfer és az ipar-akadémia együttműködések erősítéséhez.

A startup.niu.hu elindítása a Nemzeti Innovációs Ügynökség azon törekvését tükrözi, hogy összekapcsolja az ökoszisztéma szereplőit, erősítse a hazai startup közösség láthatóságát, és hozzájáruljon egy versenyképesebb, nemzetközileg is jobban pozicionált magyar innovációs környezet kialakításához. A platform a jövőben folyamatosan bővülő tartalommal és funkciókkal támogatja majd a startup-ökoszisztéma fejlődését - írja a portál. 

 

