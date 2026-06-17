Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Alida, Laura névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy stílusos nő, akinek fontos a fekete ruha viselése nyáron is.

Imádod a feketét? Ezekkel az időtálló stílustrükkökkel nyáron sem kell lemondanod róla

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors stílus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 14:30
stílustippdivatfekete ruha
Ha beköszönt a nyár, akkor elő a világos és színes ruhákkal! Vagy mégsem? Ilyenkor is ragaszkodsz a feketéhez, ami elnyeli a hőt? Akkor tarts velünk, ugyanis olyan divattippeket hoztunk neked, amelyekkel a fekete ruha viselése még hőségben is gyerekjáték!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Imádod a sötét darabokat, de egy hang azt súgja a fejedben, hogy felejtsd el őket a legnagyobb melegben? Hidd el, a fekete ruha viselése nyáron sem lehetetlen, csupán olyan felsők és alsók mellett kell letenned a voksodat, amelyek megfelelő szellőzést biztosítanak. Vesd be ezeket az egyszerű divattippeket, és legyél lehengerlő!

Divatos nő bikiniben, akinek a fekete ruha viselése nyáron is fontos.
Olyan divattippeket hoztunk neked, amelyekkel a fekete ruha viselése még hőségben is gyerekjáték!
Fotó: 123RF
  • Ha ezeket a stílustrükköket beveted, nem fogsz megkukulni a hőségtől.
  • Akár a fekete híve vagy, akár egy elegánsabb eseményre készülsz, az alábbi tippek sokat segíthetnek neked.
  • Ezekben a darabokban önfeledten élvezheted a nyarat.

Fekete ruha viselése nyáron? Bizony! Ha ezeket a trükköket alkalmazod, nem kapsz hőgutát

Nagyon sokan ragaszkodnak a fekete ruhákhoz még nyáron is, de a szín viselése komoly fejtörést okozhat ebben az időszakban. Szerencsére azonban léteznek olyan stílustrükkök, amelyekkel elkerülheted a túlmelegedés kockázatát. Az elsődleges szempont ezzel kapcsolatban az, hogy válassz vékony, kellemes anyagokat, például selymet, szatént vagy pamutot, illetve bő szabású darabokat, amelyek megkönnyítik a mozgást és légáteresztőek. Nézzük tehát a legjobb fekete szetteket, amiket viselhetsz a nyár derekán!

Fekete ruhák

Amennyiben egy fekete ruhán gondolkozol, válassz olyan anyagot és szabást, ami megfelelő szellőzést biztosít számodra. Például egy lenge maxiruha szépen takarja az alakodat, miközben megfelelően véd a napsugárzás ellen. Sőt, a horgolt darabokkal sem lőhetsz mellé, hiszen amellett, hogy a lyukakon keresztül átjárja őket a szellő, rendkívül divatosak.

Fekete felsők

A nyári hőségben a fekete felsők is lehetnek igazán stílusosak anélkül, hogy megsülnél bennük, ehhez pedig a legjobb fazon mellett kell letenned a voksodat. Például a lenvászon még a legforróbb napokon is hűsít, miközben nagyon elegáns megjelenést kölcsönöz neked. Kapj magadra egy ujjatlan inget, egy bő szabású ujjatlan topot vagy egy muszlin blúzt.

Fekete szoknya

A fekete miniszoknya a lezser, nyári megjelenés alapja, ami szinte bármilyen anyagból praktikus, hiszen szabadon hagyja a lábaidat. Ha azonban szeretnéd takargatni ezt a testrészedet, akkor egy hosszabb A-vonalú vagy egy rakott szoknya mellett tedd le a voksodat, ami megfelelő mozgást biztosít.

Fekete nadrág

Reméljük, hogy eszedbe sem jutott magadra erőltetni egy hosszú fekete nadrágot, aminek még az anyaga is vastag. Válassz széles szárú lenvászon nadrágot, ami mesés alakot varázsol neked, vagy vászon rövidnadrágot, ha nem szeretnéd takargatni a lábaidat.

Ebből a videóból további stílustrükköket leshetsz el:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu