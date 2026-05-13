A 80-as évek kedvenc szoknyája az idei nyár legnagyobb slágere – Kilókkal könnyebbnek mutatsz, ha így viseled

A csíkos szoknya azok közé a darabok közé tartozik, amelyek szezonról szezonra új értelmet nyernek. Hiszen egyszerre játékosak, nőiesek, sokoldalúak, és új színt visznek a megjelenésedbe. Ezért, ha te is rajongsz a mintáért, akkor tarts velünk, ugyanis közel sem mindegy, hogy merre dőlnek azok a csíkok!

A csíkos szoknya varázsa: így hordd, hogy ne kövérítsen!

Ezek a klasszikus, időtlen, elegáns darabok a női ruhatár örök kedvencei, miközben szinte bármivel kombinálhatod őket, emellett pedig egy csipetnyi játékosságot és egyediséget lopnak a szettedbe. A divatszakértők szerint azonban egyáltalán nem mindegy, hogyan viseled őket, ugyanis a csíkos szoknya esetében nagyon oda kell figyelned a csíkok dőlésére és vastagságára, mivel éveket adhatnak a korodhoz, és kövéríthetnek is. Így, ha nem szeretnéd elkövetni a legnagyobb divatbakikat, akkor ezeket a stílustippeket fogadd meg!

Vízszintes vagy függőleges csíkok?

Általános szabályként elmondható, hogy a függőleges csíkok nyújtják a testet és magasabbnak mutatnak, míg a vízszintes csíkokkal éppen az ellenkező hatást érheted el. Ennek fényében érdemes az alkatod szerint választanod a két opció közül.

Miért számít a csíkok vastagsága?

A vastagabb csíkok a test szélességére hívják fel a figyelmet, míg a vékonyabbak sokkal jobban bele tudnak olvadni az öltözékbe. Többek között a vékony fekete csíkok elképesztően karcsúsítanak. Emellett az apró termetű nőknek érdemes kerülniük a vastag csíkokat, mivel szó szerint elnyelik őket.

Miben rejlik az átlós csíkok ereje?

Az átlós csíkok akkor nagyszerűek, ha bizonyos testrészeidet el szeretnéd rejteni. Például, ha nem szereted a pocakodat, akkor egy átlós csíkozású, magas derekú szoknya mellett tedd le a voksodat. Ezek a darabok ugyanis optikailag elrejtik ezt a területet, és elvonják a figyelmet a hasadról.