Ömlik a ruha a szekrényedből? Csak erre a 10 darabra van szükséged a jó stílushoz

Férfiak is sokan vagyunk, akiknek olyannyira tele a gardróbja ruhával, hogy már a szekrényajtót sem tudjuk becsukni. Egy hatékony trükk bevetésével ugyanakkor könnyen szanálhatjuk a ruhatárunkat. A módszert a hölgyek évek óta előszeretettel alkalmazzák, újabban pedig a férfi öltözködésben is teret nyert magának.
A modern világban már nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak is komoly fejtörést okoz reggelente, hogy mit vegyenek fel. A fast fashion márkák folytonos vásárlásra ösztönző kampányainak, valamint az azokkal járó új férfi divattrendeknek hála halmokban állnak az erősebbik nem képviselőinek szekrényében is a ruhák, miközben újabb és újabb darabokat próbálnak beszuszakolni a gardróbjukba. Ennek eredménye pedig nemcsak egy széles, otthoni választék, hanem egyre nagyobb mértékű szorongás is.
A túl sok választási lehetőség szorongást szül
– állítják pszichológusok a BBC cikkében, kiemelve, hogy a döntési fáradtság miatt reggelente értékes perceket pazarolunk el arra, hogy összevadásszunk valamit a káoszból ahelyett, hogy a valóban értékes darabjainkra koncentrálnánk.
Ha te is alig tudod rácsuknyi a szekrényajtót a ruhakupacokra és eleged van a sok pénzköltésből, akkor van egy jó hírünk: a kapszulagardrób-módszer segít a tudatos öltözködésben!
A kapszulagardrób lényege, hogy aránylag kevés ruhadarabból áll. Ezekből kell úgy gazdálkodni, hogy egyszerre hódoljunk a divatos férfi öltözködésnek és a radikális minimalizmusnak. Ehhez nincs más dolgod, mint
kinyitnod a szekrényed és kiválogatni, majd kihajítani a silány, rongyos ruhadarabokat, amelyek helyett már egyébként is újakat vennél.
kiválasztani a legjobb minőségű alapdarabokat; elég csupán 10 ruha, amelyek az ízlésedet tükrözik. Ezek között ugyanakkor mindenképpen legyen
Lábbelik közül a klasszikus bőr- és a sneaker cipők kényelmet és stílust tükröznek, valamint változatosan hordhatók. Habár régen cikinek számított egy ruhadarabot két egymást követő napon felvenni, ez a trend mára a környezettudatosság szimbólumává vált. A luxusmárkák is kezdik kapiskálni a férfi kapszulagardrób előnyeit, hiszen a jövőnk záloga a tudatosság. Kevesebb ruhával kevesebb szemetet termelünk, és anyagilag is jobban járunk.
