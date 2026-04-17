Ömlik a ruha a szekrényedből? Csak erre a 10 darabra van szükséged a jó stílushoz

A világon rengetegen választják a fast fashion darabokat, ha öltözködésről van szó.

Az öltözködés sokszor a férfiakon is kifog; ők is hajlamosak olyan darabokat vásárolni, amelyeket aztán fel sem vesznek.

A divattippek 2026-ban is hódítanak, köztük a megunhatatlan kapszulagardrób-módszer, amellyel a férfiak is hatékonyan élhetnek.

Lényege a 10-es szabály követése, vagyis csak 10 darab ruhára van szükség a szekrényben.

Férfiak is sokan vagyunk, akiknek olyannyira tele a gardróbja ruhával, hogy már a szekrényajtót sem tudjuk becsukni. Egy hatékony trükk bevetésével ugyanakkor könnyen szanálhatjuk a ruhatárunkat. A módszert a hölgyek évek óta előszeretettel alkalmazzák, újabban pedig a férfi öltözködésben is teret nyert magának.

Sok férfi öltözködését megnehezíti a felesleges ruhamennyiség a szekrényben

Férfi öltözködés tanácsokkal – így teheted egyszerűbbé, de nagyszerűbbé

A modern világban már nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak is komoly fejtörést okoz reggelente, hogy mit vegyenek fel. A fast fashion márkák folytonos vásárlásra ösztönző kampányainak, valamint az azokkal járó új férfi divattrendeknek hála halmokban állnak az erősebbik nem képviselőinek szekrényében is a ruhák, miközben újabb és újabb darabokat próbálnak beszuszakolni a gardróbjukba. Ennek eredménye pedig nemcsak egy széles, otthoni választék, hanem egyre nagyobb mértékű szorongás is.

A túl sok választási lehetőség szorongást szül

– állítják pszichológusok a BBC cikkében, kiemelve, hogy a döntési fáradtság miatt reggelente értékes perceket pazarolunk el arra, hogy összevadásszunk valamit a káoszból ahelyett, hogy a valóban értékes darabjainkra koncentrálnánk.

Ha te is alig tudod rácsuknyi a szekrényajtót a ruhakupacokra és eleged van a sok pénzköltésből, akkor van egy jó hírünk: a kapszulagardrób-módszer segít a tudatos öltözködésben!

Kukába a felesleggel

A kapszulagardrób lényege, hogy aránylag kevés ruhadarabból áll. Ezekből kell úgy gazdálkodni, hogy egyszerre hódoljunk a divatos férfi öltözködésnek és a radikális minimalizmusnak. Ehhez nincs más dolgod, mint

kinyitnod a szekrényed és kiválogatni, majd kihajítani a silány, rongyos ruhadarabokat, amelyek helyett már egyébként is újakat vennél.