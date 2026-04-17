Káoszba torkolló férfi öltözködés

Ömlik a ruha a szekrényedből? Csak erre a 10 darabra van szükséged a jó stílushoz

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 17. 13:15
Torkig vagy azzal, hogy férfiként a barátnődön is túltéve toporogsz a ruhásszekrényed előtt azon gondolkodva, hogy mit vegyél fel? Van egy jó hírünk: a férfi öltözködésben is egyre elterjedtebb egy módszer, melynek segítségével feltűnően változatos szetteket dobhatsz össze. A fő szabály: a kevesebb több!
Erdei Róbert Arnold
  • A világon rengetegen választják a fast fashion darabokat, ha öltözködésről van szó.
  • Az öltözködés sokszor a férfiakon is kifog; ők is hajlamosak olyan darabokat vásárolni, amelyeket aztán fel sem vesznek.
  • A divattippek 2026-ban is hódítanak, köztük a megunhatatlan kapszulagardrób-módszer, amellyel a férfiak is hatékonyan élhetnek.
  • Lényege a 10-es szabály követése, vagyis csak 10 darab ruhára van szükség a szekrényben.

Férfiak is sokan vagyunk, akiknek olyannyira tele a gardróbja ruhával, hogy már a szekrényajtót sem tudjuk becsukni. Egy hatékony trükk bevetésével ugyanakkor könnyen szanálhatjuk a ruhatárunkat. A módszert a hölgyek évek óta előszeretettel alkalmazzák, újabban pedig a férfi öltözködésben is teret nyert magának.

Káoszba torkolló férfi öltözködés
Sok férfi öltözködését megnehezíti a felesleges ruhamennyiség a szekrényben
Férfi öltözködés tanácsokkal – így teheted egyszerűbbé, de nagyszerűbbé

A modern világban már nemcsak a nőknek, hanem a férfiaknak is komoly fejtörést okoz reggelente, hogy mit vegyenek fel. A fast fashion márkák folytonos vásárlásra ösztönző kampányainak, valamint az azokkal járó új férfi divattrendeknek hála halmokban állnak az erősebbik nem képviselőinek szekrényében is a ruhák, miközben újabb és újabb darabokat próbálnak beszuszakolni a gardróbjukba. Ennek eredménye pedig nemcsak egy széles, otthoni választék, hanem egyre nagyobb mértékű szorongás is.

A túl sok választási lehetőség szorongást szül

– állítják pszichológusok a BBC cikkében, kiemelve, hogy a döntési fáradtság miatt reggelente értékes perceket pazarolunk el arra, hogy összevadásszunk valamit a káoszból ahelyett, hogy a valóban értékes darabjainkra koncentrálnánk.

Ha te is alig tudod rácsuknyi a szekrényajtót a ruhakupacokra és eleged van a sok pénzköltésből, akkor van egy jó hírünk: a kapszulagardrób-módszer segít a tudatos öltözködésben!

Kukába a felesleggel

A kapszulagardrób lényege, hogy aránylag kevés ruhadarabból áll. Ezekből kell úgy gazdálkodni, hogy egyszerre hódoljunk a divatos férfi öltözködésnek és a radikális minimalizmusnak. Ehhez nincs más dolgod, mint 

kinyitnod a szekrényed és kiválogatni, majd kihajítani a silány, rongyos ruhadarabokat, amelyek helyett már egyébként is újakat vennél. 

kiválasztani a legjobb minőségű alapdarabokat; elég csupán 10 ruha, amelyek az ízlésedet tükrözik. Ezek között ugyanakkor mindenképpen legyen

  • egy tökéletes fehér ing, amelyet munkahelyre és esti randira is felvehetsz;
  • egy farmer, hiszen az sosem megy ki a divatból és nem nyúlik ki két hordás után;
  • egy minőségi blézer vagy zakó, amely eleganciát kölcsönöz;
  • egy fekete ruha, sötét szövetnadrág;
  • egy prémium gyapjúkabát.

Lábbelik közül a klasszikus bőr- és a sneaker cipők kényelmet és stílust tükröznek, valamint változatosan hordhatók. Habár régen cikinek számított egy ruhadarabot két egymást követő napon felvenni, ez a trend mára a környezettudatosság szimbólumává vált. A luxusmárkák is kezdik kapiskálni a férfi kapszulagardrób előnyeit, hiszen a jövőnk záloga a tudatosság. Kevesebb ruhával kevesebb szemetet termelünk, és anyagilag is jobban járunk.

A nők is a 10 darabos gardróbra esküsznek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu