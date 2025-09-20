7 stílustrükk, amitől látványosan hosszabbnak tűnnek majd a lábaid

Őszintén; ki ne szeretne hosszú, karcsú, nyakig érő lábakat? Nem véletlen, hogy a divat világában évtizedek óta hódítanak a nyújtó hatású szabások, fazonok és stílustrükkök, hiszen a hosszabb láb automatikusan könnyedebb, kecsesebb megjelenést ad minden nőnek.

7 stílustrükk, amivel látványosan hosszabbnak tűnik majd a lábad.

Fotó: G-Stock Studio / Shutterstock

A jó hír az, hogy nem kell genetikai lottóötös ahhoz, hogy elérd ezt a hatást. Néhány egyszerű stílustrükk segítségével te is könnyen „felcsalhatsz” pár centit a magasságodra. Nézzük a leghatásosabb megoldásokat!

Stílustrükkök, amik optikailag nyújtják a lábaidat

1. Magas derekú nadrág

Ha van egy ruhadarab, ami minden testalkatnál működik, az a magas derekú nadrág. Nem véletlenül tartják az egyik legjobb stílustrükknek: eltolja a derékvonalat felfelé, így a lábaid a csípő helyett szinte a derekadból indulnak. Ez az optikai játék legalább 5-6 centivel hosszabb lábakat varázsol, mindenféle erőlködés nélkül.

Bors tipp: válassz olyan nadrágot, aminek nincs túl sok zseb- vagy díszítőeleme a csípőnél, mert ezek szélesíthetnek. A letisztult vonalak mindig jobban működnek, ha karcsúsításról van szó.

2. Monokróm szettek

Ne félj a monokróm outfitektől: nude árnyalatokkal is lehet izgalmas, és extrémebb színekkel is slankíthat!

Fotó: Shutterstock

Hidd el; az egyszínű szettek nem unalmasak, és zseniálisan nyújtják az alakot. Ha a felsőd és az alsód árnyalata szinte egybefolyik, az megszakítás nélkül vezeti végig a tekintetet az alakodon, így a test jóval nyúlánkabbnak látszik.

Ez nem csak feketével működik: a fehér, bézs, szürke vagy akár élénk színek is adhatnak karcsúsító hatást, ha ügyesen kombinálod őket. A lényege abban rejlik, hogy ne ossza külön részekre a szetted a túl sok kontraszt.

Ha szeretsz kísérletezni, és nem félsz a feltűnőbb szettektől, nyugodtan próbálj ki egy zöld, rózsaszín vagy tulajdonképpen bármilyen színű monokróm outfitet.

3. A cipő és nadrág színének összehangolása

Apróságnak tűnik, de talán az egyik legpraktikusabb stílustrükk. Ha a nadrág és a cipő egy színben „folytatódik”, az tényleg meghosszabbítja a lábszárat.

4. Függőleges vonalak

A függőleges csíkok mindig a nyúlánkság illúzióját keltik. Ez lehet egy vékony csíkozású nadrág, egy hosszú, egyenes szabású kardigán vagy akár egy csíkos blézer.