7 stílustrükk, amitől látványosan hosszabbnak tűnnek majd a lábaid

karcsúsítás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 14:15
stílustipphosszú lábdivattiptrükköltözködés
Nem kell modellalkat, hogy elérd. Ezek a stílustrükkök minden nőnél beválnak, kortól és testalkattól függetlenül. Mutatjuk, hogyan hosszíthatod optikailag a lábaid, csupán az öltözködéseddel.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Őszintén; ki ne szeretne hosszú, karcsú, nyakig érő lábakat? Nem véletlen, hogy a divat világában évtizedek óta hódítanak a nyújtó hatású szabások, fazonok és stílustrükkök, hiszen a hosszabb láb automatikusan könnyedebb, kecsesebb megjelenést ad minden nőnek.

stílustrükk, cipők, szandál, magassarkú, ruhapróba, nő, lábak
7 stílustrükk, amivel látványosan hosszabbnak tűnik majd a lábad.
Fotó: G-Stock Studio /  Shutterstock 

A jó hír az, hogy nem kell genetikai lottóötös ahhoz, hogy elérd ezt a hatást. Néhány egyszerű stílustrükk segítségével te is könnyen „felcsalhatsz” pár centit a magasságodra. Nézzük a leghatásosabb megoldásokat!

Stílustrükkök, amik optikailag nyújtják a lábaidat

1. Magas derekú nadrág 

Ha van egy ruhadarab, ami minden testalkatnál működik, az a magas derekú nadrág. Nem véletlenül tartják az egyik legjobb stílustrükknek: eltolja a derékvonalat felfelé, így a lábaid a csípő helyett szinte a derekadból indulnak. Ez az optikai játék legalább 5-6 centivel hosszabb lábakat varázsol, mindenféle erőlködés nélkül. 

Bors tipp: válassz olyan nadrágot, aminek nincs túl sok zseb- vagy díszítőeleme a csípőnél, mert ezek szélesíthetnek. A letisztult vonalak mindig jobban működnek, ha karcsúsításról van szó. 

2. Monokróm szettek

stílustrükk, monokróm, szett, outfit, stílus, divat, nő, bézs, magassarkú, elegáns
Ne félj a monokróm outfitektől: nude árnyalatokkal is lehet izgalmas, és extrémebb színekkel is slankíthat!
Fotó:  Shutterstock 

Hidd el; az egyszínű szettek nem unalmasak, és zseniálisan nyújtják az alakot. Ha a felsőd és az alsód árnyalata szinte egybefolyik, az megszakítás nélkül vezeti végig a tekintetet az alakodon, így a test jóval nyúlánkabbnak látszik. 

Ez nem csak feketével működik: a fehér, bézs, szürke vagy akár élénk színek is adhatnak karcsúsító hatást, ha ügyesen kombinálod őket. A lényege abban rejlik, hogy ne ossza külön részekre a szetted a túl sok kontraszt.  

Ha szeretsz kísérletezni, és nem félsz a feltűnőbb szettektől, nyugodtan próbálj ki egy zöld, rózsaszín vagy tulajdonképpen bármilyen színű monokróm outfitet.  

3. A cipő és nadrág színének összehangolása 

Apróságnak tűnik, de talán az egyik legpraktikusabb stílustrükk. Ha a nadrág és a cipő egy színben „folytatódik”, az tényleg meghosszabbítja a lábszárat. 

4. Függőleges vonalak

A függőleges csíkok mindig a nyúlánkság illúzióját keltik. Ez lehet egy vékony csíkozású nadrág, egy hosszú, egyenes szabású kardigán vagy akár egy csíkos blézer. 

Kerüld viszont a széles, vízszintes mintákat – azok éppen az ellenkező hatást érik el. 

5. Nude tűsarkú

stílustrükk, cipő, núd, tűsarkú magassarkú, bőrszínű
Egy bőrszínű magassarkúval sosem lőhetsz mellé. Ráadásul a kombinációk száma végtelen.
Fotó: Roman Samborskyi /  Shutterstock 

Klasszikus titkos fegyver. Egy testszínhez igazodó tűsarkú szinte beleolvad a láb bőrszínébe, és nem vágja el a lábaidat a bokádnál. Ez a stílustrükk az egyik legbiztosabb, ha elegáns alkalmakról van szó. Nézd csak meg egy vörös szőnyeges esemény galériáját; tuti, hogy találsz egy-két olyan szettet, ami bőrszínű tűsarkúban végződik. 

Nem bírod a sarkakat? Semmi gond. Egy nude balerina vagy szandál is hasonló hatást adhat, csak kevésbé drámaian. 

6. Rövid felsők 

Nem kell crop topra gondolni, de ha a felsőd túl hosszú, és eltakarja a nadrág vagy szoknya magas derekát, optikailag összenyom. Egy derékig érő blúz vagy pulóver, viszont ki fogja emelni a magas derék adta nyújtó hatást. 

7. Hegyes orrú cipők

A cipő orrának formája sem mindegy. A hegyes orrú, V-vágású fazonok vizuálisan meghosszabbítják a lábfejet, és ezzel együtt a teljes lábat is. Ez akkor is működik, ha alacsony sarkú vagy lapos cipőt választasz.

A kerek orrú vagy vastag pántos fazonokat viszont inkább kerüld, mert tömzsibbnek mutathatják a lábaidat, mint amilyenek valójában. 

+1 a magabiztosság minden stílustippet lepipál 

Végső soron minden stílustrükk arról szól, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Ezért sem kell minden tippet egyszerre alkalmaznod – elég, ha megtalálod azt az egy-két apróságot, ami passzol a saját stílusodhoz. De egy határozott testtartással és egy magabiztos mosollyal minden optikai csalásnál jobban jársz.

