7 stílustrükk, amitől látványosan hosszabbnak tűnnek majd a lábaid

Őszintén; ki ne szeretne hosszú, karcsú, nyakig érő lábakat? Nem véletlen, hogy a divat világában évtizedek óta hódítanak a nyújtó hatású szabások, fazonok és stílustrükkök, hiszen a hosszabb láb automatikusan könnyedebb, kecsesebb megjelenést ad minden nőnek.
A jó hír az, hogy nem kell genetikai lottóötös ahhoz, hogy elérd ezt a hatást. Néhány egyszerű stílustrükk segítségével te is könnyen „felcsalhatsz” pár centit a magasságodra. Nézzük a leghatásosabb megoldásokat!
Ha van egy ruhadarab, ami minden testalkatnál működik, az a magas derekú nadrág. Nem véletlenül tartják az egyik legjobb stílustrükknek: eltolja a derékvonalat felfelé, így a lábaid a csípő helyett szinte a derekadból indulnak. Ez az optikai játék legalább 5-6 centivel hosszabb lábakat varázsol, mindenféle erőlködés nélkül.
Bors tipp: válassz olyan nadrágot, aminek nincs túl sok zseb- vagy díszítőeleme a csípőnél, mert ezek szélesíthetnek. A letisztult vonalak mindig jobban működnek, ha karcsúsításról van szó.
Hidd el; az egyszínű szettek nem unalmasak, és zseniálisan nyújtják az alakot. Ha a felsőd és az alsód árnyalata szinte egybefolyik, az megszakítás nélkül vezeti végig a tekintetet az alakodon, így a test jóval nyúlánkabbnak látszik.
Ez nem csak feketével működik: a fehér, bézs, szürke vagy akár élénk színek is adhatnak karcsúsító hatást, ha ügyesen kombinálod őket. A lényege abban rejlik, hogy ne ossza külön részekre a szetted a túl sok kontraszt.
Ha szeretsz kísérletezni, és nem félsz a feltűnőbb szettektől, nyugodtan próbálj ki egy zöld, rózsaszín vagy tulajdonképpen bármilyen színű monokróm outfitet.
Apróságnak tűnik, de talán az egyik legpraktikusabb stílustrükk. Ha a nadrág és a cipő egy színben „folytatódik”, az tényleg meghosszabbítja a lábszárat.
A függőleges csíkok mindig a nyúlánkság illúzióját keltik. Ez lehet egy vékony csíkozású nadrág, egy hosszú, egyenes szabású kardigán vagy akár egy csíkos blézer.
Kerüld viszont a széles, vízszintes mintákat – azok éppen az ellenkező hatást érik el.
Klasszikus titkos fegyver. Egy testszínhez igazodó tűsarkú szinte beleolvad a láb bőrszínébe, és nem vágja el a lábaidat a bokádnál. Ez a stílustrükk az egyik legbiztosabb, ha elegáns alkalmakról van szó. Nézd csak meg egy vörös szőnyeges esemény galériáját; tuti, hogy találsz egy-két olyan szettet, ami bőrszínű tűsarkúban végződik.
Nem bírod a sarkakat? Semmi gond. Egy nude balerina vagy szandál is hasonló hatást adhat, csak kevésbé drámaian.
Nem kell crop topra gondolni, de ha a felsőd túl hosszú, és eltakarja a nadrág vagy szoknya magas derekát, optikailag összenyom. Egy derékig érő blúz vagy pulóver, viszont ki fogja emelni a magas derék adta nyújtó hatást.
A cipő orrának formája sem mindegy. A hegyes orrú, V-vágású fazonok vizuálisan meghosszabbítják a lábfejet, és ezzel együtt a teljes lábat is. Ez akkor is működik, ha alacsony sarkú vagy lapos cipőt választasz.
A kerek orrú vagy vastag pántos fazonokat viszont inkább kerüld, mert tömzsibbnek mutathatják a lábaidat, mint amilyenek valójában.
Végső soron minden stílustrükk arról szól, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Ezért sem kell minden tippet egyszerre alkalmaznod – elég, ha megtalálod azt az egy-két apróságot, ami passzol a saját stílusodhoz. De egy határozott testtartással és egy magabiztos mosollyal minden optikai csalásnál jobban jársz.
