A színek pszichológiája: 7 divattipp, hogy tudd mit üzensz a ruháiddal másoknak

Nem véletlen, hogy egy randin sokan piros ruhában jelennek meg, ahogyan az sem, hogy egy interjúra pedig kékben. A színek tudat alatt is hatnak másokra. Egy jó divattipp ilyenkor aranyat ér: segít, hogy a ruhaválasztásoddal olyat üzenetet közvetíts mások felé, amit valóban szeretnél.

Ezekkel a divattippekkel mindig tudni fogod melyik alkalomra, milyen színű ruhát vegyél fel

Fotó: Look Studio / Shutterstock

A színek pszichológiáját nemcsak a marketingben vagy a lakberendezésben használják, hanem a divatban is – és ezekkel a divattippekkel segítünk, hogy te is profitálhass belőle.

Divattippek a színpszichológia alkalmazásához

Fekete

A fekete színt az emberek gyakran a hatalommal, az önfegyelemmel és az eleganciával társítják. Ezért viselik sokan, akik komolyságot, tekintélyt akarnak sugározni.

Nem véletlen, hogy a bírók talárja, a gyászruha vagy a luxusmárkák logói is feketék.

Ha erőt és magabiztosságot szeretnél sugározni, nyugodtan nyúlj a feketéhez. Ez az örök klasszikus nemcsak slankít, hanem tekintélyt is ad. Tökéletes állásinterjúra vagy olyan alkalmakra, ahol fontos, hogy komolyan vegyenek.

Piros

A piros soha nem marad észrevétlen, az egyik legintenzívebb szín. A piros ruhát viselő embereket a többiek gyakrabban tartják vonzóbbnak és dominánsabbnak.

Randikra vagy bulikra válaszd bátran, mert energikus, vonzó és szenvedélyes kisugárzást kölcsönöz.

Akár kisebb kiegészítőkben is ütős, de ha bevállalsz egy piros ruhát, az garantáltan emlékezetessé tesz.

Kék

A kék a nyugalom és a megbízhatóság színe. Nem véletlen, hogy a világ legnagyobb cégei – például a Facebook vagy az IBM – kék logót választottak maguknak.

Ha fontos, hogy megbízhatónak és kiegyensúlyozottnak lássanak, a kék a legjobb választás. Állásinterjúkra, prezentációk alkalmával vagy hivatalos tárgyalásokra mindig jó döntés. Ráadásul rengeteg árnyalata van, így bőven válogathatsz, felfedezheted melyik az, ami a te tónusaidhoz a leginkább passzol.

Fehér

A fehér sok kultúrában a tisztaság, az újrakezdés szimbóluma. Pszichológiailag a nyitottságot, a világos gondolkodást és az őszinteséget közvetíti.

A divatippek szerint; viselj fehér kiegészítőket, kisebb alapdarabokat, ha letisztult, elegáns, de mégis üde megjelenésre vágysz. Melegebb időben különösen jó benyomást kelt egy könnyed, fehér ruha.