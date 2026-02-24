Ezek a ruhadarabok már rég kimentek a divatból – Ugye te sem viseled már őket?

Van egy sajátos romantikája annak, amikor valaki ragaszkodik egy régi cipőhöz vagy táskához. A divatból kiment darabok sokszor nem a „személyiségünket” fejezik ki, hanem azt teszik világossá a környezetünk számára, hogy ideje lenne végre egy szelektálást tartanunk. Lássuk a top 5 ciki ruhadarabot!

Ezek a ciki ruhadarabok már rég kimentek a divatból, jobb ha messziről kerülöd őket!

Lássuk mitől ciki egy ruhadarab

5 ciki ruhadarab, amit jobb ha elfelejtesz, legalább egy időre

A ciki ruhadarab jelei

Miért nem kell feltétlen kidobni őket

Ciki ruhadarabok, amiket jobb ha elengedsz

Tisztázzuk, attól, hogy 10 meg 20 évvel ezelőtt trendinek minősülő darabokat hordasz, nem leszel alter, hanem inkább igénytelen. Mielőtt felhorkannál, nem, nem az időtálló, örök darabokról van szó, hanem azokról a trendekről, amik (egyesek szemében) menőnek számítottak egykor, de már lejárt az idejük, és a hordásukkal csak azt üzened, hogy fogalmad sincs a divatról. Ciki ruhadarab kisokos következik!

Lássuk azt az 5 ruhadarabot, amit jobb, ha inkább nem viselsz nyilvánosan

1. Fénylő nude harisnya

Borzalom, manapság nehéz elhinni, hogy valaha divat volt és még a vörös szőnyegen vonuló világsztárok sem vetették meg. Mentségükre szóljon, hogy ők már elengedték, tégy te is így. Dobd ki, szabadulj meg tőle.

2. Rövid, szűk szabású zakók

Nem trendi. Manapság a bővebb szabás hódít, a szűk zakóban való feszengés nem előnyös. Hiába jön még rád, hanyagold. Legalább tedd el, és csak akkor vedd elő, ha visszajön a divatba. (Megsúgjuk, hosszú évek múlva látod csak viszont.)

3. A Crocs nem menő – csak kényelmes

Tudjuk, kényelmes, könnyű felkapni, de ez nem mentség. Utcán hordani… minimum bátor vállalás. A Crocs ma már tényleg nem a „laza vagyok és nem érdekel a divat” jelképe, hanem inkább azé, hogy valaki feladta a próbálkozást. Strandra, kertbe, kuka levitelkor használd.

Szépen kérünk, a crocs cipőket tartsd meg otthonra, mert ciki ruhadarabnak számítanak és hazavágják a szetted.

4. A skinny farmer: engedd el

Már senkinek sem kell bizonygatni, mennyire kiszorította a skinny-t minden más fazon. Ha valaki még mindig ebben jár, a hatás általában nem modern, hanem egyenesen időutazás 2014-be. Az a szomorú, hogy sokszor nem is előnyös – csak megszoktuk. De ettől még ugyanúgy idejétmúlt. Kukába vele!