Ezek a ruhadarabok már rég kimentek a divatból – Ugye te sem viseled már őket?

Van egy sajátos romantikája annak, amikor valaki ragaszkodik egy régi cipőhöz vagy táskához. A divatból kiment darabok sokszor nem a „személyiségünket” fejezik ki, hanem azt teszik világossá a környezetünk számára, hogy ideje lenne végre egy szelektálást tartanunk. Lássuk a top 5 ciki ruhadarabot!
Tisztázzuk, attól, hogy 10 meg 20 évvel ezelőtt trendinek minősülő darabokat hordasz, nem leszel alter, hanem inkább igénytelen. Mielőtt felhorkannál, nem, nem az időtálló, örök darabokról van szó, hanem azokról a trendekről, amik (egyesek szemében) menőnek számítottak egykor, de már lejárt az idejük, és a hordásukkal csak azt üzened, hogy fogalmad sincs a divatról. Ciki ruhadarab kisokos következik!
Borzalom, manapság nehéz elhinni, hogy valaha divat volt és még a vörös szőnyegen vonuló világsztárok sem vetették meg. Mentségükre szóljon, hogy ők már elengedték, tégy te is így. Dobd ki, szabadulj meg tőle.
Nem trendi. Manapság a bővebb szabás hódít, a szűk zakóban való feszengés nem előnyös. Hiába jön még rád, hanyagold. Legalább tedd el, és csak akkor vedd elő, ha visszajön a divatba. (Megsúgjuk, hosszú évek múlva látod csak viszont.)
Tudjuk, kényelmes, könnyű felkapni, de ez nem mentség. Utcán hordani… minimum bátor vállalás. A Crocs ma már tényleg nem a „laza vagyok és nem érdekel a divat” jelképe, hanem inkább azé, hogy valaki feladta a próbálkozást. Strandra, kertbe, kuka levitelkor használd.
Már senkinek sem kell bizonygatni, mennyire kiszorította a skinny-t minden más fazon. Ha valaki még mindig ebben jár, a hatás általában nem modern, hanem egyenesen időutazás 2014-be. Az a szomorú, hogy sokszor nem is előnyös – csak megszoktuk. De ettől még ugyanúgy idejétmúlt. Kukába vele!
Igen, volt, hogy mindenki neont hordott, még az is, akinek borzalmasan állnak az élénk színek, nem lehetett kikerülni, de nem is akartuk. Manapság viszont elég ódivatúak a neon cuccok, inkább kerüld el őket.
Senkinek nem kell kidobnia a kedvenc régi ruháját – lehet abból nosztalgia, otthoni szett vagy saját kis múzeumi darab. De az utcára felvenni valamit csak azért, mert régen jó volt (és még rád jön)? Nem kell! A divat változik, és néha tényleg jobb vele együtt haladni.
