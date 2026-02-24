Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Ezek a ruhadarabok már rég kimentek a divatból – Ugye te sem viseled már őket?

öltözködés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 14:15
stílustippcikidivat
Mindannyiunk szekrényében lapul pár régi kedvenc, de van az a pont, amikor már nem az „egyedi stílus” jelképe a ruhadarab, hanem ciki. A divatból kiment darabok bizony nem minden esetben menthetők. A következő ciki ruhadarabokat inkább engedd el!
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Van egy sajátos romantikája annak, amikor valaki ragaszkodik egy régi cipőhöz vagy táskához. A divatból kiment darabok sokszor nem a „személyiségünket” fejezik ki, hanem azt teszik világossá a környezetünk számára, hogy ideje lenne végre egy szelektálást tartanunk. Lássuk a top 5 ciki ruhadarabot!

Egy nő két zakót tart a kezében, mindkettő ciki ruhadarabnak minősül manapság.
Ezek a ciki ruhadarabok már rég kimentek a divatból, jobb ha messziről kerülöd őket!
Fotó: 123RF
  • Lássuk mitől ciki egy ruhadarab
  • 5 ciki ruhadarab, amit jobb ha elfelejtesz, legalább egy időre
  • A ciki ruhadarab jelei
  • Miért nem kell feltétlen kidobni őket

Ciki ruhadarabok, amiket jobb ha elengedsz

Tisztázzuk, attól, hogy 10 meg 20 évvel ezelőtt trendinek minősülő darabokat hordasz, nem leszel alter, hanem inkább igénytelen. Mielőtt felhorkannál, nem, nem az időtálló, örök darabokról van szó, hanem azokról a trendekről, amik (egyesek szemében) menőnek számítottak egykor, de már lejárt az idejük, és a hordásukkal csak azt üzened, hogy fogalmad sincs a divatról. Ciki ruhadarab kisokos következik!

Lássuk azt az 5 ruhadarabot, amit jobb, ha inkább nem viselsz nyilvánosan

1. Fénylő nude harisnya

Borzalom, manapság nehéz elhinni, hogy valaha divat volt és még a vörös szőnyegen vonuló világsztárok sem vetették meg. Mentségükre szóljon, hogy ők már elengedték, tégy te is így. Dobd ki, szabadulj meg tőle.  

2. Rövid, szűk szabású zakók

Nem trendi. Manapság a bővebb szabás hódít, a szűk zakóban való feszengés nem előnyös. Hiába jön még rád, hanyagold. Legalább tedd el, és csak akkor vedd elő, ha visszajön a divatba. (Megsúgjuk, hosszú évek múlva látod csak viszont.)

3. A Crocs nem menő – csak kényelmes

Tudjuk, kényelmes, könnyű felkapni, de ez nem mentség. Utcán hordani… minimum bátor vállalás. A Crocs ma már tényleg nem a „laza vagyok és nem érdekel a divat” jelképe, hanem inkább azé, hogy valaki feladta a próbálkozást. Strandra, kertbe, kuka levitelkor használd.  

Egy nő fehér crocsban sétál az utcán, ami manapság ciki ruhadarabnak minősül.
Szépen kérünk, a crocs cipőket tartsd meg otthonra, mert ciki ruhadarabnak számítanak és hazavágják a szetted.
Fotó:  Shutterstock 

4. A skinny farmer: engedd el

Már senkinek sem kell bizonygatni, mennyire kiszorította a skinny-t minden más fazon. Ha valaki még mindig ebben jár, a hatás általában nem modern, hanem egyenesen időutazás 2014-be. Az a szomorú, hogy sokszor nem is előnyös – csak megszoktuk. De ettől még ugyanúgy idejétmúlt. Kukába vele!

5. Neon színek

Igen, volt, hogy mindenki neont hordott, még az is, akinek borzalmasan állnak az élénk színek, nem lehetett kikerülni, de nem is akartuk. Manapság viszont elég ódivatúak a neon cuccok, inkább kerüld el őket. 

Tipikus jelek, hogy egy darab már ciki:

  • régóta nem láttad senkin, pedig nem vintage
  • minden szettedet „öregebbé” teszi
  • titkon reméled, hogy egyszer megint menő lesz
  • kényelmes, de belenézve a tükörbe tudod, hogy nem áll jól

Lehet szeretni, de nem kell hordani (nyilvánosan)

Senkinek nem kell kidobnia a kedvenc régi ruháját – lehet abból nosztalgia, otthoni szett vagy saját kis múzeumi darab. De az utcára felvenni valamit csak azért, mert régen jó volt (és még rád jön)? Nem kell! A divat változik, és néha tényleg jobb vele együtt haladni. 

Ha szeretnéd elkerülni, hogy ciki ruhadarabokat, nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyíd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
