A legtöbben rosszul hordják a leggingset – Így viseld stílusosan 50 felett

Kár lenne tagadni, hogy a női ruhatár egyik elengedhetetlen alapdarabja ez a kényelmes cicanadrág, ráadásul a leggings 50 felett is lehet elképesztően ízléses. Ezért cikkünkben olyan trükköket és szetteket gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek stílusosan utcára lépni. Ugye, te is megfogadod őket?

Hidd el, a leggings 50 felett is stílusos választás!

A leggings a megfelelő darabokkal kombinálva éveket fiatalíthat rajtad.

Vannak olyan divatbakik, amiket mindenképpen kerülj el, ha jót akarsz magadnak.

Ezek az összeállítások bebizonyítják, hogy 50 felett sem kell lemondanod a leggingsről.

Miért jó választás a leggings 50 felett?

A leggings 50 felett azért kitűnő választás, mivel egyszerre ötvözi a kényelmet a sokoldalú megjelenéssel, a megfelelő ruhákkal és kiegészítőkkel kombinálva pedig fiatalító hatással bír. A cicanadrágot alapvetően szinte bármivel kombinálhatod, miközben a minőségibb, vastagabb anyagú változatok szépen formálják az alakodat.

A legnagyobb divatbakik 50 felett – Így sose hordd a leggingset

Vannak olyan alapszabályok, amiket érdemes betartanod, ha nem akarod, hogy mások a hátad mögött sugdolózzanak. Nézzük is őket!

Ne vegyél fel áttetsző leggingset: az áttetsző leggings az a darab, amire a válasz mindig „nem" lesz.

az áttetsző leggings az a darab, amire a válasz mindig „nem" lesz. Kerüld a túl rövid felsőket: nos, a leggings még mindig nem nadrág, ezért sose hordd rövid felsőkkel, mert az összkép egyszerűen kiábrándító lesz.

nos, a leggings még mindig nem nadrág, ezért sose hordd rövid felsőkkel, mert az összkép egyszerűen kiábrándító lesz. Túl sok mintát használsz: ha a leggings mintás, sose viseld mintás felsővel, mert átesel a ló túloldalára.

Szettek, amik valóban működnek – Ezekkel a darabokkal kombináld a leggingset!

Szeretnéd a leggingset a tavaszi ruhatárad alapdarabjává tenni? Akkor válassz az alábbi szettek közül!

Túlméretezett fehér ing leggingsszel

Bár a leggings önmagában egyáltalán nem elegáns, egy ropogós fehér inggel viselve már egészen más a helyzet. Sőt, az öltözet optikailag nyújtja az alakodat és slankít, miközben igazán sikkessé varázsol, ezért ebben sosem fogsz csalódni.

Túlméretezett farmerdzseki leggingsszel

Ha inkább a lazább stílust kedveled, vagy csak a boltba szeretnél leugrani, akkor kapj magadra egy túlméretezett farmerdzsekit és egy leggingset. Ha pedig szeretnél egy kicsit dobni az öltözeteden, akkor húzz fel hozzá egy mokaszint, ami most rendkívül divatos.