BékemenetLehallgatási botrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Karina, Gábor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A leggings 50 felett is hordható, amivel ezzel a stílusos nő is egyetért.

A legtöbben rosszul hordják a leggingset – Így viseld stílusosan 50 felett

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 24. 09:15
leggingstavaszi divatstílus50 felett
Ez az a darab, ami tökéletes az átmeneti időjáráshoz, miközben egész nap komfortos érzést nyújt, azonban sokan egy bizonyos kor felett rosszul hordják. Pedig a leggings 50 felett is stílusos választás, ha a megfelelő ruhákkal kombinálod. Mutatjuk a legjobb szetteket!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Kár lenne tagadni, hogy a női ruhatár egyik elengedhetetlen alapdarabja ez a kényelmes cicanadrág, ráadásul a leggings 50 felett is lehet elképesztően ízléses. Ezért cikkünkben olyan trükköket és szetteket gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek stílusosan utcára lépni. Ugye, te is megfogadod őket?

Divatos cicanadrágot viselő nő, aki szerint jó választás a leggings 50 felett.
Hidd el, a leggings 50 felett is stílusos választás!
Fotó: Edward Berthelot /   GettyImages
  • A leggings a megfelelő darabokkal kombinálva éveket fiatalíthat rajtad.
  • Vannak olyan divatbakik, amiket mindenképpen kerülj el, ha jót akarsz magadnak.
  • Ezek az összeállítások bebizonyítják, hogy 50 felett sem kell lemondanod a leggingsről.

Miért jó választás a leggings 50 felett?

A leggings 50 felett azért kitűnő választás, mivel egyszerre ötvözi a kényelmet a sokoldalú megjelenéssel, a megfelelő ruhákkal és kiegészítőkkel kombinálva pedig fiatalító hatással bír. A cicanadrágot alapvetően szinte bármivel kombinálhatod, miközben a minőségibb, vastagabb anyagú változatok szépen formálják az alakodat.

A legnagyobb divatbakik 50 felett – Így sose hordd a leggingset

Vannak olyan alapszabályok, amiket érdemes betartanod, ha nem akarod, hogy mások a hátad mögött sugdolózzanak. Nézzük is őket!

  • Ne vegyél fel áttetsző leggingset: az áttetsző leggings az a darab, amire a válasz mindig „nem" lesz.
  • Kerüld a túl rövid felsőket: nos, a leggings még mindig nem nadrág, ezért sose hordd rövid felsőkkel, mert az összkép egyszerűen kiábrándító lesz.
  • Túl sok mintát használsz: ha a leggings mintás, sose viseld mintás felsővel, mert átesel a ló túloldalára.

Szettek, amik valóban működnek – Ezekkel a darabokkal kombináld a leggingset!

Szeretnéd a leggingset a tavaszi ruhatárad alapdarabjává tenni? Akkor válassz az alábbi szettek közül!

Túlméretezett fehér ing leggingsszel

Bár a leggings önmagában egyáltalán nem elegáns, egy ropogós fehér inggel viselve már egészen más a helyzet. Sőt, az öltözet optikailag nyújtja az alakodat és slankít, miközben igazán sikkessé varázsol, ezért ebben sosem fogsz csalódni.

Túlméretezett farmerdzseki leggingsszel

Ha inkább a lazább stílust kedveled, vagy csak a boltba szeretnél leugrani, akkor kapj magadra egy túlméretezett farmerdzsekit és egy leggingset. Ha pedig szeretnél egy kicsit dobni az öltözeteden, akkor húzz fel hozzá egy mokaszint, ami most rendkívül divatos.

Túlméretezett pulóver leggingsszel

Amennyiben valami igazán lazára vágysz, mert mész kirándulni vagy az unokákkal sétálni, akkor bátran kapj magadra egy színesebb leggingset és egy hosszabb pulóvert, illetve tedd le a voksodat egy kényelmes sportcipő mellett. A színek ugyanis életet lehelnek a megjelenésedbe, a laza, átgondolt szett pedig fiatalabbnak fog mutatni a korodnál.

Ebben a videóban további stílustippeket találhatsz a leggings viselésével kapcsolatban:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
