Stílusbakik férfiaknál: 5 ódivatú ruhadarab, ami sok nőnél kiveri a biztosítékot

A divat folyton változik, azonban mindig vannak olyan trendek, amelyek irtó cikik. Cikkünkben ezért olyan ruhadarabokat és kiegészítőket hoztunk el, amelyeket messziről kerülni kellene. Téged is érdekelnek a legnagyobb férfi divatbakik? Akkor ennél jobb helyen nem is lehetnél.
A legtöbb férfi a sporthírességek ruhatárából merít ihletet, és aszerint alakítja a „stílusát”. Azonban az erősebbik nem ilyen jellegű öltözködése a legtöbb igényes nő számára egyáltalán nem megnyerő, sőt egyenesen ciki. Hiszen melyik nő akarna randizni egy olyan pasival, aki letolt nadrággal érkezik meg az első találkozóra, vagy papucs-zokni kombinációban csattog be a kávézóba? Sajnos ki kell ábrándítanunk titeket, ugyanis bármilyen előzékeny vagy, bármilyen megnyerő a személyiséged, és bármennyire zseniális a humorod, nincs a világon az a nő, aki elnézi neked a következő férfi divatbakikat. Vegyük is sorra őket, hogy örökre búcsút inthess nekik.
Akármekkora divatnak is örvendenek, hidd el, hogy a nők többsége ki nem állhatja a túl szűk farmereket. Szerinted ezek mégis hogyan festhetnek kívülről a pipaszárlábakon? A ruhadarab ugyanis előnytelenül hangsúlyozza a testrészeidet, ami egyáltalán nem esztétikus. Emellett tény, hogy nem igazán tükröznek maszkulinitást, ami a gyengébbik nem számára általában a fontossági sorrend elején áll. Ennek ellenére, ha vastagabb, izmos lábakkal áldott meg a sors, igent mondhatsz egy ilyen darabra is.
Bár a papucs zoknival való viselése sokáig divatbakiként volt elkönyvelve, az elmúlt években népszerűvé vált, mivel a kényelmet hirdette. Ennek ellenére az igényesebb nők számára egy ilyen összeállítás az igénytelenség netovábbja.
A letolt nadrág szintén elképesztően ápolatlan hatást kelt. Hiszen melyik nőt érdekelné az alsógatyád teljesen ismeretlenül? Ez a trend egyszerűen túl sokat mutat.
A legtöbb nőnek semmi gondja sincs azzal, ha egy férfi ékszert visel. Azonban, ha túl sok kiegészítőt aggatsz magadra, az nagyon slamposnak és túlzónak hathat.
Köztudott, hogy az illat fontos szerepet játszik az első benyomásban, azonban a túlzásba vitt pacsuli szaggal pontosan az ellenkező hatást érheted el. Válassz inkább egy kevésbé tolakodó parfümöt, amivel megnyered, és nem eltaszítod a másikat.
