Stílusbakik férfiaknál: 5 ódivatú ruhadarab, ami sok nőnél kiveri a biztosítékot

A divat folyton változik, azonban mindig vannak olyan trendek, amelyek irtó cikik. Cikkünkben ezért olyan ruhadarabokat és kiegészítőket hoztunk el, amelyeket messziről kerülni kellene. Téged is érdekelnek a legnagyobb férfi divatbakik? Akkor ennél jobb helyen nem is lehetnél.

A legtöbb férfi a sporthírességek ruhatárából merít ihletet, és aszerint alakítja a „stílusát”. Azonban az erősebbik nem ilyen jellegű öltözködése a legtöbb igényes nő számára egyáltalán nem megnyerő, sőt egyenesen ciki. Hiszen melyik nő akarna randizni egy olyan pasival, aki letolt nadrággal érkezik meg az első találkozóra, vagy papucs-zokni kombinációban csattog be a kávézóba? Sajnos ki kell ábrándítanunk titeket, ugyanis bármilyen előzékeny vagy, bármilyen megnyerő a személyiséged, és bármennyire zseniális a humorod, nincs a világon az a nő, aki elnézi neked a következő férfi divatbakikat. Vegyük is sorra őket, hogy örökre búcsút inthess nekik.

Túl szűk nadrágok

Akármekkora divatnak is örvendenek, hidd el, hogy a nők többsége ki nem állhatja a túl szűk farmereket. Szerinted ezek mégis hogyan festhetnek kívülről a pipaszárlábakon? A ruhadarab ugyanis előnytelenül hangsúlyozza a testrészeidet, ami egyáltalán nem esztétikus. Emellett tény, hogy nem igazán tükröznek maszkulinitást, ami a gyengébbik nem számára általában a fontossági sorrend elején áll. Ennek ellenére, ha vastagabb, izmos lábakkal áldott meg a sors, igent mondhatsz egy ilyen darabra is.

Flip-flop papucs zoknival

Bár a papucs zoknival való viselése sokáig divatbakiként volt elkönyvelve, az elmúlt években népszerűvé vált, mivel a kényelmet hirdette. Ennek ellenére az igényesebb nők számára egy ilyen összeállítás az igénytelenség netovábbja.

Letolt gatya

A letolt nadrág szintén elképesztően ápolatlan hatást kelt. Hiszen melyik nőt érdekelné az alsógatyád teljesen ismeretlenül? Ez a trend egyszerűen túl sokat mutat.