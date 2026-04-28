Közeledik a ballagás, és nem tudod, mit vegyél fel? Ezekkel a darabokkal te leszel a legtrendibb nagymama

Ha nem tudod, mit vegyél fel a ballagásra, hidd el, nem vagy vele egyedül! Ez egy nehéz terep, hiszen nem olyan formális, mint egy esti esemény, de mégis több figyelmet igényel, mint egy hétköznapi alkalom. A cél természetesen egy modern, rendezett megjelenés, ami illik az ünnephez, de kényelmes is. Most megmutatjuk, hogyan érheted el mindezt úgy, hogy közben kiakasztod a trendmétert is!

A megfelelő stílus körvonalazása a legfontosabb szabály.

Fontos, hogy vidám, de ne túl harsány színekkel dolgozzunk.

Egy kényelmes, de alkalomhoz illő cipő kiválasztása elengedhetetlen része a rendezett megjelenésnek.

Találd el a megfelelő stílust

A trendi ebben a kontextusban véletlenül sem a feltűnő szetteket takarja, hanem a jól kigondolt arányokat, amelyeket divatos, de nem tolakodó darabokkal érhetsz el.

Amivel nem lőhetsz mellé:

Egy letisztult midiruha biztos választás, hiszen elég elegáns az alkalomhoz, de nem túl formális.

Ha viszont a nadrágos megoldásokban gondolkodsz inkább, akkor válassz egy szélesebb szárú, de csinos szabással rendelkező alsórészt, egy tavaszias blúzzal és egy vidám zakóval kombinálva.

A titok nyitja abban rejlik, hogy a szett természetes, de tudatosan összeállított legyen, és ne erőltetett. Egy szoknya vagy ruha azért szuper opció, mert kifinomult, és kényelmesebb is, mint egy kosztüm vagy szivarnadrág, így az esetleges ácsorgást is könnyebb átvészelni benne.

Farmer ballagásra? Bármennyire alapdarab a farmer, ha azon gondolkodsz, mit vegyél fel a ballagásra, ezt inkább töröld a lehetőségek listájáról, mert ha nem kombinálod tökéletesen, alulöltözött leszel a többi vendéghez képest.

Milyen cipőt vegyél fel a ballagásra?

Bármilyen stílusos szettet is sikerült összeraknod, ha nem tudod magabiztosan viselni a lábbelidet, az egész megjelenésed elveszíti az erejét. Mivel egy ballagási ünnepély általában többórás, mozgással és álldogálással járó esemény, a megfelelő cipő kardinális kérdés.

Az alacsonyabb sarkú, stabilitást adó darabok, az elegáns lapos cipők vagy akár a letisztult sneakerek ma már teljesen eseményhez illő cipőknek számítanak. Szerencsére a cipőtrendek itt is inkább a funkcionalitás felé mozdultak el a „szépségért meg kell szenvedni” felfogás helyett. A lényeg, hogy próbálj minél minimalistább, egyszínű darabokat választani.