Divattrend, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül: ezek a látványos minták pörgetik fel a tavaszt

A 2026-os tavaszi kifutók ruhái alapján egyértelmű, hogy a szezon hangulata játékos és látványos darabokból áll. 5 markáns mintairány rajzolódik ki, visszajönnek a csíkok, a pöttyök, a kockák, a virágok és az absztrakt formák. Egy szóval, a színek és a minták újra előkelő helyet kapnak a tavaszi divattrendekben.
Ez a divattrend most azért is izgalmas, mert nem egyetlen motívum uralja a szezont. Több különböző trend fut párhuzamosan, de mindegyik ugyanabba az irányba mutat: egy jól eltalált mintás darab önmagában is karaktert ad az egész megjelenésnek. Ha korábban féltél mintákat hordani, ebben a szezonban biztosan találsz olyat, ami megszólít. Ha egyetlen új darabot választasz a szezonra, most tényleg érdemes mintában gondolkodni. És a külön jó hír, hogy idén is tombol a nosztalgia. Mutatjuk a divatos mintákat tavasszal.
A szezon egyik legerősebb visszatérője a pöttyös minta. Ez most nem csak retró formában jön vissza, hanem letisztultabban, elegánsabban, helyenként sportosabb hangulatban is. A pöttyök a 2026-os tavaszi minták között különösen erősen jelen vannak, ráadásul jóval változatosabban, mint korábban. A klasszikus fekete-fehér darabok mellett megjelentek az áttetsző anyagokra tett pöttyök, valamint a finomabb, szórtabb minták is. Ruhákon, blúzokon, szoknyákon és könnyű tavaszi kabátokon is felbukkannak. Ez a minta kortalan, hiszen egyszerre tud nőies, friss és kicsit játékos lenni.
Erős tavaszi visszatérő a kockás minta is. A klasszikus kockás újra fókuszba került, de most rendezettebb, kifinomultabb formában jelenik meg. A megszokott mintához képest frissebb az összhatás, mert a földszínek mellé élénkebb tónusok is társulnak, ettől sokkal könnyebbnek és tavasziasabbnak hat. Kabáton, szoknyán, blézeren vagy ruhán mutat igazán jól. Átmeneti időben különösen jól kihasználható, mert rétegezhető, mégis erős karaktert ad a megjelenésednek. Egy egyszerű fehér pólóval, vékony kötött felsővel vagy egyszínű blúzzal is jól összeáll a szett.
A vastag csíkok az idei szezon legfeltűnőbb mintái közé tartoznak. A szabály most tényleg egyszerű: ha csíkos, legyen határozott. A riviéra-hangulatú, széles csíkok visszafogottabb és élénkebb árnyalatokban is megjelennek, vízszintesen, átlósan vagy akár tetőtől talpig összeállított szettekben. Ez a minta már önmagában is elég karakteres. Ruhán, nadrágon vagy ingen is jól mutat, különösen akkor, ha a többi ruhadarab visszafogott. Egyetlen csíkos darab is elég ahhoz, hogy az egész szetted kapjon egy határozott irányt.
Izgalmas irány most a vintage virágminta is. Itt nem a megszokott tavaszi virágos ruhákra kell gondolni, hanem azokra az ötvenes éveket idéző, enyhén nosztalgikus darabokra, amelyek kötényruhás, romantikus hangulatot hoznak. A minták gyakran részletgazdagabbak, és sokszor finomabb, púderesebb árnyalatokkal jelennek meg, ettől lesz az összhatás kortalanul elegáns. Ruhákon, blúzokon és könnyű szoknyákon jelenik meg leginkább, és akkor mutat igazán jól, ha egyszerű szabásokkal párosul. A virágminta idén tehát nem mellékszereplő, hanem kifejezetten hangsúlyos elem.
A legfeltűnőbb irány az absztrakt, festményszerű minta. A festett hatású nyomatok könnyed szoknyákon, blézereken és lágy esésű ruhákon jelennek meg, és már messziről megadják az egész szett hangulatát. Egy ilyen ruhadarab romantikus, érzelmes és ki tudod fejezni vele az egyéniséged. Elég egyetlen ilyen darab, és máris összeáll a trendi megjelenés. Egy ilyen ruhadarabhoz leginkább az egyszerű szabás és a visszafogott kiegészítők passzolnak, hogy maga a minta maradjon a középpontban.
