Divattrend, amit nem hagyhatsz figyelmen kívül: ezek a látványos minták pörgetik fel a tavaszt

A divattrend idén tavasszal végre kilép a megszokott keretek közül, és újra a látványos minták kerülnek előtérbe.

A pöttyök, a vastag csíkok, a vintage virágok és az absztrakt printek együtt adják a szezon legizgalmasabb irányát.

Mutatjuk, mely mintákkal frissítheted fel most a ruhatárad.

A 2026-os tavaszi kifutók ruhái alapján egyértelmű, hogy a szezon hangulata játékos és látványos darabokból áll. 5 markáns mintairány rajzolódik ki, visszajönnek a csíkok, a pöttyök, a kockák, a virágok és az absztrakt formák. Egy szóval, a színek és a minták újra előkelő helyet kapnak a tavaszi divattrendekben.

A tavaszi divattrendek meghatározó mintája a pöttyös.

Tavaszi divattrendek: most a mintáké a főszerep

Ez a divattrend most azért is izgalmas, mert nem egyetlen motívum uralja a szezont. Több különböző trend fut párhuzamosan, de mindegyik ugyanabba az irányba mutat: egy jól eltalált mintás darab önmagában is karaktert ad az egész megjelenésnek. Ha korábban féltél mintákat hordani, ebben a szezonban biztosan találsz olyat, ami megszólít. Ha egyetlen új darabot választasz a szezonra, most tényleg érdemes mintában gondolkodni. És a külön jó hír, hogy idén is tombol a nosztalgia. Mutatjuk a divatos mintákat tavasszal.

1. Pöttyös minták

A szezon egyik legerősebb visszatérője a pöttyös minta. Ez most nem csak retró formában jön vissza, hanem letisztultabban, elegánsabban, helyenként sportosabb hangulatban is. A pöttyök a 2026-os tavaszi minták között különösen erősen jelen vannak, ráadásul jóval változatosabban, mint korábban. A klasszikus fekete-fehér darabok mellett megjelentek az áttetsző anyagokra tett pöttyök, valamint a finomabb, szórtabb minták is. Ruhákon, blúzokon, szoknyákon és könnyű tavaszi kabátokon is felbukkannak. Ez a minta kortalan, hiszen egyszerre tud nőies, friss és kicsit játékos lenni.

2. Kockás minta

Erős tavaszi visszatérő a kockás minta is. A klasszikus kockás újra fókuszba került, de most rendezettebb, kifinomultabb formában jelenik meg. A megszokott mintához képest frissebb az összhatás, mert a földszínek mellé élénkebb tónusok is társulnak, ettől sokkal könnyebbnek és tavasziasabbnak hat. Kabáton, szoknyán, blézeren vagy ruhán mutat igazán jól. Átmeneti időben különösen jól kihasználható, mert rétegezhető, mégis erős karaktert ad a megjelenésednek. Egy egyszerű fehér pólóval, vékony kötött felsővel vagy egyszínű blúzzal is jól összeáll a szett.