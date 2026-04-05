5 egyszerű stílustipp, amivel fillérekből építheted fel a tökéletes ruhatárat

A divatrendek jönnek-mennek, állandóan újabb adag ruha kerül selejtezésre, mert úgy érezzük, nem állnak jól, nem passzolnak a személyiségünkhöz, nem tudjuk kombinálni őket. Pedig néhány igazán egyszerű stílustipp bevetésével, már néhány ruhadarabból is olyan gardróbot állíthatunk össze maguknak, amellyel minden nap a legelőnyösebb oldalunkat mutathatjuk. Íme, a titok!

Stílustippek nőknek: 5 lépés, hogy fillérekből összeállíthasd a tökéletes ruhatárad

A saját stílus kialakításának lényege, hogy tudod, nem a divat vagy a trendek diktálják az ütemet a gardróbodban. A te szettjeid arról szólnak, hogy te ki vagy, és mit szeretnél mutatni magadból a világnak.

Hogyan fogj hozzá a saját stílusod kialakításához? Mutatjuk a pontos lépéseket!

1. Inspirálódj!

Nem kell egyedül megfejetened, hogy mi passzol hozzád! Első lépésként kérhetsz egy kis segítséget a kedvenc divatikonjaidtól. Nézz körül, kik azok a híres személyek vagy influenszerek, akiknek a stílusa igazán megfogott. Gyűjts képeket, jegyezd fel, mi tetszik bennük.

színek

szabások

anyagok

hangulat

Ha ezekből összeáll egy kép, máris egyértelmű lesz, milyen irányba kell nézelődnöd a saját stílusod keresése közben.

2. Takaríts ki a szekrényedben!

Ha a szekrényed tele van össze nem illő darabokkal, nehéz lesz egy koherens stílust követned. Szelektálj! Szabadulj meg azoktól a ruháktól, amiket már hónapok óta nem kaptál magadra vagy csak a „különleges alkalmakra” tartogatsz. (Ha fáj értük a szíved elég, ha felrakod őket a felső polcra). Így könnyebben építhetsz fel egy mindennapokra optimalizált, átgondolt gardróbot.

A feleslegessé vált ruháidat ne a szemetesbe dobd! Számos gyűjtőpont van, ahol szívesen fogadják a jó állapotú, de használt ruhákat, és biztosan jó helyre kerülnek!

3. Találd meg a te színpalettádat!

A hozzád passzoló színek és árnyalatok meghatározása segít egy egységes, harmonikus összkép kialakításában. Legyen szó visszafogott neutrális tónusokról, fekete-fehér kontrasztokról vagy élénk, vidám nyári árnyalatokról, ha következetes maradsz, a ruháidat gyerekjáték lesz kombinálni. Szinte bármit kivehetsz a szekrényedből, illeni fog egymáshoz.