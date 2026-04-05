5 egyszerű stílustipp, amivel fillérekből építheted fel a tökéletes ruhatárat

A divatrendek jönnek-mennek, állandóan újabb adag ruha kerül selejtezésre, mert úgy érezzük, nem állnak jól, nem passzolnak a személyiségünkhöz, nem tudjuk kombinálni őket. Pedig néhány igazán egyszerű stílustipp bevetésével, már néhány ruhadarabból is olyan gardróbot állíthatunk össze maguknak, amellyel minden nap a legelőnyösebb oldalunkat mutathatjuk. Íme, a titok!
A saját stílus kialakításának lényege, hogy tudod, nem a divat vagy a trendek diktálják az ütemet a gardróbodban. A te szettjeid arról szólnak, hogy te ki vagy, és mit szeretnél mutatni magadból a világnak.
Nem kell egyedül megfejetened, hogy mi passzol hozzád! Első lépésként kérhetsz egy kis segítséget a kedvenc divatikonjaidtól. Nézz körül, kik azok a híres személyek vagy influenszerek, akiknek a stílusa igazán megfogott. Gyűjts képeket, jegyezd fel, mi tetszik bennük.
Ha ezekből összeáll egy kép, máris egyértelmű lesz, milyen irányba kell nézelődnöd a saját stílusod keresése közben.
Ha a szekrényed tele van össze nem illő darabokkal, nehéz lesz egy koherens stílust követned. Szelektálj! Szabadulj meg azoktól a ruháktól, amiket már hónapok óta nem kaptál magadra vagy csak a „különleges alkalmakra” tartogatsz. (Ha fáj értük a szíved elég, ha felrakod őket a felső polcra). Így könnyebben építhetsz fel egy mindennapokra optimalizált, átgondolt gardróbot.
A feleslegessé vált ruháidat ne a szemetesbe dobd! Számos gyűjtőpont van, ahol szívesen fogadják a jó állapotú, de használt ruhákat, és biztosan jó helyre kerülnek!
A hozzád passzoló színek és árnyalatok meghatározása segít egy egységes, harmonikus összkép kialakításában. Legyen szó visszafogott neutrális tónusokról, fekete-fehér kontrasztokról vagy élénk, vidám nyári árnyalatokról, ha következetes maradsz, a ruháidat gyerekjáték lesz kombinálni. Szinte bármit kivehetsz a szekrényedből, illeni fog egymáshoz.
Az egyik legfontosabb stílustipp, hogy kiemeld azt, amit szeretsz magadban! Ha eszerint válogatsz, minden nap szuperül fogod érezni magad a bőrödben, anélkül, hogy órákat ácsorognál a ruhásszekrény előtt.
Végül, de nem utolsó sorban; gondolj arra, mit viselsz szívesen a hétköznapokon. Nagyon fontos, hogy a ruhák ne csak szépek, csinosak, elegánsak vagy vagányak legyenek, de praktikusak és kényelmesek is! Ellenkező esetben, ugyanolyan nehéz lesz kitalálnod mit vegyél fel.
Ha irodában dolgozol erre koncentrálj. Ha aktív vagy a mindennapokban, akkor arra. A stílusodnak tükröznie kell a személyiséged, de szolgálnia kell a kényelmed és a céljaidat is!
Az alábbi videó segíthet, hogy megtaláld a hozzád illő színeket és árnyalatokat:
