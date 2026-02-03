A retró kedvenc, ami mindenkit nőiesebbé varázsol – A 3 legstílusosabb tavaszi cipőtrend 2026-ra

Ahogyan azt már megszokhattuk a divatvilág rajongóiként, sokszor láthatjuk újra a boltok polcain régi kedvenceinket egy új formában. A tavaszi cipőtrendek 2026-ban is követik a retró stílusok újrahasznosításának mintáját: felbukkan egy klasszikus kedvenc és újítóbb darabok is. Jöjjenek a legsikkesebb lábbelik, amik minden divatos nő lábán ott virítanak majd, amint kisüt a nap! Te beszerezted már?

Tavaszi cipőtrendek 2026: ezeket a darabokat minden divatos nő beszerzi.

Fotó: Senyuk.Mykola / 123RF

A retró formák új, letisztult változatban térnek vissza.

A kényelem és a strukturált megjelenés egyszerre válik fontossá.

Ez a 3 lábbeli különösen divatos lesz 2026 tavaszán.

Vitorláscipő

Bár a vitorláscipő sokáig egy szűk stílusirányzathoz kötődött csupán – tengerparti hangulat, jól szabott nadrágok, kissé elitista elegancia –, most telitalppal hódítja meg a városi utcákat is. Csinos, kényelmes városi alternatívájukban, puhább bőr anyagokkal, modernebb talppal és letisztultabb vonalakkal köszöntik az idei tavaszt.

Természetes színekkel és laza szabású ruhákkal kombinálva mesés szetteket lehet velük összerakni. Egyelőre még nem számítanak tömegtrendnek, de épp ezért lehet izgalmas kísérletezni velük.

Oxford és borgue cipők tavaszra

A brogue és az oxford cipőket sokáig kisajátította magának a formális férfidivat. 2026 tavaszára azonban veszítenek merevségükből. Karcsúbb formákban és rugalmasabb anyagokban, platform talpakkal ellátva törnek be a mindennapi női divat világába, ami csöppet sem meglepő, hiszen a trendek egyértelműen a jól strukturált, de kényelmes darabok felé orientálódnak az utóbbi időszakban. Úgy tűnik tehát, hogy a funkcionalitás és a letisztultság párosa főszerepet kap a tavaszi cipőtrendek 2026-os darabjaiban is.

Klasszikus mokaszinok

A mokaszinok igazi veteránnak számítanak már a cipődivatban. Mindenhez passzolnak, mert egyszerűek. Épp ezért nem is kerültek soha a trendek fókuszpontjába. Idén azonban úgy tűnik, fordult a kocka: minőségi anyagokkal, precíz varrással, az időtlen formában, de mesés színekkel tapossák el a tavalyi év tavaszi cipőtrendjeit.