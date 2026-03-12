Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A sárga szín, ami fiatalít: így viseld tavasszal 50 felett, ha ragyogó megjelenésre vágysz

divat
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 07:45
tavaszi divatsárga50 felett
Általában semleges színeket viselsz, viszont a tavasz beköszöntével megjött a kedved a sárga színhez? Akkor ne menj sehova, ugyanis most eláruljuk, hogyan építsd be a ruhatáradba 50 felett, hogy divatosan és igazán stílusosan lépj utcára!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Egy jól eltalált színösszeállítással rengeteget dobhatsz a megjelenéseden, miközben a szett frissességet és magabiztosságot kölcsönözhet neked. Ezért, ha a sárga az egyetlen vibráló árnyalat, amit viselni szeretnél 50 felett, mutatjuk a legjobb összeállításokat – csak győzz választani!

Sárga színeket viselő nő, ami az 50 felettieknek is nagyon jól áll.
Építsd be a sárgát a ruhatáradba, és viseld 50 felett is magabiztosan! / Fotó: Shutterstock
  • Ha ezeket a trükköket beveted, nem esel át a ló túloldalára.
  • Az alábbi tippekből a lazább és az elegánsabb stílus hívei is profitálhatnak.
  • Most megtudhatod, hogyan kell hordani a sárgát 50 felett, hogy fiatalítson.

Tavasszal is fiatalosan: így viseld a sárgát 50 felett

A pszichológus szerint már a sárga viselése is jelentősen javíthatja a hangulatunkat, hiszen ez az élénk szín nagyon erősen hat az idegrendszerre, ami segíthet pozitívabban szemlélni a mindennapi dolgokat. Az árnyalat emellett fiatalító hatással is bír, mivel ragyogóbbá és üdébbé varázsolja a megjelenést. Az élénk, merész szín viselése, illetve a megfelelő árnyalat kiválasztása azonban sokak számára komoly kihívást jelenthet. Éppen ezért most megmutatjuk, hogyan építheted be magabiztosan a sárgát a tavaszi szettedbe, hogy 50 felett is stílusosan és magabiztosan léphess utcára.

Ezekkel a színekkel kombináld a sárgát!

A sárga nagyszerűen kombinálható számos árnyalattal, amelyek harmonikussá teszik a megjelenésedet. A szín többek között fehérrel, feketével, bézzsel, szürkével, égkékkel, kobaltkékkel, farmerkékkel, smaragdzölddel, fuksziával, olajbogyóval, elefántcsontszínnel, illetve levendulaszínnel is nagyon jól mutat.

Vedd elő a kedvenc farmeredet, és kapj fel hozzá egy sárga felsőt!

Hidd el, egy lágyabb sárga ing, póló vagy kardigán és a kedvenc farmered legjobb barátok lesznek. Ez az árnyalat ugyanis finom és nőies, farmerral kombinálva viszont kicsit hétköznapibb, amiben elmehetsz vásárolni vagy kávézni is. Dobd fel lágy kiegészítőkkel, és kapj fel hozzá egy elefántcsontszínű sportcipőt, papucsot vagy szandált.

Dobd fel a szettedet egy sárga blézerrel!

Egy sárga blézer eleganciát és frissességet lop a megjelenésedbe, ami tökéletes párosítás egy fehér pólóval és egy farmerrel. A ruhadarab így pont annyi színt ad a szettedhez, amire szükséged van, hiszen nem hat túlzóan. Ha lazább stílusra vágysz, akkor kombináld egy fehér sportcipővel, ha pedig elegánsabb hatást szeretnél kelteni, vegyél fel hozzá testszínű magassarkú papucsot vagy szandált.

Használj sárga kiegészítőket!

Ha egy kis színt szeretnél vinni a megjelenésedbe, akkor az egyik legjobb módszer, ha sárga ruhák helyett inkább a kiegészítőkre helyezed a hangsúlyt, azaz ilyen árnyalatú táskát, övet és cipőt kapsz magadra. Bújj bele egy fehér blúzba és a kedvenc farmerodba, majd dobd fel a szettedet azonos tónusú kiegészítőkkel. Az ékszereid legyenek finomak és minimalisták, így az öltözeted frissnek és modernnek fog hatni.

Az alábbi videóból elleshetsz néhány egyszerű trükköt, melyek segíthetnek akár 10 évvel fiatalabbnak tűnni:

Ezek az 50 felettieknek szóló divatcikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu