Felejtsd el a tűsarkút – Ha egyetlen kényelmes cipőre vágysz tavasszal, akkor ez legyen az

Ha nem szeretnél átmeneti cipőkre költeni, akkor egy loafer mellett tedd le a voksodat, amiben biztosan nem fogsz csalódni. A cipő ugyanis rendkívül divatos, nagyon kényelmes, ráadásul 40 felett is elképesztően áll. Sőt, emellett még számos előnye van. De vajon mik ezek? Olvass tovább!

A loafer lesz idén a legjobb barátod! De vajon miért? Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Ha egyetlen tavaszi cipőt akarsz vásárolni, akkor szerezz be egy loafert.

Ezek a lábbelik rendkívül sokoldalúak és tökéletesek az átmeneti időjáráshoz.

Amellett, hogy nagyon divatosak, egész napos kényelmet nyújtanak.

Ezek a legdivatosabb loaferek, amiket 50 felett is bátran viselhetsz

A loaferek az utóbbi időben óriási népszerűségre tettek szert, mivel bármilyen szettet átgondolttá és divatossá varázsolnak. Emellett ezek a darabok a legtökéletesebb választások, ha tavaszi cipőről van szó, hiszen sokoldalúságuknak köszönhetően jól mutatnak farmerrel, szövetnadrággal, ruhával és szoknyával is. Emellett nagyon kényelmesek, ami külön öröm, ha éppen egy hosszabb tavaszi sétára készülsz, sőt még a cipőfűzővel sem kell bajlódnod. Mivel a loafer zárt, de nem bélelt, nagyszerű választás az átmeneti időjáráshoz. Tehát, ha a ruhatáradat egy igazán multifunkcionális darabbal szeretnéd bővíteni, válassz egy loafert, amit 40 és 50 felett is magabiztosan viselhetsz. Azonban annak érdekében, hogy a legjobb mellett tehesd le a voksodat, mutatjuk a legdivatosabb darabokat!

Fekete, fényes loafer

Amennyiben egy igazán sokoldalú cipőre vágysz, ami eleganciát kölcsönöz a megjelenésednek, akkor dönts egy fényes, fekete loafer mellett. Ha pedig még extrább darabot szeretnél, számtalan olyan opció közül választhatsz, ami apró részletekkel teszi még egyedibbé a lábbelit. Csak pillants rá az alábbi, rojtokkal díszített loaferre, amit bátran viselhetsz farmerrel és blézerrel is. Hidd el, ez az a darab, amit évről évre elő fogsz venni.

Fehér loafer

Ha a tavasz beköszöntével nálad is előkerülnek a világosabb darabok, akkor egy fehér loafer mellett is leteheted a voksodat. Bár a színe miatt könnyebben koszolódik, mint a sötétebb fajták, egy nedves ronggyal könnyedén letisztíthatod. Az áramvonalas formák emellett modern, ugyanakkor kifinomult hatást keltenek, ezért virágos felsőkkel, lenge ingekkel és szövetnadrággal is nagyon jól mutatnak.