Kényelmesen, mégis nőiesen 50 felett is – Ezeket a darabokat vedd elő tavasszal a gardróbodból

Órákat túlélni egy magassarkú cipőben, vagy egy teljes napon át feszengeni egy szűk farmerben nem túl felemelő érzés, különösen 50 felett. Ezért, ha nem szeretnéd feláldozni az eleganciát a kényelem oltárán, összegyűjtöttük a legjobb ruhadarabokat, amelyekben mindkét tulajdonság megtalálható. Halászd elő őket tavaszra!

50 feletti nőként ezek a ruhák lesznek a legjobb barátaid! / Fotó: Shutterstock

Ezek a darabok a kényelem és az elegancia ötvözéséről szólnak.

A fókusz a viselhetőségen és a soha nem múló divatirányzatokon van.

Némelyikük valószínűleg a te gardróbod aljában is ott lapul.

Ezt viseld tavasszal 50 felett, ha eleganciára és kényelemre vágysz

Csinos, elegáns, magabiztos és vonzó? Sajnos ezek mind mulandó érzések, azonban az alábbi darabokkal pillanatok alatt szert tehetsz az összesre és még a kényelmedről sem kell lemondanod, miközben a saját stílusod szerint variálhatod őket. Mielőtt azonban rájuk térnénk, csak gondold át, hányszor vettél meg egy felsőt vagy szoknyát csak azért, mert beleszerettél, de az anyaga vagy a szabása miatt még a cédula is rajta maradt. A következő ruhákban tehát egész nap elegánsan flangálhatsz 50 felett is anélkül, hogy rosszul éreznéd magad.

Széles szárú szövetnadrág

Most, hogy közeleg a jó idő, végre előkerülhetnek a szövetnadrágok, azok közül is a bő szárú fajták, amelyek egy kis játékosságot visznek a megjelenésedbe, és könnyed eleganciát kölcsönöznek a tavaszi szettednek. Akár a szabott kreppért, akár a puha lenvászonért rajongsz, mindkettő nyerő választás. Az egyensúly érdekében kombináld őket testhezállóbb felsőkkel.

Midi- és maxiszoknya

A szoknya az az alapdarab, ami nem hiányozhat egyetlen elegáns nő szekrényéből sem, arról nem is beszélve, hogy a midi- és maxiszoknyák újra fénykorukat élik, mint a rakott midik, az A-vonalú maxik és a semleges tónusú vagy mintás szoknyák. De miért annyira nagyszerűek? A darabok elegendő mozgásszabadságot biztosítanak neked, így tökéletesen ötvözik a kényelmet az eleganciával. Akár a sarki boltba ugranál le, akár egy családi eseményre készülsz, a megfelelő felsővel és cipővel párosítva bárhol megállják a helyüket.